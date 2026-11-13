Panamá

Más de 7.000 migrantes han cruzado Panamá rumbo a Sudamérica en 2026

El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses modificaron las rutas de desplazamiento de miles de personas que buscaban llegar al norte del continente.

migrantes venezolanos
Los ciudadanos venezolanos representan el 92,3% de las personas registradas en el flujo migratorio inverso. | Andina
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El flujo migratorio de norte a sur por territorio panameño alcanzó las 7.008 personas en lo que va de 2026, una disminución significativa frente a los registros del año anterior, aunque los ciudadanos venezolanos continúan representando la mayoría de quienes realizan este recorrido.

Este movimiento, denominado flujo migratorio inverso, comprende principalmente a personas que emprendieron el viaje hacia Estados Unidos y que, ante las dificultades para ingresar o permanecer en ese país, decidieron regresar a Sudamérica utilizando Panamá como territorio de tránsito.

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El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, las restricciones al asilo y la imposibilidad de regularizar su situación han contribuido a modificar las rutas de desplazamiento, impulsando el retorno de migrantes que anteriormente habían atravesado Centroamérica con dirección al norte.

Según el informe del Servicio Nacional de Migración (SNM), actualizado al 8 de noviembre de 2026, las autoridades contabilizaron 6.469 venezolanos dentro de este movimiento, equivalentes al 92,3% del total de personas registradas durante el año.

Valla de barras de acero en el desierto, con un camino de tierra, colinas áridas al fondo y una camioneta blanca con una franja verde.
El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses ha contribuido a modificar las rutas de desplazamiento en el continente.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento también identifica a 222 ciudadanos colombianos, 74 ecuatorianos y 64 estadounidenses, estos últimos correspondientes a hijos de migrantes irregulares nacidos en Estados Unidos, mientras que 179 personas procedían de otras naciones.

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La reducción del movimiento migratorio inverso resulta evidente al comparar los registros actuales con el reporte del 10 de noviembre de 2025, cuando las autoridades panameñas contabilizaban 20.664 personas desplazándose hacia el sur desde noviembre de 2024.

Al excluir los registros correspondientes a 2024, el acumulado de 2025 alcanzaba las 20.156 personas, lo que representa una disminución del 65,2% frente a las cifras de 2026, considerando los dos días de diferencia entre ambos informes.

Durante enero de este año se registraron 1.250 migrantes en dirección a Sudamérica, seguidos de 1.086 en febrero y 916 en marzo, tres meses que concentraron el 46,4% de los desplazamientos contabilizados hasta noviembre.

En 2023, más de 520.000 migrantes atravesaron la selva del Darién en dirección a Norteamérica. EFE/ Moncho Torres
En 2023, más de 520.000 migrantes atravesaron la selva del Darién en dirección a Norteamérica. EFE/ Moncho Torres

La tendencia descendente continuó durante los meses siguientes, aunque con repuntes puntuales en junio y agosto. En septiembre se contabilizaron 411 personas, mientras que octubre cerró con 431 y los primeros ocho días de noviembre acumularon 43 migrantes.

Las autoridades informaron que 56 personas permanecían en la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Darién, mientras que no había migrantes del flujo inverso esperando su salida en Puerto Miramar ni Puerto Obaldía.

En sentido contrario, el tránsito irregular por la selva del Darién, utilizada durante años por migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos, también experimentó una reducción considerable, con 711 ingresos registrados durante 2026.

La cifra representa una disminución del 76,4% frente a las 3.012 personas contabilizadas hasta el 11 de noviembre de 2025. Entre quienes atravesaron la frontera selvática este año figuraban 625 adultos y 86 menores de edad.

Los venezolanos encabezaron igualmente los ingresos por Darién, con 339 personas, seguidos por 124 colombianos y 108 ecuatorianos, mientras que otros 140 migrantes correspondían a diferentes nacionalidades, según las estadísticas oficiales.

Panamá registra 3.762 deportaciones y expulsiones, de las cuales 3.260 se realizaron mediante el acuerdo migratorio con Estados Unidos. Tomada de X
Panamá registra 3.762 deportaciones y expulsiones, de las cuales 3.260 se realizaron mediante el acuerdo migratorio con Estados Unidos. Tomada de X

Pese a la reducción anual, los registros mensuales muestran un repunte durante el segundo semestre, particularmente en agosto y octubre, cuando se contabilizaron 148 y 136 ingresos, respectivamente, frente a los 34 cruces de enero.

La disminución contrasta con los niveles históricos alcanzados en 2023, cuando 520.085 migrantes atravesaron la selva, y en 2024, cuando las autoridades registraron 302.203 ingresos, antes del descenso de la migración irregular observado desde 2025.

Paralelamente, el informe registra 3.762 deportaciones y expulsiones, de las cuales 2.935 correspondieron a deportaciones y 827 a expulsiones, superando en un 37,1% las 2.743 medidas migratorias contabilizadas en noviembre del año anterior.

Del total reportado, 3.260 personas fueron deportadas o expulsadas mediante el acuerdo migratorio con Estados Unidos, mecanismo que ha permitido realizar 76 vuelos chárter y 321 vuelos comerciales, según el balance de las autoridades panameñas.

Los ciudadanos colombianos encabezan las estadísticas generales de deportaciones y expulsiones, con 2.116 personas, seguidos por 510 ecuatorianos y 237 indios, mientras que otros 899 extranjeros pertenecían a diferentes nacionalidades.

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