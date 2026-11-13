De Phil Collins y Billy Idol a Sade y Luther Vandross: quiénes entran al Salón de la Fama del Rock & Roll, un Olimpo del siglo XXI

Phil Collins, Iron Maiden, Sade, Oasis, Wu-Tang Clan y Luther Vandross ingresan al Salón del Rock

Guardar

Billy Idol , Oasis , Wu-Tang Clan , Phil Collins, Sade , Queen Latifah , Iron Maiden , Joy Division/New Order y el fallecido Luther Vandross serán incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll este sábado por la noche. Pero la lista de quienes se presentarán y actuarán se va acortando día a día y se ve cada vez más escasa, y es difícil saber cómo será la ceremonia con tantos artistas que no interpretarán los repertorios que definen el espectáculo.

El representante de Sade declaró que ella no asistirá, un día después de que los fans supieran que Oasis tampoco se presentaría. Iron Maiden y miembros clave de New Order ya habían anunciado su ausencia. Phil Collins probablemente aparecerá, pero no tocará. Es posible que el Salón de la Fama del Rock & Roll haga algunos anuncios de último momento sobre quiénes serán los encargados de incorporar a los nuevos miembros y quiénes podrían interpretar sus canciones en su lugar, aunque a los organizadores les gusta mantener gran parte del espectáculo en secreto. Por segundo año consecutivo, la ceremonia, que se celebra alternativamente en Cleveland, Nueva York y Los Ángeles, tendrá lugar en el Peacock Theater del centro de Los Ángeles. Tras dos años de transmisión en directo, el Salón de la Fama del Rock vuelve a su formato anterior, en que el público no podrá verla hasta que se emita una versión editada en ABC y Disney+ en diciembre.

PUBLICIDAD

La lista de homenajeados de 2026 también incluye a MC Lyte, Celia Cruz , Fela Kuti y Gram Parsons, junto con los productores musicales Rick Rubin, Linda Creed, Arif Mardin y Jimmy Miller, y el presentador de programas de variedades Ed Sullivan.

Artistas que ingresan

Ocho de los homenajeados de este año ingresaron por la entrada principal, en la categoría de intérpretes. Un comité de nominaciones los sometió a votación de más de 1200 personas, entre las que se incluyen figuras de la industria musical e historiadores. Los artistas pueden optar a ingresar al Salón de la Fama 25 años después del lanzamiento de su primer disco, pero el proceso de nominación puede ser mucho más largo.

PUBLICIDAD

Phil Collins

El cantante, compositor y baterista inglés de 75 años ya forma parte del Salón de la Fama como miembro de Genesis y ahora vuelve a ingresar por una carrera en solitario que le brindó algunos de los mayores éxitos de la década de 1980.

El ganador de ocho premios Grammy entró en la competición con su primera nominación en solitario y había sido elegible desde 2006.

¿Actuará? No. Collins ha declarado que los problemas de salud que lo han mantenido alejado de los escenarios desde 2022 le impedirán actuar el sábado. Sin embargo, es probable que aparezca para aceptar el reconocimiento.

PUBLICIDAD

Canciones clave: “In the Air Tonight”, “Against All Odds”, “One More Night”, “You’ll Be in My Heart”.

Phil Collins (EFE)

Sade

Primero, un dato curioso que incluso los fans más acérrimos podrían desconocer: Sade es el nombre del grupo. En serio. También es el nombre de pila de su vocalista, Sade Adu, nacida en Nigeria y criada en Inglaterra, lo que lleva a muchos a pensar que es solista. Pero será incluida en el Salón de la Fama junto con los miembros de su banda, quienes cautivaron al público con su mezcla de jazz, R&B suave y sensual y pop sofisticado cuando se lanzaron en Gran Bretaña a mediados de la década de 1980.

PUBLICIDAD

¿Actuarán? No. Muchos fans esperaban que subieran juntos al escenario por primera vez desde 2011, pero el representante de Adu dice que ella no asistirá a la ceremonia.

