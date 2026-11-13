Karina Milei celebró el fin del traslado de los presos de Devoto: "Qué semana histórica estamos viviendo"

Karina Milei celebró la conclusión del traslado de los últimos reclusos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostró exultante con la finalización del traslado de los últimos internos de la cárcel de Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, una medida que deja atrás casi un siglo de funcionamiento del penal.

El último grupo estuvo compuesto por 69 internos que habían permanecido en el establecimiento para participar, el miércoles, de una actividad pastoral encabezada por el papa León XIV. Todos terminarán de cumplir sus condenas en el complejo de Marcos Paz.

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“Qué semana histórica estamos viviendo! A pesar de las dudas de algunos, hoy cumplimos con un reclamo de muchos años de los vecinos de Devoto: finalizamos el traslado de los últimos internos a Marcos Paz”, compartió Karina Milei, al celebrar el cierre del operativo en su cuenta personal de X.

Y siguió: “Ahora comienza una nueva etapa: recuperar este espacio para los vecinos y volver a integrarlo al barrio. ¡Felicitaciones a nuestra gran ministra de Seguridad Nacional, @AleMonteoliva, y a todas las fuerzas de seguridad que participaron de este enorme operativo”.

El comentario de Karina Milei en las redes sociales

A su vez, la ministra Monteoliva se sumó a los comentarios de Karina, al coincidir que lo ocurrido es algo “histórico”. “Otra promesa cumplida del señor Presidente Milei. TMAP”, remarcó la funcionaria sobre el operativo, que deslizó las siglas de la consigna libertaria “Todo marcha de acuerdo al plan”.

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El traslado luego de las palabras de León XIV

La desocupación del establecimiento comenzó ayer las 15.30, cuando las autoridades llevaron a Marcos Paz al contingente que había sido exceptuado temporalmente de los traslados previos. La medida permitió que los detenidos asistieran a la ceremonia papal en el gimnasio del penal.

León XIV visitó la cárcel el miércoles por la mañana, durante su viaje a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Escuchó los testimonios de personas detenidas y de otra que ya había recuperado la libertad.

Un contingente final de 69 detenidos permaneció en el penal porteño para participar de una actividad pastoral con el papa León XIV.

Durante esa actividad pastoral, el Pontífice advirtió sobre “el falso poder que viene del dinero fácil” y planteó que incluso las experiencias atravesadas por dolor y fracaso pueden convertirse en una oportunidad para reiniciar la vida. También pidió condiciones más humanas y respetuosas en las instituciones penitenciarias, orientadas a la recuperación y la reinserción social.

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En ese ámbito, León XIV escuchó las palabras de Reinaldo, de 44 años, que hacía tres había recuperado su libertad. Había sido condenado a seis en una causa por drogas: dos los pasó en el penal de Magdalena, mientras que los últimos cuatro en Villa Devoto.

También presenció los testimonios de Christian, de 29 años, y Maximiliano, de 32, explicaron que encontraron en la capilla del penal un espacio para acercarse a la fe, reflexionar sobre sus errores y comenzar a proyectar una vida diferente. Los dos expresaron su arrepentimiento por el daño causado y desearon reinsertarse en la sociedad.

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(Fuente)

La primera etapa del vaciamiento de la unidad penal había comenzado el 11 de octubre, con la derivación de unos 1.400 internos a lo largo de cinco jornadas. Los 69 detenidos que permanecieron en Devoto fueron los únicos que aguardaron hasta después del encuentro con el Papa.

El traslado fue coordinado por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La cárcel de Villa Devoto cerró sus puertas tras 99 años y medio

Un cambio histórico para la Ciudad

La cárcel de Villa Devoto dejó de estar operativa después de 99 años y medio. Inaugurada en 1927, fue escenario de acontecimientos de la historia argentina y era el último penal federal ubicado dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

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El complejo que recibirá a la población trasladada fue construido en un predio de 80 hectáreas y dispone de cuatro unidades de máxima seguridad. Tiene capacidad para 2.232 personas.

La obra fue entregada al Ministerio de Seguridad de la Nación después de un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez completada la recepción de los internos procedentes de Devoto, el plan oficial tiene previsto trasladar al mismo establecimiento a unos 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías porteñas, a disposición de la Justicia federal.

El cierre del penal forma parte de un convenio firmado en 2018 entre Nación y Ciudad, cuya ejecución se demoró por interrupciones en la obra vinculados a los cambios de gobierno.

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