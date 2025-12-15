Stella Tack y el fenómeno de Blackbird Academy en Latinoamérica

La autora austriaca compartió con Infobae cómo sus libros, que exploran temas de identidad y relaciones complejas, encontraron eco entre jóvenes de la región, impulsando el fenómeno del dark academia en librerías locale - (Gentileza de la editorial INLOV)

Stella Tack, autora austriaca de literatura juvenil, encontró eco entre los lectores de habla hispana con obras que cruzan la fantasía, el romance y el tópico que cada vez aparece más en las estanterias de las librerias: el “dark academia”.

Su serie Blackbird Academy aborda dinámicas de identidad, relaciones y ambientes escolares con matices sobrenaturales. Durante su primera visita a Buenos Aires, Tack mantuvo una entrevista exclusiva con Infobae, donde ofreció una mirada detallada sobre su proceso creativo y el diálogo de sus libros con el público latinoamericano.

Al referirse a su llegada, Tack confesó que a pesar de la novedad,destacó la calidez y familiaridad de la comunidad lectora local: “Creo que la comunidad de libros es bastante similar en todo el mundo. Son apasionados por la fantasía, son amables, tienen intereses similares. Para mí, hablar con gente lectora nunca se siente extraño porque a todos les gustan las mismas cosas. Me asombra más cómo los libros conectan al mundo que cómo lo separan. Es algo realmente hermoso”.

El origen de “Blackbird Academy” y el fenómeno de la academia oscura

Tack explicó que la saga Blackbird Academy surgió como una respuesta a la tendencia del “dark academia”, un subgénero que mezcla ambientes escolares con elementos oscuros y románticos. “Mi editorial, Penguin Random House, me llamó y me dijo: ‘Estelle, hay algo nuevo que se llama Dark Academia’. Para ser honesta, no creo que sea nuevo, porque un año antes ya había escrito un libro de academia oscura, solo que entonces se llamaba ‘ambientación escolar’. Es solo una tendencia que se volvió viral”, contó.

La autora aceptó el reto con una condición: “Dije: ‘Sí, voy a escribir este libro para ustedes, pero quiero el ‘oscuro’ en academia oscura’. Muchos libros del género eran suaves, bonitos, más estéticos que realmente oscuros. Yo quería hacerlo realmente oscuro, sexy, atrevido y moderno. Fue un experimento, y creo que todos están sorprendidos de lo bien que resultó”.

En su obra, Stella explora temas como la pérdida de la humanidad y la identidad, adaptando el enfoque según el público y el mensaje de cada libro. “Cada vez que tengo un nuevo proyecto, veo cuál es mi audiencia, qué edad tiene y cuál es el mensaje que quiero transmitir. Mi primer bestseller fue ‘Kiss Me Once’, que es comedia romántica, divertida y cálida, algo completamente diferente a ‘Blackbird Academy’, que es mucho más oscura”, explicó.

Sobre la experimentación de géneros, Tack señaló: “Siempre estoy experimentando un poco. Quiero tomar un tema conocido y conectarlo con algo nuevo. También observo qué está en tendencia, porque puedo escribir algo que nadie quiera leer, pero entonces no gano dinero con eso, ¿cuál sería el sentido?”.

Dualidad creativa: romance y fantasía

Tack reconoció que alterna entre escribir fantasía y romance, lo que le permite equilibrar la exigencia creativa y emocional. “Siempre tengo dos años en los que escribo solo fantasía, pero escribir fantasía es agotador, requiere mucho cerebro. Mis libros son muy largos, no escribo novelas de 400 páginas, siempre son de al menos 1.000 páginas. Después de dos años de fantasía, necesito un año de romance, que es más fácil y rápido. Pero después de un año de romance, me aburro y vuelvo a la fantasía porque necesito algo que alimente mi mente”, explicó la autora.

Las influencias de Stella se extienden desde autoras de literatura juvenil hasta el universo del anime y el manga japonés. Para Ever and After, su aproximación a los cuentos de hadas se inspiró en la serie Las Crónicas Lunares de Marissa Meyer, lectura que la llevó a explorar ese género por primera vez. En el caso de Blackbird Academy, la narrativa y la estética del manga y el anime, en particular Blue Exorcist, jugaron un papel central en la construcción de la trama y los personajes. “Pensé: ‘Exorcistas es un tema genial, ¿alguien ha escrito un libro sobre exorcistas que no sea de terror?’ La respuesta fue no, así que decidí hacerlo”.

Tack también mencionó que sus mejores ideas surgen en momentos de tranquilidad: “Mi mayor inspiración es el baño. Nunca pienso tan bien como cuando estoy en el baño o en la ducha. Es un momento en el que nadie te pide nada y empiezas a pensar”.

