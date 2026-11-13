“Fueron minutos de auténtico terror”: estremecedor relato del violento robo que sufrió el arquero argentino Matías Dituro en España

El argentino Matías Dituro junto a Messi durante un entrenamiento de la selección argentina en Elche

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El arquero argentino Matías Dituro fue asaltado en su vivienda de una localidad cercana a Elche cuando llegó con sus hijos de 6 y 8 años, apenas cuatro minutos después de que cuatro delincuentes irrumpieran para robar. A través de las redes sociales, el guardameta santafesino de 39 años relató los estremededores momentos que vivió junto a su familia durante el robo a su domicilio.

“Mis hijos se pusieron a llorar, suplicándome que no me bajara del coche y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos”, escribió Dituro. Y añadió: “Lo material se puede recuperar, la tranquilidad y la sensación de seguridad no será tan fácil”. Además, el futbolista que se desmpeña en Elche desde 2023 agradeció la intervención de un vecino y pidió que los responsables sean identificados y respondan por lo ocurrido.

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La agencia EFE confirmó que la investigación busca determinar si los asaltantes eran los mismos que habían escapado poco antes de una urbanización del municipio ilicitano tras ser sorprendidos por un agente fuera de servicio. El futbolista se entrenó este viernes con normalidad junto al plantel del Elche. El club se comunicó con él para interesarse por lo ocurrido y expresarle su apoyo.

Dituro relató en Instagram que el grupo ingresó alrededor de las 20:45. Tres personas encapuchadas y con herramientas entraron en la casa, mientras un cuarto integrante permaneció afuera para vigilar y alertar ante cualquier movimiento. El arquero llegó en su vehículo con sus hijos cuando los ladrones aún estaban dentro. Su esposa lo llamó para advertirle sobre la presencia de los delincuentes y un vecino también lo alertó después de escuchar ruidos. Los asaltantes escaparon poco después y dejaron la vivienda destrozada. También se llevaron objetos y pertenencias de la familia.

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“A las 20:49 llegué a casa con mis dos hijos, de 6 y 8 años, sin saber que los delincuentes seguían dentro. En ese preciso momento recibí la llamada de mi mujer avisándome de lo que estaba ocurriendo. Gracias a ese aviso y a la rápida actuación de un vecino, que escuchó los ruidos y comprobó en sus cámaras que estaban entrando en nuestra casa, no llegamos a entrar”, reveló Dituro.

Dituro, nacido en 1987 en Bigand, Santa Fe, y nacionalizado chileno, se formó en Independiente de Bigand y tuvo pasos iniciales por Almagro, Colegio Nacional de Iquitos de Perú y Deportivo Alavés de España, antes de continuar su recorrido en clubes argentinos como Douglas Haig y Guillermo Brown. Su carrera tomó impulso en Bolivia, donde defendió a Aurora y Jorge Wilstermann y se consolidó como especialista en penales: con Aurora, en 2014, atajó siete de ocho ejecuciones en un torneo, una marca destacada a nivel mundial.

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Luego pasó por Deportes Antofagasta y Bolívar, hasta llegar a Universidad Católica en 2018. Allí vivió su etapa más exitosa, con cuatro títulos de Primera División chilena y dos Supercopas, además de distinciones individuales. En 2021 jugó cedido en el Celta de Vigo, donde fue el primer arquero del club en detener cuatro penales en una misma temporada de La Liga. Tras regresar a Católica, de la que fue capitán y con la que obtuvo la nacionalidad chilena, emigró al Fatih Karagümrük de Turquía en 2023 y, en enero de 2024, fichó por el Elche; con el conjunto español logró el ascenso a Primera División en la temporada 2024-25 y el Trofeo Zamora (al arquero con menos goles concedidos).

El comunicado que compartió Matías Dituro en las redes sociales

Quiero compartir con todos lo que vivimos anoche, no solo por desahogo, sino también para alertar a nuestros vecinos.

Ayer, sobre las 20:45, tres personas encapuchadas y con herramientas irrumpieron de forma violenta en nuestra vivienda para robar, mientras una cuarta persona permanecía fuera vigilando y avisando si llegaba alguien.

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A las 20:49 llegué a casa con mis dos hijos, de 6 y 8 años, sin saber que los delincuentes seguían dentro. En ese preciso momento recibí la llamada de mi mujer avisándome de lo que estaba ocurriendo. Gracias a ese aviso y a la rápida actuación de un vecino, que escuchó los ruidos y comprobó en sus cámaras que estaban entrando en nuestra casa, no llegamos a entrar.

Mis hijos rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del coche y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos.

Los ladrones huyeron poco después, dejando nuestra casa completamente destrozada y llevándose parte de nuestras pertenencias. Lo material se puede recuperar; la tranquilidad y la sensación de seguridad en nuestro hogar no será tan fácil.

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Quiero agradecer de corazón a nuestro vecino por su rápida reacción y a todas las personas que nos están mostrando su apoyo. Gracias a esa llamada, hoy podemos decir que estamos todos bien.

Confío en que las autoridades puedan identificar a los responsables y que respondan por el daño que han causado.

Gracias a todos por su apoyo. Nuestra familia está bien, y eso es, sin duda, lo más importante.