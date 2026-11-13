Economía

De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre 2026

Los haberes previsionales del organismo registran una suba del 1,93% e incorporan el bono extraordinario para los sectores de menores recursos

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Las Pensiones No Contributivas reciben financiamiento del Tesoro Nacional y atienden a personas sin los aportes requeridos para la jubilación
Guardar

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) representan uno de los pilares del sistema de protección social argentino. A diferencia de las prestaciones contributivas, están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad que no lograron acumular los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Su financiamiento proviene del Tesoro Nacional y su gestión recae sobre ANSES.

El esquema de actualización responde a la fórmula de movilidad previsional del Decreto 274/2024, que dispone incrementos mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo mes anterior al de pago. La Resolución 304/2026, publicada en el Boletín Oficial, formalizó los valores para el undécimo mes del año con un incremento del 1,93%, cifra resultante de computar dos decimales sobre el 1,9% informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para septiembre.

PUBLICIDAD

Junto con la actualización mensual, los titulares de las prestaciones más bajas perciben un bono extraordinario de $70.000 , acreditado de forma automática junto al haber base. Este refuerzo se mantiene congelado en ese valor desde marzo de 2024 y alcanza a quienes cobran el haber mínimo, las PNC y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

De cuánto son las PNC de ANSES en noviembre

Con el ajuste del 1,93% aplicado, los montos vigentes de las PNC para el undécimo mes del año quedan configurados de la siguiente manera:

  • PNC por Invalidez y PNC por Vejez: $380.910,91 ($310.910,91 + bono extraordinario de $70.000).
  • PNC para Madres de Siete Hijos o más: $514.158,45 ($444.158,45 + bono extraordinario).
Ilustración de personas sentadas y en fila frente a mostradores de atención al público bajo carteles con el nombre de ANSES.
Los titulares de haberes mínimos y pensiones no contributivas cobran un bono extraordinario de 70.000 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes cobran las PNC de ANSES

Las PNC están orientadas a personas en situación de vulnerabilidad social que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. ANSES administra distintas categorías, cada una con condiciones de acceso específicas.

PUBLICIDAD

La PNC por Invalidez está destinada a personas con una disminución física o mental igual o superior al 66% de la capacidad laboral, acreditada mediante el Certificado Médico Oficial (CMO) digital. El solicitante debe tener menos de 65 años al momento del trámite, ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia continua en el país, y no percibir ninguna otra jubilación o pensión. En el caso de menores de edad, el grupo familiar no puede superar el equivalente a cuatro haberes mínimos.

La PNC por Vejez alcanza a personas de 70 años o más que no cuentan con ingresos ni bienes que garanticen su subsistencia. Los solicitantes argentinos deben residir en el país; los extranjeros, acreditar al menos 40 años de permanencia continua. Tampoco pueden cobrar otra jubilación o pensión, propia o del cónyuge, y la ausencia definitiva del país implica la pérdida automática del beneficio. Cuando ambos cónyuges cumplen los requisitos, la prestación se otorga únicamente a uno de ellos.

La PNC para Madres de Siete Hijos o Más no tiene límite de edad y puede solicitarse independientemente de la situación del cónyuge, con la condición de que este no sea titular de otra pensión no contributiva. Pueden acceder las argentinas nativas o naturalizadas con al menos un año de residencia, o extranjeras con 15 años de permanencia en el país. No deben percibir jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo ni Asignación por Embarazo, ni contar con ingresos que garanticen la subsistencia propia y la del grupo familiar.

Además de estas categorías, ANSES gestiona las pensiones graciables, otorgadas por el Congreso de la Nación a personas en situaciones especiales de vulnerabilidad no contempladas por los regímenes ordinarios.

En todos los casos, el acceso requiere una evaluación socioeconómica y patrimonial ante ANSES, con presentación de documentación y verificación de que el solicitante no perciba beneficios incompatibles. Pierden el derecho al cobro quienes permanezcan fuera del país por más de 90 días consecutivos o cuenten con ingresos superiores a los topes permitidos.

Ilustración de un hombre mayor con bastón y sombrero caminando ante un edificio con el cartel de ANSES y rejas metálicas.
La pensión por vejez alcanza a personas a partir de los 70 años y se concede solo a uno de los integrantes del matrimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones de ANSES

El mismo ajuste del 1,93% que rige para las PNC impacta también sobre las jubilaciones que administra ANSES. Los valores oficiales para noviembre de 2026, formalizados por la Resolución 304/2026, son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $514.158,45 ($444.158,45 de haber base + bono extraordinario de $70.000)
  • Jubilación máxima: $2.988.765,84, sin acceso al bono extraordinario.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,76 ($355.326,76 de haber base + con el bono extraordinario).

