Honduras

Asfura agradece respaldo del FMI y busca impulsar inversiones y crecimiento económico en Honduras

Kristalina Georgieva destacó que las políticas macroeconómicas prudentes han permitido al país enfrentar importantes perturbaciones y reiteró la disposición del organismo de continuar acompañando sus esfuerzos de desarrollo

El presidente Nasry Asfura agradeció a Kristalina Georgieva por la disposición del FMI de continuar respaldando los esfuerzos económicos de Honduras. (Foto: X / Kristalina Georgieva)
El presidente Nasry Asfura agradeció a Kristalina Georgieva por la disposición del FMI de continuar respaldando los esfuerzos económicos de Honduras. (Foto: X / Kristalina Georgieva)
Guardar

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, agradeció a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, por el respaldo al país y la disposición de continuar trabajando con su administración para impulsar la inversión y el crecimiento económico.

El mandatario se refirió al encuentro sostenido con la funcionaria en Washington, Estados Unidos, donde abordaron la situación económica hondureña y las perspectivas de cooperación entre el organismo financiero y el Gobierno.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, Asfura destacó la importancia de mantener una economía estable, fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos externos y generar condiciones que permitan atraer inversiones.

El gobernante también señaló que entre las prioridades de su administración figuran la descentralización municipal, el fortalecimiento de la seguridad energética y la continuidad de las reformas estructurales para promover el desarrollo nacional.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional destacó la resiliencia de Honduras ante importantes perturbaciones económicas. (Foto: X / Kristalina Georgieva)
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional destacó la resiliencia de Honduras ante importantes perturbaciones económicas. (Foto: X / Kristalina Georgieva)

“Honduras necesita una economía sólida, capaz de enfrentar los desafíos y así, traducir su estabilidad en resultados concretos. Nuestra prioridad es clara: orden, seguridad, crecimiento, desarrollo y prosperidad para todos los hondureños”, expresó.

Por su parte, Georgieva calificó como positiva la reunión y destacó los avances económicos del país, particularmente la aplicación de políticas macroeconómicas prudentes que, según indicó, han contribuido a enfrentar con resiliencia importantes perturbaciones.

PUBLICIDAD

“Muy buena reunión con el presidente Nasry Asfura. Las políticas macroeconómicas sólidas y prudentes han ayudado a Honduras a afrontar con resiliencia importantes perturbaciones. Esperamos seguir apoyando los esfuerzos del país para impulsar el crecimiento, crear oportunidades y mejorar las condiciones de vida”, escribió la directora gerente del FMI.

La funcionaria reiteró así la disposición del organismo de continuar acompañando a Honduras en sus esfuerzos por fortalecer la economía, generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de la población.

El encuentro se desarrolla en un momento en que el Gobierno hondureño busca establecer un nuevo acuerdo económico con el FMI que permita mantener el acompañamiento técnico y financiero del organismo durante los próximos años.

El mandatario señaló que su administración busca convertir la estabilidad económica en resultados concretos para la población. (Foto: X / Kristalina Georgieva)
El mandatario señaló que su administración busca convertir la estabilidad económica en resultados concretos para la población. (Foto: X / Kristalina Georgieva)

La administración de Asfura pretende negociar un programa que abarque los tres años restantes de su período presidencial. Entre las posibilidades planteadas figura un acuerdo de carácter precautorio, aunque todavía no se han divulgado las condiciones, los montos ni los compromisos específicos que tendría.

Este proceso ocurre después de que Honduras alcanzara un entendimiento técnico sobre la sexta y última revisión de los programas vigentes, suscritos bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, la aprobación de esa revisión por parte del Directorio Ejecutivo permitiría al país acceder a aproximadamente 120 millones de dólares. La decisión está prevista para diciembre de 2026 y marcaría la culminación del programa económico actual.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, había adelantado que el Ejecutivo buscaría mantener la relación con el organismo mediante un nuevo entendimiento, con el propósito de dar continuidad a los compromisos económicos y fortalecer la confianza de los inversionistas.

Como parte de su agenda en Washington, el presidente hondureño también sostuvo una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para abordar las prioridades nacionales y explorar oportunidades de cooperación.

