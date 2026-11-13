De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en noviembre 2026

Las Pensiones No Contributivas reciben financiamiento del Tesoro Nacional y atienden a personas sin los aportes requeridos para la jubilación

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Las Pensiones No Contributivas (PNC) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) representan uno de los pilares del sistema de protección social argentino. A diferencia de las prestaciones contributivas, están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad que no lograron acumular los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Su financiamiento proviene del Tesoro Nacional y su gestión recae sobre ANSES.

El esquema de actualización responde a la fórmula de movilidad previsional del Decreto 274/2024, que dispone incrementos mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo mes anterior al de pago. La Resolución 304/2026, publicada en el Boletín Oficial, formalizó los valores para el undécimo mes del año con un incremento del 1,93%, cifra resultante de computar dos decimales sobre el 1,9% informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para septiembre.

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Junto con la actualización mensual, los titulares de las prestaciones más bajas perciben un bono extraordinario de $70.000 , acreditado de forma automática junto al haber base. Este refuerzo se mantiene congelado en ese valor desde marzo de 2024 y alcanza a quienes cobran el haber mínimo, las PNC y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

De cuánto son las PNC de ANSES en noviembre

Con el ajuste del 1,93% aplicado, los montos vigentes de las PNC para el undécimo mes del año quedan configurados de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y PNC por Vejez: $380.910,91 ( $310.910,91 + bono extraordinario de $70.000 ).

PNC para Madres de Siete Hijos o más: $514.158,45 ($444.158,45 + bono extraordinario).

Los titulares de haberes mínimos y pensiones no contributivas cobran un bono extraordinario de 70.000 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes cobran las PNC de ANSES

Las PNC están orientadas a personas en situación de vulnerabilidad social que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. ANSES administra distintas categorías, cada una con condiciones de acceso específicas.

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La PNC por Invalidez está destinada a personas con una disminución física o mental igual o superior al 66% de la capacidad laboral, acreditada mediante el Certificado Médico Oficial (CMO) digital. El solicitante debe tener menos de 65 años al momento del trámite, ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 10 años de residencia continua en el país, y no percibir ninguna otra jubilación o pensión. En el caso de menores de edad, el grupo familiar no puede superar el equivalente a cuatro haberes mínimos.

La PNC por Vejez alcanza a personas de 70 años o más que no cuentan con ingresos ni bienes que garanticen su subsistencia. Los solicitantes argentinos deben residir en el país; los extranjeros, acreditar al menos 40 años de permanencia continua. Tampoco pueden cobrar otra jubilación o pensión, propia o del cónyuge, y la ausencia definitiva del país implica la pérdida automática del beneficio. Cuando ambos cónyuges cumplen los requisitos, la prestación se otorga únicamente a uno de ellos.

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La PNC para Madres de Siete Hijos o Más no tiene límite de edad y puede solicitarse independientemente de la situación del cónyuge, con la condición de que este no sea titular de otra pensión no contributiva. Pueden acceder las argentinas nativas o naturalizadas con al menos un año de residencia, o extranjeras con 15 años de permanencia en el país. No deben percibir jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo ni Asignación por Embarazo, ni contar con ingresos que garanticen la subsistencia propia y la del grupo familiar.

Además de estas categorías, ANSES gestiona las pensiones graciables, otorgadas por el Congreso de la Nación a personas en situaciones especiales de vulnerabilidad no contempladas por los regímenes ordinarios.

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En todos los casos, el acceso requiere una evaluación socioeconómica y patrimonial ante ANSES, con presentación de documentación y verificación de que el solicitante no perciba beneficios incompatibles. Pierden el derecho al cobro quienes permanezcan fuera del país por más de 90 días consecutivos o cuenten con ingresos superiores a los topes permitidos.

La pensión por vejez alcanza a personas a partir de los 70 años y se concede solo a uno de los integrantes del matrimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones de ANSES

El mismo ajuste del 1,93% que rige para las PNC impacta también sobre las jubilaciones que administra ANSES. Los valores oficiales para noviembre de 2026, formalizados por la Resolución 304/2026, son los siguientes:

Jubilación mínima: $514.158,45 ($444.158,45 de haber base + bono extraordinario de $70.000)

Jubilación máxima: $2.988.765,84 , sin acceso al bono extraordinario.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,76 ($355.326,76 de haber base + con el bono extraordinario).

Para los jubilados que perciben un haber base superior al mínimo pero inferior a $514.158,45, ANSES liquida un bono proporcional que cubre la diferencia hasta ese tope. Quienes superan ese umbral no reciben refuerzo adicional.

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