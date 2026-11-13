Alejandro Agresti recibió el premio Piazzolla a la Trayectoria en el Festival de Mar del Plata: “Qué emocionante, Astor”

Alejandro Agresti recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

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“Es un retrato de lo argentino, una película filmada en ocho países europeos”, dijo Alejandro Agresti al recibir el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, momentos antes de la función especial de El acto en cuestión, la película de 1993 que le valió el paso por Cannes y que el realizador define como una de las que más quiere de toda su filmografía.

La distinción fue entregada en el Teatro Municipal Colón. Al sostener la estatuilla, Agresti la besó sobre el escenario y pronunció el nombre del compositor que da título al galardón: “Qué emocionante, Astor”. Luego preparó al público para la función: “Quien no la vio va a pensar que está soñando”, anticipó.

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El realizador sumó distinciones en el certamen marplatense con Buenos Aires viceversa en 1996 y con Valentín en 2003.

Los codirectores artísticos del festival, Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos, abrieron la ceremonia con los fundamentos de la elección: la relación de Agresti con Mar del Plata, su recorrido en el cine argentino y el hecho de que sus primeras películas, rodadas con recursos mínimos, modificaron formas de trabajo y de lenguaje dentro de la producción nacional. “Abrió mentes y abrió caminos. Siempre llamó la atención la argentinidad que Alejandro mostraba en los títulos y en las palabras”, afirmó Stamadianos durante el homenaje.

Tres premios para Agresti

El vínculo del director con el festival tiene historia. En 1996 recibió el premio a la Mejor Película Latinoamericana por Buenos Aires viceversa; en 2003, el Premio Especial del Jurado por Valentín; y en 2015 compitió en la sección Internacional con Mecánica popular. La proyección de El acto en cuestión en esta edición cerró un círculo que el propio Agresti cargó de sentido al hablar del premio así nombrado en honor a Astor Piazzolla, un marplatense ilustre: “Es muy singular porque lleva el nombre de una persona que admiro muchísimo; un artista que tuvo que luchar por su lugar, contra los palos en la rueda que le pusieron, y que supo defender su sensibilidad y su manera de hacer música, como uno a veces tiene que defender su manera de hacer cine”.

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El acto en cuestión pasó por la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y fue rodada en diez ciudades de Europa, sin locaciones en Argentina. La película sigue el ascenso y la caída del mago Miguel Quiroga y fue realizada en blanco y negro, con Carlos Roffé como protagonista.

La jornada comenzó antes de la ceremonia, con una conversación abierta en el Centro de Creación Chauvin, moderada por Lerman. Allí Agresti repasó su trayectoria entre Argentina, Países Bajos, Estados Unidos y Europa, y volcó una mirada crítica sobre el ecosistema digital. “Vivimos en un mundo infectado de medios, de teorías, de teléfonos, donde realmente el mayor peligro es que nos secuestran el cerebro”, sostuvo.

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El director expresó preocupación por el consumo tecnológico de los jóvenes y defendió el aburrimiento como condición necesaria para la creatividad. “Yo me sentaba en el vestíbulo y pensaba, imaginaba”, recordó al referirse a sus años de formación. Para Agresti, ese tiempo de quietud que las pantallas tienden a eliminar es el mismo que permite desarrollar la imaginación y el pensamiento autónomo.

La llegada a Hollywood después de ‘Valentín’

La llegada de Agresti a la industria estadounidense se produjo tras el éxito de Valentín. Entre cinco guiones que le ofrecieron para elegir, optó por La casa del lago, protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock, atraído por el juego temporal de la historia. “Allá no es fácil” estar detrás de cámara, advirtió.

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Tras el éxito de Valentín, el director desembarcó en la industria de Hollywood para dirigir el filme La casa del lago.

Con los años, el realizador revisó parte de su mirada sobre Hollywood. “Han hecho películas buenísimas y han tenido directores buenísimos. Si empezás a analizar cada decorado, cada combinación de color, la música, los compositores, los ritmos, las actuaciones, la fotografía, el trabajo de sonido, estos tipos son unos genios”, afirmó. Sin embargo, explicó que su alejamiento fue una decisión personal y creativa: “Yo siempre fui antimoda. A veces demasiado, a veces por llevar la contra a lo que se hace, digo: ‘No, voy a hacerlo completamente distinto’”. A eso se sumó que su familia estaba instalada en Países Bajos y que Los Ángeles no formaba parte de sus planes de vida.

El rodaje como espacio donde lo imprevisto puede entrar al guion

Durante la charla en el Chauvin, Agresti habló de su método de trabajo y de cómo aprendió a preparar los guiones sin cerrar los ojos a lo que ocurre alrededor de un rodaje. El aprendizaje tuvo un momento preciso: durante la filmación de El acto en cuestión en Europa del Este, una caravana de gitanos atravesó el fondo de una escena mientras él estaba concentrado en el encuadre. Su asistente de dirección se lo señaló, pero ya era tarde para incorporarlo.

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Años después, rodando Buenos Aires viceversa, una escena callejera quedó interrumpida por el paso de camiones de bomberos que atendían el incendio de un auto en una esquina. El equipo abandonó la filmación prevista y se trasladó al lugar; Agresti comenzó entonces a pensar cómo integrar esa situación al guion.

El realizador también contó que decidió hacer cine durante su infancia, impulsado por su abuelo fotógrafo, quien le explicaba la luz, los encuadres y las imágenes. “Tenía nueve años y acceso a cámaras, rollos, filmadora, que me daba para experimentar”, recordó. Y reivindicó el aprendizaje con celuloide: “Me encanta haber tenido que pasar por el celuloide, por robar película, el blanco y negro, por hacer las cosas que tuve que hacer, porque ahí realmente aprendí”, cerró.

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