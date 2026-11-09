Del mito del Rey Arturo a Drácula: Kiersten White regresa a Buenos Aires para contar cómo devuelve protagonismo a las mujeres que la literatura del siglo XIX ignoró

La autora destacó el trabajo de las escritoras argentinas Mariana Enríquez y Agustina Bazterrica en la literatura de terror contemporánea - (Imagen Ilustrativa Infobae//Copyright Noah White)

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“El terror toma nuestra mano y nos dice, miremos esto juntos, sintamos estas cosas juntas de una manera segura”. Así definió la escritora estadounidense Kiersten White al género que domina su obra más reciente, en una entrevista realizada por videollamada con Infobae a días de su regreso a Buenos Aires, siete años después de su primera visita a Argentina. La autora, reconocida por sus reversiones de clásicos como el mito del Rey Arturo y Frankenstein, habló sobre su salto al terror para adultos con libros como Mister Magic y Lucy inmortal, su reescritura del personaje de Lucy Westenra en la novela de Bram Stoker.

La escritora recordó que en su primera visita a la ciudad conoció El Ateneo Grand Splendid, la librería instalada en un antiguo teatro que, según dijo, fue “la librería más hermosa” que visitó en su vida. Ese recuerdo atraviesa el vínculo que White construyó con los lectores argentinos a lo largo de los años: “Conocer lectores en Buenos Aires, en Argentina, se siente como magia, porque una escribe libros en su casa, sola, y vive esas historias y las sueña, y después las manda al mundo con la esperanza de que alguien conecte con ellas. Pero tener lectores del otro lado del mundo, que hablan un idioma distinto, que experimentan las mismas historias, es uno de los honores más grandes de mi carrera, y siempre se siente un poco como un milagro”.

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La autora también destacó su admiración por escritoras argentinas como Mariana Enríquez y Agustina Bazterrica, a quienes definió como referentes del terror contemporáneo: “Creo que los escritores argentinos están escribiendo mejor terror que cualquier otra persona en este momento”.

"Lucy inmortal" es la historia de Lucy Westenra, la famosa víctima de Drácula, quien despierta como vampiro y emprende un viaje a través de los siglos para huir de su creador, descubrir su propio poder y planear su venganza - (Gentileza de ediciones Urano)

Con más de 30 libros publicados, White construyó su carrera entre el romance paranormal juvenil y la fantasía, antes de dar el giro hacia un público adulto que le permitió, según explicó, llevar sus historias a lugares que antes le estaban vedados: “Soy muy cuidadosa cuando escribo para niños o adolescentes porque sé que son jóvenes y todavía no tienen mucha experiencia de vida. Las historias que les cuento son muy distintas de las que les cuento a los adultos”.

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La autora también confesó que algunos de los clásicos que decidió reescribir la enfurecen. “Con Drácula, amo la novela, creo que Bram Stoker fue un escritor fantástico, pero también me enoja mucho la forma en que trata a los personajes femeninos. Por eso volví a esa historia, por esta combinación de amarla profundamente y, al mismo tiempo, odiar partes de ella”, explicó sobre el impulso detrás de Lucy inmortal.

El libro "El engaño de la princesa" trata sobre una joven con poderes mágicos que es enviada a Camelot bajo la falsa identidad de la princesa Ginebra, con la misión secreta de proteger al Rey Arturo de las oscuras amenazas que acechan el reino - (Gentileza de ediciones Urano)

Ese vínculo con los relatos tradicionales va más allá de la bronca puntual con un texto. White describió su fascinación por la narración comunitaria a través de la leyenda del Rey Arturo: “Amo la narración comunitaria, amo la idea, especialmente con el Rey Arturo, de que son historias que nos venimos contando unos a otros durante cientos y cientos de años. Ese legado es tan hermoso para mí y tan divertido, que podés simplemente sumarte y decir, esto es lo que me gusta de las leyendas artúricas, esto es lo que no, esto es lo que voy a aportar”. Esa lógica de continuidad, de sumarse a una tradición que se transmite de generación en generación, funciona como la base conceptual de todos sus retellings.

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El método que aplica a sus reversiones de mitos clásicos parte siempre del mismo punto: la relectura exhaustiva del material original. “Vuelvo a leer el original, tomo muchísimas notas y busco esos espacios donde puedo desviarme o donde puedo profundizar más”, relató sobre su proceso creativo, que calificó como una tarea que exige tiempo y dedicación antes de empezar a escribir una sola línea nueva.