Temas Relacionados

HondurasNasry AsfuraFMIreunión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Trasladan a 106 reos de alta peligrosidad a Támara para debilitar liderazgos de la MS-13 y Pandilla 18

El movimiento incluyó a 54 privados de libertad procedentes de Ilama, Santa Bárbara, y 52 de La Tolva, en Morocelí. Las autoridades buscan concentrar a los principales mandos criminales en módulos de máxima seguridad para limitar su influencia dentro de las cárceles

Honduras: Trasladan a 106 reos de alta peligrosidad a Támara para debilitar liderazgos de la MS-13 y Pandilla 18

ONU cuestiona reformas penales en Honduras y advierte riesgos de detenciones arbitrarias y restricciones a libertades

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió revisar los decretos aprobados contra el crimen organizado, al considerar que algunas disposiciones podrían afectar la presunción de inocencia, la libertad personal y las garantías judiciales

ONU cuestiona reformas penales en Honduras y advierte riesgos de detenciones arbitrarias y restricciones a libertades

Gobierno de Asfura anuncia ofensiva contra el crimen en 2027 y endurece las condiciones en las cárceles de Honduras

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, advirtió que la lucha contra las estructuras criminales tendrá mayor intensidad a partir de enero, mientras el INP confirmó restricciones de visitas, llamadas y confinamiento para cabecillas de organizaciones delictivas

Gobierno de Asfura anuncia ofensiva contra el crimen en 2027 y endurece las condiciones en las cárceles de Honduras

Honduras registra 95 transferencias de embriones para mejorar la genética y productividad del ganado

Un proyecto piloto busca elevar la calidad genética del hato ganadero hondureño mediante técnicas de reproducción asistida en tres departamentos

Honduras registra 95 transferencias de embriones para mejorar la genética y productividad del ganado

Alias “Chucky” intenta escapar de los juzgados de criminalidad organizada en Honduras

El sospechoso, señalado como integrante de la Pandilla 18, habría engañado al custodio para ingresar a la oficina de una jueza y tratar de escapar antes de su audiencia de declaración de imputado

Alias “Chucky” intenta escapar de los juzgados de criminalidad organizada en Honduras

TECNO

Una empresa de software demanda a Anthropic por llamar Mythos a su modelo de IA

Una empresa de software demanda a Anthropic por llamar Mythos a su modelo de IA

Amazon estaría planeando reunir datos sobre productos de todo el mundo para ampliar su tienda

OpenAI lanza una billetera en ChatGPT para que sus agentes de IA compren y paguen por el usuario

La caída de Microsoft desató el ingenio de sus competidores: las marcas que aprovecharon el caos

OpenAI disolvió su equipo de robótica porque sus modelos generales ya pueden controlar robots

ENTRETENIMIENTO

En medio de su gira mundial, los integrantes de BTS volvieron a vestir el uniforme militar: las razones

En medio de su gira mundial, los integrantes de BTS volvieron a vestir el uniforme militar: las razones

Sale a la luz un video de Gérard Depardieu acosando a una actriz en pleno rodaje: “Me sentí atacada”

El sable de luz de Darth Vader alcanza un millonario récord de venta en subasta

Disney Animation trae de vuelta a Lilo y Stitch para un nuevo cortometraje: todo sobre 'Lilo & Scratch'

Russell Brand enfrenta acusaciones de otras seis mujeres días después de su condena a prisión

MUNDO

Atentado con bomba en Moscú: un antiguo colaborador del ex primer ministro prorruso de Ucrania quedó gravemente herido

Atentado con bomba en Moscú: un antiguo colaborador del ex primer ministro prorruso de Ucrania quedó gravemente herido

La estafa de Elizabeth Holmes: prometió revolucionar los análisis de sangre, conquistó Wall Street y terminó condenada por fraude

Estados Unidos destruyó dos drones de ataque iraníes que amenazaban instalaciones militares en Baréin

Encuentran una obra original de Georgia O’Keeffe oculta 40 años, valuada entre USD 3 millones y USD 5 millones

La salida de Jensen Huang sigue golpeando a Nvidia y arrastra al sector tecnológico en Wall Street