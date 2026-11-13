Steven Spielberg recibió en Nueva York un homenaje por su trayectoria en el cine: “Y aún tengo historias que contar”

El Museo de Arte Moderno de Nueva York homenajeó a Steven Spielberg, quien afirmó que conserva el mismo entusiasmo por filmar desde los 12 años. Aquí, junto a Robert de Niro y Martin Scorsese

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Décadas de éxito no han disminuido el apetito de Steven Spielberg por hacer cine. Antes de ser homenajeado en el beneficio cinematográfico del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), el director recordó la trayectoria que lo llevó de ser un joven cineasta ambicioso a convertirse en una de las figuras más reconocidas de Hollywood. «Sigo teniendo el entusiasmo que tenía cuando tenía 12 años y hacía películas en 8 mm, pequeños westerns en casa. Eso nunca ha envejecido. Yo he envejecido, pero eso no ha envejecido», dijo Spielberg durante la gala del jueves.

Aunque ha recibido prácticamente todos los grandes honores del cine, desde premios de la Academia hasta reconocimientos de la industria, el del MoMA tiene un significado especial para Spielberg. «El Museo de Arte Moderno fue uno de los primeros museos que reconocieron el cine, a mediados de la década de 1930, como una forma de arte. No solo como una concesión o algún tipo de invento tecnológico, sino como una verdadera forma de arte», afirmó en la alfombra negra.

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Uno de los directores más exitosos e influyentes de la historia del cine, Spielberg ha realizado más de 35 largometrajes que abarcan la fantasía, la ciencia ficción y los dramas históricos, junto con relatos centrados en la experiencia humana. Desde E.T., el extraterrestre y Encuentros cercanos del tercer tipo hasta Tiburón, Parque Jurásico y la serie de Indiana Jones, ha llevado al público a mundos extraordinarios. También abordó la historia y el conflicto humano en películas como Rescatando al soldado Ryan y La lista de Schindler, que ganó tres Oscar en 1994, incluido el de mejor director para Spielberg.

El realizador dijo que rara vez sale en busca de un género específico y que, con mayor frecuencia, son las historias las que lo encuentran a él, a veces de manera inesperada. «A menudo, las películas que termino dirigiendo son las películas que se me acercan sigilosamente por detrás, como una idea, como E.T., que un día simplemente surgió de la nada», explicó. La película de 1982, sobre un niño que entabla amistad con un extraterrestre varado, se convirtió en un fenómeno y en una de las obras emblemáticas de su filmografía.

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Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw en el beneficio anual del MoMA, patrocinado por Chanel desde 2011, que recauda fondos para la conservación y adquisición de obras cinematográficas

Ese instinto de seguir una idea adondequiera que lo lleve refleja la curiosidad que continúa impulsando su trabajo y su reticencia a repetirse. «Soy un poco como un camaleón. Adopto, en cierto modo, la forma del entorno que tengo delante. Y por eso mis directores favoritos son los directores que lograban salir de un agujero cada vez, de un agujero diferente cada vez, y no hacían la misma película con el mismo estilo una y otra y otra vez», dijo.

Entre los invitados famosos estaban Robert De Niro, Michelle Williams, Drew Barrymore, Emily Blunt y John Krasinski. Martin Scorsese, amigo de Spielberg desde hace mucho tiempo, también asistió para celebrar al director. Durante la lluviosa noche neoyorquina, Spielberg se dirigió a la entrada para recibir a Scorsese con un abrazo cuando llegó. La velada comenzó con una aparición sorpresa de Tom Cruise, seguida de un homenaje con Blunt, Steve Martin y Scorsese. La ganadora del Oscar Ariana DeBose interpretó «Somewhere», de West Side Story, mientras que Bruce Springsteen ofreció una versión acústica de «Dancing in the Dark».

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El beneficio anual recauda fondos para la colección cinematográfica del MoMA y apoya la preservación y adquisición de obras cinematográficas, así como las exposiciones de cine del museo. Chanel patrocina el evento desde 2011. En su discurso de aceptación, Spielberg reflexionó sobre el carácter colaborativo del medio y las personas que han compartido su trayectoria: «Estar aquí arriba solo se siente mal. Hacer cine es colaborar. Y cuando me distinguen en una noche como esta, me recuerda que nunca he estado solo».

Fuente: AP

[Fotos: REUTERS/Angelina Katsanis]