Construcción de personajes femeninos y relaciones complejas

En la creación de Liv, la protagonista de Blackbird Academy, Stella Tack opta por alejarse del arquetipo de heroína perfecta. El personaje carece de destrezas físicas destacadas y enfrenta dificultades frecuentes que la hacen resultar ordinaria y cercana. Liv se presenta como una joven con características poco convencionales dentro del género, cuya fortaleza surge no de una capacidad extraordinaria, sino de su resistencia frente a las adversidades. Tack busca que los lectores puedan identificarse con Liv a través de una construcción en la que lo común y la vulnerabilidad son parte central de la experiencia del personaje.

“Me hace gracia que todos digan ‘Liv es tan fuerte’, porque en realidad la construí como una persona que tiene momentos muy difíciles y quería que fuera extremadamente ordinaria. Quiero que cuando leas a Liv, sientas que eres Liv. No es perfecta, no es atlética, es curvilínea y no le gusta correr. Su curva de aprendizaje es mucho más dura que la de cualquier otro personaje que haya escrito. Al principio, Liv no es realmente fuerte, pero resiste a quebrarse. Esa es la diferencia”, comentó la autora.

En cuanto a las relaciones a lo largo de la saga, Tack subrayó la complejidad y fluidez de los vínculos: “No quiero respuestas fáciles. Solo porque ames a alguien no significa que debas estar con él o que sea bueno para ti. Falko no es una respuesta fácil porque no está pensado para serlo. La línea entre ser amante, amigo o enemigo es tan fluida como ser un demonio. Lo importante es que Liv elige lo que necesita de cada uno”.

Entre la exposición pública y la cercanía con los lectores: el camino de Tack

El vínculo entre Stella Tack y su público se caracteriza por una cercanía particular, a la que la autora reconoce como un aspecto desafiante de su profesión. Tras alcanzar su primer bestseller a una edad temprana, siendo la autora más joven en Austria en lograrlo, Tack experimentó de cerca las exigencias, las críticas y el peso de las expectativas. Adviertió que la exposición puede afectar profundamente cuando se es joven y que publicar un libro implica. “Cuando eres tan joven, todo te afecta mucho y empieza a romperte. Es un proceso de aprendizaje: el libro que escribes es lo mejor que puedes hacer en ese momento”, recordó.

Tack señaló que los autores mantienen una relación directa con su audiencia e incluso compara esa cercanía con la de cualquier lector apasionado: “A veces me relajo, otras no tanto. Pero entiendo lo divertido que puede ser odiar un libro, porque yo también soy lectora y tengo libros que no me gustan”. Desde su perspectiva, lo importante es el modo en que los libros conectan a quienes los crean y a quienes los leen.

Respecto a su formación como terapeuta, Tack marca distancia entre esa faceta personal y su desempeño profesional como escritora. Considera que lo aprendido en la terapia resulta útil en la vida privada, pero no siente que defina su labor creativa: “Nunca me sentí como terapeuta, siempre me sentí como autora. Mi vida siempre fue ser autora, no terapeuta. A veces me ayuda a entender qué influye cuando alguien resulta herido, porque lo aprendí, pero en general, ser terapeuta es más útil en mi vida personal que en la profesional”.

Próximos proyectos y expansión editorial

Por otro lado, Stella confirmó la próxima llegada de sus títulos a nuevos mercados en Sudamérica y España. Entre las novedades destacan la publicación de Kiss Me Once, una serie de comedia romántica centrada en guardaespaldas, y Ever and After, una reinterpretación de los cuentos clásicos con un tono más oscuro.

Actualmente, la autora trabaja en cuatro nuevos libros: dos proyectos de romance con enfoques distintos y dos novelas de fantasía. Tack anticipa un periodo intenso de trabajo en los próximos años, tras lo cual planea tomarse un descanso.

Una conexión universal a través de los libros

La visita de Tack a Buenos Aires resume no solo el entusiasmo de los lectores locales, sino también la capacidad de su literatura para trascender idiomas y realidades. El fenómeno que genera entre jóvenes de distintas latitudes demuestra que los temas de identidad, crecimiento y vínculos complejos resuenan, más allá de los límites culturales o geográficos.

La autora, consciente de este impacto, subraya el valor de las historias como espacios de encuentro y descubrimiento, donde lectores y autores se reconocen a través de la palabra. Sus libros, que exploran tanto la oscuridad como la esperanza, evidencian cómo la ficción puede servir de refugio y, al mismo tiempo, tender puentes sólidos entre generaciones y contextos.

En cada presentación, firma y conversación con su público hispanohablante, Tack confirma la vitalidad de la comunidad lectora en la región y celebra la diversidad de miradas que sus novelas inspiran. Ese diálogo, a su vez, fortalece el lazo afectivo entre autora y lectores, quienes encuentran en sus páginas desafíos, consuelo y nuevos interrogantes.

Esta conexión universal, reflejada en cada intercambio, se sintetiza en las palabras finales que Tack compartió: “Me asombra cómo los libros conectan al mundo. Llegar a un país nuevo, sentir miedo de lo desconocido y, de repente, sentir alivio al ver cuán similares son nuestros mundos porque nos conectamos a través de ellos. Es algo muy hermoso”.