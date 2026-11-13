Martín Lousteau analizó el impacto de León XIV: “La visita fue una catarsis colectiva”

Martín Lousteau definió la visita del papa León XIV a la Argentina como una catarsis colectiva que superó la repercusión del viaje de Juan Pablo II en 1987

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La visita del papa León XIV a la Argentina generó una conmoción que trascendió el ámbito religioso. Para Martín Lousteau, el impacto de las jornadas tuvo una dimensión social: permitió poner en discusión el trato hacia los sectores vulnerables y revisar conductas que, según su análisis, se naturalizaron en los últimos años.

Lousteau comparó en Infobae a la Tarde la repercusión de la llegada del pontífice con la visita de Juan Pablo II en 1987, aunque consideró que esta vez la respuesta emocional fue mayor. “Para los católicos practicantes es un momento indescriptible, para los creyentes en algún tipo de espiritualidad también, y para todos los demás es un episodio histórico de esos que se ven poca vez en la vida”, afirmó. Y agregó: “A mí me pareció que ahora fue mucho más fuerte”.

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El economista relacionó esa reacción con los mensajes del nuevo Papa y con las expresiones de emoción que se multiplicaron durante las actividades. Para explicar ese fenómeno, recordó el episodio de John Boehner, entonces presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien lloró durante un discurso de Francisco en Washington, en septiembre de 2015, y anunció su salida de la vida legislativa al día siguiente.

A partir de aquella escena, Lousteau se preguntó qué provoca una reacción emocional de semejante intensidad. “¿Qué es lo que te hace desbordarte así? ¿Es el encuentro con algo que es mucho más grande y trascendente? ¿Es la emoción de un momento único? ¿Es la culpa?”, planteó. Luego trasladó el interrogante a la experiencia argentina: “Me pregunto si la venida de León nos generó algo de eso colectivamente”.

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La crítica de Lousteau a la naturalización de la crueldad

Uno de los principales ejes de su análisis fue el trato hacia las personas en situación de vulnerabilidad. Lousteau cuestionó la presencia del desprecio y la agresividad en el debate público y sostuvo que esa conducta no puede atribuirse únicamente a las decisiones de un presidente.

Lousteau diferenció el estilo, los modos y la carga emocional de León XIV respecto de la figura de su antecesor Francisco (Photo by Tiziana FABI / AFP)

“No es un presidente, porque es una sociedad que votó y que después avaló durante mucho tiempo”, afirmó.

En ese contexto, enumeró algunas de las situaciones que considera expresiones de esa naturalización: “Echar a patadas a la gente que está en situación de calle, reprimir a los jubilados, burlarse de los discapacitados”. También mencionó el tratamiento hacia los trabajadores despedidos y quienes reciben asistencia estatal.

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Para Lousteau, los mensajes de León XIV sobre la dignidad humana permitieron volver sobre esas discusiones desde una perspectiva que pone en primer plano a las personas y sus derechos, más allá de las diferencias políticas o presupuestarias.

Los mensajes del Papa sobre discapacidad y educación

Entre las intervenciones del pontífice, el economista destacó sus palabras sobre la atención que merecen las personas enfermas, dependientes o con discapacidad, durante su encuentro con el presidente Javier Milei.

“La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, en la dependencia, en la discapacidad, y lo que tenemos que hacer es hacer sentir a cada persona que su vida conserva un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”, citó.

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Lousteau consideró que esa definición interpela la manera en que se discuten las políticas públicas destinadas a los sectores vulnerables. También recuperó otro de los conceptos que atribuyó al Papa: “El progreso de una nación se mide por cómo tratamos a los más débiles”.

El papa León XIV afirmó frente al presidente Javier Milei que el progreso de una nación se mide por el trato hacia los sectores más débiles (REUTERS/Agustin Marcarian)

El economista vinculó ese mensaje con la situación de los jubilados, las universidades, los jóvenes y las personas que necesitan asistencia estatal. También cuestionó que la discapacidad quede reducida a una discusión sobre el gasto público y señaló que el debate debe contemplar la dignidad de quienes necesitan atención y acompañamiento.

Al analizar la recepción de los discursos papales, Lousteau también marcó diferencias entre León XIV y Francisco. Consideró que el nuevo pontífice pudo transmitir preocupaciones similares a las de su antecesor desde una identidad y un estilo diferentes.

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“Viene un papa con otros modos distintos, con una cara distinta, con una connotación distinta, con una carga emocional distinta”, explicó.

La polémica por la carpa VIP y los privilegios

Lousteau también cuestionó la instalación de una carpa VIP durante las actividades vinculadas con la visita papal. A su entender, el espacio expuso una contradicción entre los mensajes de solidaridad del pontífice y las prácticas de quienes buscaron convertir el acontecimiento en una experiencia exclusiva.

“No solamente se produce una consustanciación con este espíritu que trae León, sino que además los que van a una carpa VIP a sacarse fotos y a taguear Pontifex y hacer canjes están tratando al Papa como un producto de consumo”, sostuvo.

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Las advertencias de León XIV abarcaron el rol de los tecnoligarcas, el deterioro ambiental y los efectos económicos sobre los jóvenes y las democracias

El economista contrastó esos privilegios con las demandas de distintos sectores sociales. “No hay plata para discapacidad, no hay plata para universidad, no hay plata para el garrafón, ¿pero hay plata para una carpa VIP?”, cuestionó.

Su análisis también alcanzó los planteos internacionales de León XIV. Lousteau mencionó las advertencias del pontífice sobre los tecnoligarcas, los centros de datos, el deterioro ambiental y los efectos de determinados modelos económicos sobre los jóvenes y las democracias.

“El sistema que estamos abrazando y que en los últimos meses o años es como que se agudizó, es un sistema que lastima al planeta, enferma a los jóvenes y lesiona la democracia”, afirmó.

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Hacia el final de su columna, el economista recordó la visita de Juan Pablo II a la Argentina, entre el 6 y el 12 de abril de 1987. Cuatro días después de su partida comenzó el levantamiento militar de Semana Santa, encabezado por Aldo Rico.

Con esa referencia, Lousteau planteó la importancia de no limitar el impacto de una visita papal a la emoción del momento. Para el economista, los mensajes de León XIV sobre la dignidad humana, la solidaridad y el respeto hacia los más vulnerables deben trascender el acontecimiento y traducirse en una revisión de las conductas sociales.

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