Canciones clave: “Smooth Operator”, “No Ordinary Love”, “Like a Tattoo”, “Kiss of Life”

Billy Idol

El cantante de rock inglés de 70 años, con un estilo que recuerda al punk, también era elegible para el Salón de la Fama desde 2006, y los votantes lo incluyeron después de su segunda nominación.

¿Actuará? Sí. Idol, que estuvo de gira por Estados Unidos este verano y tuvo una residencia en Las Vegas, planea tocar y dice que lo dará todo cuando lo haga.

PUBLICIDAD

Canciones clave: “Dancing With Myself”, “White Wedding”, “Rebel Yell”, “Eyes Without a Face”.

Billy Idol (REUTERS/Mario Anzuoni)

Wu-Tang Clan

La épica coalición de hip-hop de Staten Island, integrada por RZA , GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa y, anteriormente, el fallecido Ol’ Dirty Bastard, ingresó al Salón de la Fama con su primera nominación. Eran elegibles desde 2017. Han sido innovadores del hip-hop desde su álbum debut de 1993, “Enter the Wu-Tang”.

¿Actuarán? Quizás. El año pasado hicieron una gira juntos que se anunció como gira de despedida.

Canciones clave: “CREAM”, “Protect Ya Neck”, “Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing Ta F’ Wit”, “Gravel Pit”.

Wu-Tang Clan (REUTERS/Bill Auth/File Photo)

Oasis

Los hermanos Noel y Liam Gallagher, figuras del Britpop conocidas por su rivalidad, ingresan al Salón de la Fama con su segunda nominación. Cumplían los requisitos desde 2019. A sus 54 años, Liam Gallagher es el miembro más joven de la generación de 2026. Ingresan al Salón un año después de una gira de reencuentro que los reunió por primera vez en 16 años, y han anunciado que repetirán la experiencia el próximo año.

PUBLICIDAD

¿Actuarán? No. Noel Gallagher ha anunciado un concierto en solitario en un festival de jazz de Londres el sábado. Y según informa Rolling Stone, su hermano menor, que se ha burlado de la idea de asistir a la sala desde que cumplió los requisitos para hacerlo, tampoco estará presente.

Canciones clave: “Wonderwall”, “Live Forever”, “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova”.

Joy Division y New Order

Las dos bandas de rock británicas recibirán una inusual nominación conjunta que tiene sentido dadas sus integrantes y circunstancias. Joy Division fue una banda post-punk oscura e influyente formada en 1976. Cuando su carismático vocalista, Ian Curtis, falleció en 1980, los miembros restantes formaron New Order, que se orientó hacia la música electrónica y de baile.

PUBLICIDAD

¿Actuarán? Quizás de alguna forma. Gillian Gilbert y Stephen Morris, miembros clave de New Order y esposos, declararon a Vulture en septiembre que ninguno de los dos viajará porque Gilbert está recibiendo tratamiento contra el cáncer. El bajista de ambas bandas, Peter Hook, lleva años distanciado de sus compañeros y desde hace tiempo interpreta las canciones de ambos grupos con su propia banda, Peter Hook and the Light. Su representante declinó confirmar si asistirá. Joy Division era elegible desde 2003 y entró con su tercera nominación.

Canciones clave: “Love Will Tear Us Apart”, “Disorder”, “Blue Monday”, “Bizarre Love Triangle”.

Imagen del documental Oasis: Don´t Look Back in Anger

Iron Maiden

La arrolladora banda de rock que lideró la nueva ola del heavy metal británico a partir de finales de la década de 1970 fue incluida en el Salón de la Fama, un reconocimiento que muchos consideraban merecido desde hacía mucho tiempo.

PUBLICIDAD

¿Actuarán? No. Iron Maiden sigue en plena forma y con mucho éxito, tanto que están de gira por Australia y no aparecerán ni para aceptar el premio ni para tocar. Los votantes los eligieron en su tercera nominación. Habían sido elegibles desde 2005.

Canciones clave: “The Trooper”, “Fear of the Dark”, “Run to the Hills”, “Aces High”.