La autora participará en la Amabook Fest en Buenos Aires mientras prepara un thriller sin elementos sobrenaturales. - (Gentileza de ediciones Urano)

De hecho, ese trabajo de investigación alcanzó un nivel particular de detalle en Lucy inmortal, donde debió reconstruir una vida que atraviesa distintas épocas históricas: “Hice investigación sobre moda histórica, sobre procedimientos médicos a lo largo de la historia, sobre distintas guerras y el espionaje durante esas guerras”, detalló, y agregó que el trabajo consiste en “respetar lo que ya está en la página, mientras se buscan oportunidades para construir una nueva historia para esos personajes”.

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Detrás de la reinvención de mitos hay también una dimensión personal que la autora no oculta. En Mister Magic, un relato sobre un programa infantil maldito, White volcó su propia infancia dentro de una comunidad religiosa estricta: “Me decían que había una sola manera de ser una buena persona como mujer. Tuve que achicarme, tuve que ignorar partes de mí misma porque no estaba bien según esa comunidad”. Escribir terror para adultos, aseguró, resultó “realmente maravilloso y sanador”, una vía para procesar ese mandato de silencio que cargó durante años.

El libro "Mister Magic: El reencuentro" trata sobre un grupo de ex estrellas infantiles que se reúnen treinta años después de la trágica y repentina cancelación de su programa de televisión, obligándolos a enfrentar los oscuros y perturbadores secretos de su pasado - (Gentileza de ediciones Urano)

Esa experiencia personal explica, en parte, la mirada con la que la autora se enfrenta a la literatura clásica. “Cuando leés mucha literatura clásica, hay grupos enteros de personas que no suelen estar representados, o si están, no están bien representados, y generalmente son personas de color, personas LGBTQ y mujeres”, señaló White, y definió el objetivo que persigue en cada retelling: “Quiero sacar las historias de las mujeres, quiero explorar cómo habría sido estar en el medio de Frankenstein. Mi meta es revisitar esas historias, darles densidad a esos personajes y darles vidas y relatos reales, porque estuvieron ahí todo el tiempo, solo que nunca tuvieron la oportunidad de ser reales”.

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La conexión entre su biografía y su literatura se vuelve explícita cuando White describe su propio recorrido: la misma niña a la que le enseñaron a hacerse pequeña dentro de una estructura religiosa rígida es hoy la escritora que devuelve protagonismo a las mujeres que la literatura del siglo XIX dejó en los márgenes. “Así que eso es lo que quiero hacer con mis retellings, especialmente con los históricos: darle un momento a las chicas”, resumió.

"La última cazadora" es la historia de Nina, una adolescente criada en la academia de los Vigilantes que descubre ser la última cazadora elegida en el universo de Buffy, obligándola a abrazar un destino que jamás quiso y proteger un mundo lleno de demonios - (Gentileza de ediciones Urano)

Esa búsqueda constante de nuevos desafíos tiene, sin embargo, un origen doméstico. White contó que de joven consideró dedicarse al dibujo o la animación, pero terminó inclinándose por la escritura porque, según reconoció, “escribo mucho mejor de lo que dibujo”. La decisión se reforzó al mirar a su propia familia: su pareja es una artista con mucho talento y sus hijos heredaron esa vena creativa. “Mirando su trabajo, pensé que no era tan buena en el arte, así que mejor me quedaba con la escritura”, recordó entre risas. En esa casa llena de pinceles y dibujos, la palabra terminó siendo la forma que encontró para darle voz a lo que antes no la tenía.

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Consultada sobre sus próximos proyectos, White adelantó que trabaja en simultáneo en varios frentes. Primero cerrará las correcciones de la secuela de su nueva saga de romance paranormal juvenil, género con el que comenzó su carrera hace años. Después continuará con las ediciones de su próxima novela de terror para adultos. Y una vez terminado ese proceso, encarará un thriller sin elementos sobrenaturales, un formato que nunca exploró. “Incluso después de más de 30 libros, siempre puedo encontrar una nueva forma de desafiarme a mí misma, y eso me resulta muy emocionante”, admitió sobre una carrera que, según dijo, nunca dejó de sorprenderla.

Además, la autora se presentará en la Amabook Fest, que se realizará el 15 de noviembre, de 12 a 16.30 horas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas están a la venta a través de Eventbrite.

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