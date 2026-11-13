Nueva banda cambiaria: hasta qué precio puede subir el dólar en diciembre 2026 sin que intervenga el BCRA

Con el dato de inflación de octubre, ya se puede conocer el techo de la banda de fines de diciembre. (Reuters)

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El tipo de cambio oficial se sigue moviendo dentro del esquema de bandas cambiarias. Con el dato de inflación que publica el Indec cada mes, los límites se recalculan, y de ese ajuste surge una referencia que el mercado sigue de cerca: el precio máximo que puede alcanzar la divisa antes de que el Banco Central tenga que intervenir.

El sistema de bandas se puso en marcha el 11 de abril de 2025, con un rango inicial de entre $1.000 y $1.400 por dólar. Hasta el 31 de diciembre de 2025, el Banco Central (BCRA) ajustó esos límites a un ritmo mensual de 1%: el piso a la baja y el techo al alza. Con posterioridad, la banda comenzó a modificarse con la inflación.

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¿Para que se fijan los límites? Mientras la cotización se mantiene dentro del rango, fluctúa según la oferta y la demanda. Si toca el techo, el BCRA compra pesos y vende dólares para sostener ese nivel; si llega al piso, vende pesos y compra dólares, lo que incrementa las reservas internacionales. Dentro de la banda, la entidad puede intervenir de manera ocasional para evitar una volatilidad excesiva, aunque no tiene la obligación de hacerlo.

Desde el 1 de enero de este año el ajuste mensual del techo y del piso se determina según el último dato de inflación informado por el Indec. El IPC de octubre, que el organismo difundió este jueves, es el que fija el ajuste de diciembre. El índice mostró una variación mensual de 2,17%, por encima del 1,93% de septiembre.

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El techo de la banda en diciembre

Con esa inflación, el techo de la banda cambiaria pasará de $1.989,12 el 30 de noviembre a $2.032,88 el 31 de diciembre, según los datos publicados por el BCRA. La diferencia entre ambos valores es de 43,76 pesos.

Esa variación no se aplica de una sola vez. Los límites se modifican día a día hasta completar el ajuste previsto para el último día hábil del mes, de modo que el techo sube de manera gradual a lo largo de diciembre.

Cabe aclarar que el techo no es una proyección del precio del dólar, sino el nivel a partir del cual el BCRA debería salir a vender divisas. Por debajo de ese valor, la cotización queda sujeta a la oferta y la demanda, sin una intervención obligada de la autoridad monetaria.

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El techo de la banda subirá $43,76 en un mes. (Reuters)

Cuánto falta para llegar al techo

El dólar mayorista cerró este jueves en $1.545,50, con una suba de $1,50, o 0,1%, en una rueda en la que se operaron USD 498,2 millones en el segmento de contado. Partiendo de ese valor, se deduce que para alcanzar el techo del 30 de noviembre ($1.989,12), el tipo de cambio mayorista tendría que subir $443,62, o 28,70%. Para llegar al del 31 de diciembre ($2.032,88), el aumento necesario sería de $487,38, o 31,54 por ciento.

En lo que va de 2026, el dólar mayorista acumula una suba de 6,22%, frente a una inflación de 26,3% entre enero y octubre. En el mercado minorista, el dólar cotizó a $1.570 para la venta en el Banco Nación, sin cambios en el día.

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Las compras del BCRA

En paralelo, el BCRA compró ayer USD 103 millones en el mercado. Fue el mayor monto diario de noviembre. En lo que va del mes, las compras suman USD 183 millones, a un ritmo menor al de octubre, cuando alcanzaron USD 1.396 millones. En septiembre habían sido USD 473 millones, el registro mensual más bajo del año.

El jueves el Banco Central compró USD 103 millones. (Reuters)

Desde la implementación de la cuarta fase del programa monetario, en enero, el organismo adquirió USD 16.147 millones, una cifra que supera en más de 60% el piso de la meta fijada para todo 2026. El Gobierno proyecta cerrar el año con una acumulación de divisas cercana a los USD 20.000 millones.

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Pese a las compras, las reservas internacionales brutas cayeron USD 252 millones en la jornada y cerraron en USD 49.078 millones. En ese resultado influyó la baja de 2,8% en la cotización del oro, que se ubicó en USD 3.887,30 la onza.

El próximo dato de inflación, el de noviembre, definirá el ajuste de la banda en enero. Algunas estimaciones privadas proyectan un IPC de 1,8% ese mes, y hay analistas que advierten que el cambio en el régimen de Zona Fría podría seguir reflejándose en los precios. Hasta que se conozca ese número, el techo de $2.032,88 previsto para el 31 de diciembre es la referencia sobre hasta dónde puede llegar el dólar sin que intervenga el BCRA.

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