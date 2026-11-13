Masacre en Zacapa, Guatemala deja varios muertos y un supuesto hombre secuestrado tras un ataque armado

Varios agentes de seguridad y vehículos oficiales permanecen en una calle de tierra delimitada por cintas amarillas de precaución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio Público (MP) de Guatemala confirmó la madrugada de este viernes 13 de noviembre el hallazgo de cinco personas asesinadas y la desaparición de un hombre presuntamente secuestrado tras un ataque armado registrado en el caserío El Tocino, aldea La Majada, municipio de Zacapa. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil (PNC), ratificó la atención del hecho y señaló que las diligencias continúan en curso, sin que exista todavía información oficial definitiva sobre la identidad completa de las víctimas ni sobre el paradero del hombre llevado por los atacantes.

De acuerdo con los primeros reportes de la PNC, el hecho ocurrió alrededor de la 1:10 de la madrugada, cuando un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en el sector a bordo de aproximadamente diez camionetas agrícolas. Los atacantes vestían uniformes de diseño camuflado, cascos y pasamontañas. Según el testimonio de una mujer que presenció los hechos, los sujetos preguntaron a gritos por su esposo, identificado como Keneth Estuard Pacheco Perdomo, de 35 años, a quien localizaron poco después y se llevaron con rumbo desconocido.

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Peritos del Ministerio Público y agentes policiales efectúan diligencias en una calle de tierra delimitada con cinta perimetral. (Redes Sociales)

La PNC confirma que fue recibida a disparos al llegar a la escena

El Ministerio de Gobernación indicó en un comunicado oficial que, al llegar al lugar, los agentes policiales fueron recibidos con disparos de arma de fuego, que causaron daños a una unidad policial. Según la cartera, “la presencia y respuesta de la PNC permitió intervenir ante la situación de violencia y evitar que los atacantes actuaran sin oposición”, aunque precisó que el alcance de esa intervención continúa bajo evaluación.

La unidad afectada fue identificada previamente por la PNC como la patrulla ZAC-095, que presentaba al menos ocho impactos de bala en una de sus puertas, el parabrisas y el capó. Pese a la agresión, no se reportaron agentes heridos ni fallecidos.

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Tres cuerpos hallados dentro de un vehículo tipo panel

Según la información recabada por la PNC, dos hombres de aproximadamente 30 y 35 años y una mujer de unos 25 años fueron encontrados dentro de un vehículo tipo panel de color gris, con placas P-906BCG, que presentaba múltiples impactos de bala en el parabrisas, las ventanas y las puertas. Una de las víctimas fue identificada preliminarmente como Diego Andrés Fajardo Ávalos, de 30 años, quien presentaba cuatro heridas de bala visibles de acuerdo con el reporte policial. La quinta persona fallecida era un hombre de aproximadamente 30 años, hallado también con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

El informe no establece todavía la relación entre las víctimas ni si alguna de ellas intentó intervenir en el momento en que los atacantes se llevaron a Pacheco Perdomo. Además de los fallecidos, tres mujeres resultaron heridas por proyectil de arma de fuego y fueron trasladadas a un centro asistencial, según confirmó el MP. Las tres procedían de la misma aldea donde ocurrió el ataque.

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Gobernación anuncia coordinaciones para prevenir nuevos hechos de violencia

En su comunicado, el Ministerio de Gobernación informó que la PNC mantiene presencia y seguimiento de la situación en el territorio y que desarrolla coordinaciones para prevenir nuevos hechos de violencia y proteger a la población. La cartera aclaró que, por razones de seguridad, los detalles operativos de estas acciones no serán divulgados.

El Ministerio de Gobernación remarcó además que la identificación de las víctimas, el esclarecimiento de las circunstancias del ataque y la determinación de responsabilidades corresponden al MP, institución que mantiene personal en la escena para documentar el lugar y recolectar indicios.

Continúan las diligencias para identificar a las víctimas

En la escena, el personal de investigación localizó numerosos casquillos de arma de fuego, así como impactos de bala en al menos una vivienda del sector. Cerca de un río próximo al caserío, las autoridades hallaron además una motocicleta abandonada, donde también se recolectaron indicios balísticos. El calibre de los proyectiles utilizados no ha sido confirmado, por lo que el uso de fusiles de alto poder continúa sin establecerse de manera oficial.

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Hasta el momento, la identidad de cuatro de los cinco fallecidos no ha sido confirmada de manera oficial, y el paradero de Pacheco Perdomo permanece desconocido. El Ministerio de Gobernación señaló que continuará atendiendo la situación y adoptando las medidas que correspondan conforme a la información disponible y a la evolución de los acontecimientos.