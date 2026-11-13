Un desafío a la millonaria industria de la autoayuda: por qué forzar la sanación es como arrastrar a un perro por la calle

El libro del día: "Worth", de Marisa G. Franco

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La escritora Marisa G. Franco propone en Worth abandonar la aspiración de una seguridad emocional perfecta y aceptar una autoestima “más o menos segura”, basada en integrar las partes dolorosas de la propia historia en lugar de ocultarlas. Su planteo cuestiona una industria de la autoayuda que promete corregir inseguridades, hábitos y vínculos mediante técnicas de mejora personal.

Franco ha dedicado años al estudio del apego seguro, la capacidad de confiar en que se es querido y de sostener vínculos sin dependencia ni distanciamiento. En 2022 publicó el éxito de ventas Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make—And Keep—Friends, dedicado a la formación y conservación de amistades.

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El mercado estadounidense de libros de autoayuda facturó USD 813 millones en 2023, de acuerdo con la firma de investigación de mercados Gitnux. La expansión de TikTok, Instagram, Spotify, las aplicaciones de meditación y los podcasts multiplicó las vías para consumir consejos sobre productividad, terapia, relaciones y bienestar.

La demanda se apoya en lectores que regresan de manera frecuente al género. Gitnux estimó que el 52% de los consumidores de esta industria eran compradores recurrentes, mientras que algunos análisis situaron en 80% la proporción de clientes repetidos dentro de la categoría de libros de autoayuda.

Una misma persona puede escuchar de camino al trabajo un audiolibro; usar una aplicación de meditación durante el almuerzo y revisar por la noche publicaciones de terapeutas con presencia en redes sociales. Antes de dormir, también podría reproducir un podcast.

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El mercado estadounidense de libros de autoayuda facturó USD 813 millones en 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Franco observó que muchas personas intentaban sanar con enorme esfuerzo. Sabían resolver conflictos mediante frases en primera persona, establecer límites y evitar culpar directamente a otros, mientras aspiraban a convertirse en la pareja ideal o a romper ciclos de trauma generacional.

Sin embargo, la autora concluyó que ese esfuerzo no siempre producía el efecto esperado. “Simplemente no parecía estar funcionando”, afirmó, al describir a personas que parecían dominar el lenguaje terapéutico pero no necesariamente experimentaban una transformación emocional.

La propia Franco reconoce que, aunque conoce la teoría del apego seguro, puede sentirse herida por conductas que no tienen una intención dañina. Llegó a advertir que intentaba mostrarse tan equilibrada que incluso representaba esa imagen ante su terapeuta.

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“Hay una forma en que puedo apoyarme en las partes reales de mí misma que se sienten orgullosas, felices, impresionantes y brillantes”, explicó. “Pero había otras partes que sentían vergüenza o necesidad, y trataba de no hablar de ellas”.

La dificultad no era carecer de estrategias para afrontar los conflictos, sino evitar mostrar las zonas que despertaban incomodidad. Para la autora, su terapeuta no necesitaba que ella se presentara serena ni que aparentara poder manejarlo todo, sino que hablara con honestidad.

Su libro sostiene que esas prácticas pueden generar el resultado contrario en quienes tienen baja autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de autoestima convencional suele centrarse en las cualidades que Franco llama “brillantes”: reconocer las fortalezas, aceptar elogios y rodearse de personas capaces de ver los mejores rasgos propios. Su libro sostiene que esas prácticas pueden generar el resultado contrario en quienes tienen baja autoestima.

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Diversos estudios de psicología mostraron que participantes con una valoración baja de sí mismos se sintieron peor después de recibir cumplidos o de repetir en voz alta “soy una persona digna de amor”. En investigaciones sobre discursos públicos, los elogios incluso estuvieron asociados a aumentos de la presión arterial.

La explicación se vincula con la teoría de la autoverificación: la tensión entre la imagen negativa que una persona tiene de sí misma y la valoración positiva que recibe de otros. Franco escribe que “a nivel neuronal, los cerebros de las personas que se sienten indignas son pegajosos para la crítica y resbaladizos para el amor”.

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El núcleo de Worth no consiste en borrar defectos ni en sumar recursos de superación personal. Franco plantea observar las inseguridades con claridad y preguntarse por sus orígenes, que pueden estar en experiencias pasadas incluso cuando una persona haya tenido padres afectuosos y una infancia positiva.

Los psicólogos describen como “recuerdos abiertos” a las experiencias que todavía no han sido procesadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los psicólogos describen como “recuerdos abiertos” a las experiencias que todavía no han sido procesadas. Pueden aparecer como episodios que alguien evita, analiza de forma obsesiva o revive con llanto porque todavía resultan demasiado dolorosos.

Algunos estudios asocian esos recuerdos con una baja autoestima. Según la teoría clásica del apego, las personas con apego seguro pueden contar sus traumas sin quedar abrumadas por las emociones ni negar lo que sintieron: los recuerdos todavía duelen, pero están “cerrados”.

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Franco dirige su propuesta a quienes quieren avanzar con tanta rapidez que no han procesado de forma efectiva lo vivido. Para ello, describe la reconsolidación de la memoria, un proceso que supone recordar un hecho doloroso y modificar su significado mediante una nueva interpretación.

El ejercicio puede consistir en imaginar otro desenlace o en pensar qué le diría el yo actual a la versión de uno mismo que atravesó aquella situación. Franco diferencia este proceso de la rumiación, que implica volver una y otra vez sobre un recuerdo de manera obsesiva y superficial.

En un estudio sobre reconsolidación de la memoria, una participante recordó que una pareja le había mentido sobre la comisión de un delito por el que finalmente fue detenido. Luego imaginó que le decía a su versión más joven que no era culpable de haberle creído.

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Marisa G. Franco

Una semana después del ejercicio, los participantes calificaron los recuerdos elegidos como menos perturbadores y declararon una autoestima mayor. Otros estudios hallaron que procesos similares modifican la actividad del hipocampo, región cerebral vinculada al almacenamiento de recuerdos.

“Nos convertimos en arqueólogos emocionales, excavamos los cimientos de nuestra psique y luego construimos sobre ellos un nuevo hogar psicológico”, escribe Franco. El proceso, advierte, no evita el dolor ni permite sanar con urgencia.

La autora rechaza el intento de eludir la vulnerabilidad mediante términos terapéuticos o clasificaciones rápidas de los vínculos, como definir a una expareja como manipuladora o a los padres como narcisistas y seguir adelante. También cuestiona la presión por curarse de inmediato, que compara con arrastrar a un perro por la calle sobre sus patas traseras.

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Franco sostiene que el objetivo es experimentar las emociones en lugar de convertir la reflexión sobre el bienestar en una actividad interminable. En uno de los estudios que cita, la profundidad emocional de un paciente, medida por la expresión de sentimientos como tristeza y furia, fue el mejor indicador de que la terapia elevaría su autoestima.

“No puedo cambiar sin atravesar el duelo”, afirmó. El resultado no es una seguridad perfecta, sino la integración de las partes heridas y desagradables de la identidad junto con aquellas que resultan más atractivas, sin dejar de considerar que se merece amabilidad.