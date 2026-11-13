Con el corazón en Nicaragua: El emotivo homenaje de Jasmine Blandford a sus raíces costeñas en Miss Universo 2026

La moda también cuenta historias, y Jasmine Blandford lo dejó claro en la 75.ª edición de Miss Universo al transformar la pasarela diaria en un homenaje viviente a Kukra Hill, la tierra nicaragüense que vio nacer a sus padres (Cortesía: Jasmine Blandford).

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Con una sonrisa radiante, un porte imponente y el corazón puesto en su tierra ancestral, la representante de Nicaragua, Jasmine Blandford, volvió a robarse todas las miradas durante la sexta jornada de actividades de la 75.ª edición de Miss Universo en San Juan, Puerto Rico.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la soberana compartió una postal que rápidamente encendió el orgullo de los nicaragüenses dentro y fuera del país, acompañada de un mensaje cargado de simbolismo: “Llevar un poco de Kukra Hill conmigo hoy en el día 6 con Miss Universe”.

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En la imagen, Blandford luce un espectacular enterizo azul cobalto de corte moderno, con un pronunciado escote en “V” y dramáticas mangas tipo capa que caen hasta el suelo. El verdadero protagonista de la prenda es el forro interior de las mangas y los detalles laterales de la cintura, adornados con vibrantes estampados geométricos en tonos blanco, verde lima, azul y negro que evocan la riqueza artesanal, el color y la identidad cultural de la Costa Caribe nicaragüense.

Para coronar el atuendo, la reina llevó su cabellera afro recogida en un moño alto, decorado delicadamente con una flor blanca que resalta su belleza natural y su herencia caribeña.

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Este gesto no es una simple elección de vestuario, sino una declaración de identidad. Aunque Jasmine Blandford, conocida en el mundo de la moda como Jasmine Chola, nació en Estados Unidos en 1999, sus padres son nicaragüenses originarios de Kukra Hill, un municipio perteneciente a la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).

Jasmine Blandford, Miss Universo Nicaragua 2026, durante el sexto día de actividades en San Juan, Puerto Rico, con un atuendo dedicado a Kukra Hill.

Desde el momento en que fue designada oficialmente como Miss Universo Nicaragua 2026 en septiembre pasado en Miami, la modelo dejó claro que su misión en el certamen internacional sería visibilizar la diversidad cultural y el orgullo costeño de su nación.

Su presencia en el escenario universal marca un hito histórico para el país centroamericano. Con sus 1.80 metros de estatura y una presencia escénica arrolladora, Blandford se convierte en la segunda mujer afrodescendiente en representar a Nicaragua en Miss Universo en la era moderna, rompiendo una espera de 16 años desde que Scharllette Allen hiciera historia en 2010.

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Antes de asumir el compromiso de la banda nacional, Jasmine ya contaba con una sólida trayectoria en las pasarelas internacionales, trabajando de la mano de prestigiosas agencias en Los Ángeles.

¿Rumbo a la segunda corona universal para Nicaragua?

La combinación de experiencia en el modelaje de alta gama, carisma natural y un mensaje auténtico está posicionando a Blandford como una de las grandes favoritas de la prensa especializada y los missólogos para alzarse con el título el próximo 24 de noviembre en suelo boricua.

Desde su llegada a la concentración en Puerto Rico, la nicaragüense ha desatado una auténtica euforia popular, demostrando que tiene las herramientas necesarias para repetir la hazaña lograda por Sheynnis Palacios en 2023 y darle a Nicaragua su ansiada segunda corona universal.

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El impacto de Blandford en la competencia se ha hecho sentir desde los primeros días de concentración. Incluso antes de pisar la isla, su contundente evento de despedida conquistó a la propia organización, obteniendo el reconocimiento por “La Gran Despedida” y marcando territorio desde el arranque.

La representante de Nicaragua continúa sumando puntos en la concentración de Miss Universo en San Juan, perfilándose entre las grandes favoritas para conquistar la segunda corona universal para el país (Cortesía: Jasmine Blandford).

Además de su impecable estilismo, los analistas destacan la profundidad de su plataforma social llamada “Beyond the Silence”, una iniciativa inspirada en su propia historia familiar que busca facilitar el acceso a apoyo psicológico profesional, construir redes de acompañamiento emocional y crear fondos de becas educativas para prevenir la violencia.

Con este respaldo integral y el impulso de toda una nación que busca su cuarta clasificación consecutiva en el certamen, Jasmine avanza con paso firme, demostrando que llevar a Kukra Hill en el corazón es su mayor amuleto para conquistar el universo.

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