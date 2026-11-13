Asfura agradece respaldo del FMI y busca impulsar inversiones y crecimiento económico en Honduras

El presidente Nasry Asfura agradeció a Kristalina Georgieva por la disposición del FMI de continuar respaldando los esfuerzos económicos de Honduras. (Foto: X / Kristalina Georgieva)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, agradeció a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, por el respaldo al país y la disposición de continuar trabajando con su administración para impulsar la inversión y el crecimiento económico.

El mandatario se refirió al encuentro sostenido con la funcionaria en Washington, Estados Unidos, donde abordaron la situación económica hondureña y las perspectivas de cooperación entre el organismo financiero y el Gobierno.

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A través de sus redes sociales, Asfura destacó la importancia de mantener una economía estable, fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos externos y generar condiciones que permitan atraer inversiones.

El gobernante también señaló que entre las prioridades de su administración figuran la descentralización municipal, el fortalecimiento de la seguridad energética y la continuidad de las reformas estructurales para promover el desarrollo nacional.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional destacó la resiliencia de Honduras ante importantes perturbaciones económicas. (Foto: X / Kristalina Georgieva)

“Honduras necesita una economía sólida, capaz de enfrentar los desafíos y así, traducir su estabilidad en resultados concretos. Nuestra prioridad es clara: orden, seguridad, crecimiento, desarrollo y prosperidad para todos los hondureños”, expresó.

Por su parte, Georgieva calificó como positiva la reunión y destacó los avances económicos del país, particularmente la aplicación de políticas macroeconómicas prudentes que, según indicó, han contribuido a enfrentar con resiliencia importantes perturbaciones.

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“Muy buena reunión con el presidente Nasry Asfura. Las políticas macroeconómicas sólidas y prudentes han ayudado a Honduras a afrontar con resiliencia importantes perturbaciones. Esperamos seguir apoyando los esfuerzos del país para impulsar el crecimiento, crear oportunidades y mejorar las condiciones de vida”, escribió la directora gerente del FMI.

La funcionaria reiteró así la disposición del organismo de continuar acompañando a Honduras en sus esfuerzos por fortalecer la economía, generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de la población.

El encuentro se desarrolla en un momento en que el Gobierno hondureño busca establecer un nuevo acuerdo económico con el FMI que permita mantener el acompañamiento técnico y financiero del organismo durante los próximos años.

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El mandatario señaló que su administración busca convertir la estabilidad económica en resultados concretos para la población. (Foto: X / Kristalina Georgieva)

La administración de Asfura pretende negociar un programa que abarque los tres años restantes de su período presidencial. Entre las posibilidades planteadas figura un acuerdo de carácter precautorio, aunque todavía no se han divulgado las condiciones, los montos ni los compromisos específicos que tendría.

Este proceso ocurre después de que Honduras alcanzara un entendimiento técnico sobre la sexta y última revisión de los programas vigentes, suscritos bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, la aprobación de esa revisión por parte del Directorio Ejecutivo permitiría al país acceder a aproximadamente 120 millones de dólares. La decisión está prevista para diciembre de 2026 y marcaría la culminación del programa económico actual.

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El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, había adelantado que el Ejecutivo buscaría mantener la relación con el organismo mediante un nuevo entendimiento, con el propósito de dar continuidad a los compromisos económicos y fortalecer la confianza de los inversionistas.

Como parte de su agenda en Washington, el presidente hondureño también sostuvo una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para abordar las prioridades nacionales y explorar oportunidades de cooperación.