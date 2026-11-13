Cuánto cobrarán en diciembre los jubilados que perciben la mínima con el aguinaldo y el bono

Una mujer mayor recibe el pago de su prestación en efectivo por parte de una empleada en una oficina de la ANSES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el dato de inflación de octubre ya publicado (2,17%), se puede conocer con precisión cuánto van a cobrar los jubilados y los demás beneficiarios de Anses en diciembre.

El mes que viene, los jubilados que perciben la mínima cobrarán un haber de 453.797 pesos. A ese monto se suman el bono de $70.000 y el medio aguinaldo, que alcanza los 226.898 pesos. Con los tres conceptos, el total bruto asciende a 750.695 pesos. Al aplicar el descuento correspondiente a la obra social, el neto (dinero de bolsillo) queda en $730.275 en diciembre.

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La actualización de los haberes se rige por el Decreto 274/2024, que vincula la movilidad con el índice de precios al consumidor registrado dos meses antes. Por eso, el aumento de diciembre surge del dato de octubre que difundió el Indec. El ajuste alcanza a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas, y se aplica de manera automática, sin que sea necesario un decreto adicional del Poder Ejecutivo.

El bono, a la espera de una decisión oficial

En la cuenta mencionada anteriormente, se incluye el bono de $70.000, pero lo cierto es que ese componente depende de una resolución del Gobierno que aún no ha sido publicada. A diferencia de la movilidad, que se aplica de manera automática, su continuidad y su monto requieren una decisión específica del Poder Ejecutivo, que hasta el momento no confirmó si mantendrá el refuerzo durante diciembre.

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El bono de $70.000 se viene pagando todos los meses desde marzo de 2024. (Reuters)

Hasta que se conozca esa definición, el monto final de diciembre queda sujeto a lo que resuelva el Gobierno. Si el refuerzo se mantiene, los $70.000 se sumarán al haber y al aguinaldo en la liquidación del mes.

En la práctica, se espera que el bono finalmente se confirme, dado que se viene pagando de forma ininterrumpida desde marzo de 2024. No obstante, también es prácticamente un hecho que el bono no se actualizará por inflación.

Cuánto cobrarán todos los beneficiarios de ANSES

Con el 2,17% de movilidad, y de mantenerse el esquema de bono vigente en noviembre, los haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $453.797

Jubilación mínima con bono : $523.797

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $363.038

PUAM con bono : $433.038

Pensiones no contributivas : $317.658

Pensiones no contributivas con bono : $387.658

Pensión Madre de 7 Hijos : $453.797

Pensión Madre de 7 Hijos con bono : $523.797

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $163.075

AUH con Discapacidad: $530.982

Las fechas de cobro y los próximos ajustes

Según el calendario oficial de la ANSES, los pagos de diciembre comenzaron el 9 y se extenderán hasta el 23. El cronograma agrupa a los beneficiarios de modo que no todos cobran el mismo día. La fecha que le corresponde a cada uno depende de la terminación de su DNI y del nivel de ingresos, por lo que conviene consultar el cronograma del organismo antes de salir a cobrar.

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Después de diciembre, el Decreto 274/2024 establece que el organismo deberá continuar con las actualizaciones en enero, febrero y marzo de 2027, de acuerdo con los índices de inflación de noviembre, diciembre y enero, respectivamente. Esto implica que los haberes seguirán ajustándose de manera mensual durante el primer trimestre del año próximo. El haber de diciembre será la base sobre la que se aplicará el primero de esos ajustes.

El calendario de pagos de Anses de diciembre se extenderá entre el miércoles 9 y el miércoles 23.

En síntesis, quienes cobran la jubilación mínima recibirán en diciembre un haber de $453.797, un aguinaldo de $226.898 y, si el Gobierno lo confirma, el bono de $70.000. Eso arroja un total bruto de $750.695 y un monto neto de $730.275 luego de los descuentos de la obra social.

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Calendario de ANSES

Mientras se define el pago del bono y se termina de confirmar cuánto cobrarán los jubilados en diciembre, aún restan por pagarse la mayoría de las jubilaciones correspondientes a noviembre. En concreto, entre quienes cobran la mínima, aún restan por recibir el pago de sus haberes las siguientes terminaciones de DNI:

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Por su parte, los jubilados que perciben haberes que superan el mínimo, recibirán los pagos de Anses según el siguiente calendario:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

En noviembre, la jubilación máxima es de $2.988.765,82 y en diciembre, incluyendo el aguinaldo, el total bruto máximo llegará a los $4.580.433 brutos.