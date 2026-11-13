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Boca Juniors confirmó una importante baja de cara a la semifinal de Copa Argentina contra Banfield

Lautaro Blanco será preservado por molestias físicas. Tampoco estará disponible Rodrigo Battaglia

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Boca Juniors viajará a Mendoza con la ilusión a cuestas de sellar su boleto para la final de la Copa Argentina, donde aguarda Platense. El Xeneize se medirá mañana contra Banfield por un lugar en el duelo definitorio de esta edición de la copa nacional. A una semana de la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro en Barranquilla, Rodolfo Arruabarrena confeccionó una lista de convocados en la que resonó como baja un nombre clave para su formación.

Lautaro Blanco fue dado de baja de la nómina por molestias musculares que impiden que esté al 100% desde lo físico y, por la proximidad de la final con el Mineiro, el lateral izquierdo fue preservado por el cuerpo técnico. No será el único, ya que Rodrigo Battaglia, con una dolencia en el tendón de Aquiles que se operó a principios de año, tampoco estará disponible. Hay dos nombres más, que actualmente no son prioridad, que no viajarán a Mendoza: el paraguayo Ángel Romero y Milton Giménez. La alternativa en ataque será Adam Bareiro, quien retornó a una lista de convocados desde mayo pasado.

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Hay otros futbolistas que no se quisieron perder este compromiso, pero sobre la recta final del año arrastran molestias que los mantienen entre algodones. Son los casos de Leandro Paredes, Enner Valencia y Santiago Ascacibar, quien sufrió una dura patada sobre el final del partido contra Defensa y Justicia que consagró a Boca como campeón de la Tabla Anual y le produjo un leve esguince de rodilla derecha. A pesar de esta contusión, el Ruso fue citado para el duelo contra el Taladro y hasta contaría con chances de ser titular.

Leandro Paredes y Lautaro Blanco Boca Juniors
Lautaro Blanco, afuera de la lista de convocados de Boca para enfrentarse con Banfield

El Vasco Arruabarrena aguardará por la evolución de sus elementos hasta última hora, pero un posible once para afrontar el choque contra los de Pedro Troglio mañana en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza es con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. El número 10, que volvió a tener minutos en el último duelo ante Defensa, tiene chances de ser titular en lugar de Alan Velasco. En los últimos meses atravesó una recuperación de fractura de peroné derecho.

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El estrecho y definitorio calendario del Xeneize lleva a Arruabarrena a tener en consideración cada condición física de sus jugadores. Tras la semifinal de Copa Argentina de mañana ante Banfield, Boca retornará a Buenos Aires y a los pocos días partirá hacia Colombia para afrontar la final de la Sudamericana contra el Mineiro el sábado 21 de noviembre. Inmediatamente después de definir el título continental, regresará a Argentina para fijar la mente en el choque por los octavos de final del Clausura, el miércoles 25 de noviembre, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera.

Si los de la Ribera acceden a la final de Copa Argentina contra Platense, esa cita se fijaría para el miércoles 2 de diciembre en una sede a confirmar que saldría de las siguientes opciones: Rosario, Mendoza o Santiago del Estero. En tanto, si accede a los cuartos de final del Clausura, se medirá con el ganador de la llave que enfrentará a Gimnasia La Plata y Newell’s el domingo 29 en la Bombonera.

Lista de convocados de Boca Juniors:

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  • Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García
  • Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa y Malcom Braida
  • Mediocampistas: Leandro Paredes, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios, Tomás Aranda y Alan Velasco
  • Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Enner Valencia y Adam Bareiro

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