Lutero Vandross

Las canciones de amor de Luther Vandross, interpretadas con una voz aterciopelada, lo convirtieron en uno de los cantantes de R&B más representativos de su época. La carrera en solitario de Vandross, nacido en Nueva Jersey, comenzó a principios de la década de 1980, y llegó a ganar ocho premios Grammy y a conseguir 11 álbumes de platino consecutivos.

También fue compositor, productor y uno de los grandes colaboradores de la música pop, con artistas como los miembros del Salón de la Fama del Rock David Bowie y Aretha Franklin. Vandross tenía 54 años cuando falleció en 2005. Era elegible desde el año posterior a su muerte, pero no recibió la nominación hasta este año, y fue elegido en la primera votación.

Canciones clave: “Never Too Much”, “Dance With My Father”, “I’d Rather”, “Here and Now”.

Iron Maiden (crédito Colprensa)

Influenciadores tempranos

Algunos homenajeados ingresan al Salón de la Fama por un camino secundario, recibiendo premios otorgados por comités. Sin embargo, siguen siendo considerados miembros de pleno derecho. Rubin y los otros tres productores homenajeados reciben el Premio a la Excelencia Musical. Sullivan recibirá el Premio Ahmet Ertegun para no músicos.

Y los siguientes cinco artistas ingresan al recibir el Premio a la Influencia Temprana.

Queen Latifah

Queen Latifah, nacida en Nueva Jersey y de 56 años, alcanzó un éxito sin precedentes para una rapera, convirtiéndose en una estrella a los 19 años con el lanzamiento de su álbum de 1989 “All Hail the Queen” y el sencillo “Ladies First”. Posteriormente, se hizo más conocida por su actuación en cine y televisión, incluyendo un papel en “Chicago” que le valió una nominación al Oscar.

¿Actuará? Probablemente. Aún no es oficial, pero todo apunta a que sí.

Canciones clave: “UNITY”, “Ladies First”, “When You’re Good to Mama”.

MC Lyte

Aproximadamente dos años antes que Latifah, en el cercano Brooklyn, MC Lyte abrió camino por su cuenta, convirtiéndose en la primera rapera en lanzar un álbum completo en solitario, “Lyte as a Rock”. Sus rimas contundentes aportaron una conciencia política que estaba creciendo en el hip-hop en aquel momento.

¿Actuará? Casi con toda seguridad. La artista de 56 años ha estado realizando una gira de conciertos titulada “Camino al Salón de la Fama” como antesala de la ceremonia.

Canciones clave: “Keep on Keepin’ On”, “Cold Rock a Party”, “Ruffneck”.

Celia Cruz (The Celia Cruz Estate)

Celia Cruz

La reina de la salsa, innovadora y difusora de los sonidos afrocubanos, y una de las artistas latinas más populares del siglo XX, la cantante La Habana Céline se convierte en la primera integrante del Salón de la Fama que cantó principalmente en español. Tenía 77 años cuando falleció en 2003.

Canciones clave: “Vasos Vacíos”, “La Vida Es Un Carnaval”, “El Último Adiós”.

Fela Kútì

El saxofonista, director de orquesta, pionero y activista nigeriano, que falleció en 1997 a los 58 años, se convierte en el primer artista nacido en África en ingresar al Salón de la Fama el mismo año en que se convirtió en el primer artista africano en recibir el Premio Grammy a la Trayectoria Artística. Nació en 1938 en la Nigeria colonial. Su carrera musical, que abarcó desde finales de la década de 1950 hasta la de 1990, es una mezcla característica de metales enérgicos, jazz y funk con ritmos yoruba.

Canciones clave: “Water No Get Enemy”, “Zombie”, “Let’s Start”.

Gram Parsons

Considerado posiblemente la figura más importante en el giro del rock hacia la música country a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, Parsons se unió a los Byrds para su tema country “Sweetheart of the Rodeo”, fue miembro fundador de los Flying Burrito Brothers y grabó un par de discos en solitario en los que hizo duetos con una cantante de folk que descubrió llamada Emmylou Harris, impulsando así su legendaria carrera en la música country. Tenía 26 años cuando falleció en 1973.

Canciones clave: “Hickory Wind”, “Love Hurts”, “Return of the Grievous Angel”.

Fuente: AP