Para los jubilados que perciben un haber base superior al mínimo pero inferior a $514.158,45, ANSES liquida un bono proporcional que cubre la diferencia hasta ese tope. Quienes superan ese umbral no reciben refuerzo adicional.

Temas Relacionados

ANSESPensionesJubiladosPlanes socialesAsignacionesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La caída de Nvidia no se detiene: su capitalización bursátil bajó más de USD 500.000 millones por el escándalo de su CEO

Los títulos de Nvidia perdieron más de 3% este viernes y acumularon una baja de 14% en la semana. Quiénes son los posibles nombres para suceder a Jensen Wang

La caída de Nvidia no se detiene: su capitalización bursátil bajó más de USD 500.000 millones por el escándalo de su CEO

Los cinco funcionarios paraguayos que hace diez días anunciaron la intervención al Ueno Bank ahora están presos

Los máximos directivos del Banco Central pasaron de entregar 200 páginas de cargos contra la entidad colapsada a enfrentar acusaciones de encubrimiento y connivencia

Los cinco funcionarios paraguayos que hace diez días anunciaron la intervención al Ueno Bank ahora están presos

Fabio Cuggini: “La motosierra nos pegó a todos, a mí me hirió”

El peluquero dijo que "no gana plata" y reclamó al Gobierno que sigan bajando impuestos. También lamentó la falta de consumo. "El litio y Vaca muerta no me importan, lo que mueven el país son los comercios", sostuvo

Fabio Cuggini: “La motosierra nos pegó a todos, a mí me hirió”

Reforma laboral: el Gobierno asegura que el incentivo a la formalización creó 82.000 empleos en blanco en cuatro meses

El comercio concentró la mayor cantidad de altas, mientras que las pequeñas firmas lideraron en número de empleadores adheridos

Reforma laboral: el Gobierno asegura que el incentivo a la formalización creó 82.000 empleos en blanco en cuatro meses

El Gobierno recortó un beneficio para los colectivos impulsados a GNC y reavivó la guerra en el sector

Una resolución reemplazó el incentivo de 30% por tarifas calculadas según el costo de cada tecnología. El cambio rige para las liquidaciones de octubre, ya en marcha. La nueva norma golpea a los que ya habían invertido en unidades a gas

El Gobierno recortó un beneficio para los colectivos impulsados a GNC y reavivó la guerra en el sector

DEPORTES

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

Boca Juniors confirmó una importante baja de cara a la semifinal de Copa Argentina contra Banfield

Tras el arribo de Pochettino, Manchester United apunta a una nueva estrella de la selección argentina en su plan para resurgir

“Acá nada de ropa cara”: la broma de Nicolás Tagliafico por los “desfiles de moda” de los jugadores de la selección argentina

Así quedó el historial de clubes que ganaron un título nacional a través de un solo partido tras la victoria de Estudiantes sobre Independiente Rivadavia

TELESHOW

Por qué editaron el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: el motivo detrás de la decisión

Por qué editaron el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: el motivo detrás de la decisión

El conmovedor mensaje de la familia de Paolo el Rockero luego de su muerte: “Un consuelo inmenso en medio del dolor”

Maru Botana se molestó por una actitud de Juli Poggio en MasterChef y le dio una lección: “Hay que ser humilde en la vida”

El contundente mensaje de Wanda Nara a Martín Migueles tras la filtración de un polémico video con Mauro Icardi

El descargo de Wanda Nara tras la filtración de la polémica pelea con la China Suárez: "No respondí de mí"

INFOBAE AMÉRICA

Encuentran una obra original de Georgia O’Keeffe oculta 40 años, valuada entre USD 3 millones y USD 5 millones

Encuentran una obra original de Georgia O’Keeffe oculta 40 años, valuada entre USD 3 millones y USD 5 millones

La salida de Jensen Huang sigue golpeando a Nvidia y arrastra al sector tecnológico en Wall Street

Masacre en Zacapa, Guatemala deja varios muertos y un supuesto hombre secuestrado tras un ataque armado

SpaceX buscará por primera vez atrapar con dos pinzas de su torre de lanzamiento al cohete orbital Starship

Las Tunas cumple tres días sin agua potable por la falta de químicos para tratarla