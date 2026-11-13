Calor y lluvias: cómo estará el clima durante el fin de semana

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores atravesarán un fin de semana con calor, chaparrones y cambios de viento.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó máximas de hasta 30°C para hoy, mientras que el sábado podría haber chaparrones durante la madrugada. El domingo, en cambio, el viento del sudeste y una posible crecida del estuario marcarán las condiciones más exigentes sobre el Río de la Plata.
PUBLICIDAD
La jornada del hoy comenzará con cielo entre parcialmente nublado y despejado, una mínima de 22°C y viento del noreste, con velocidades de entre 11 y 22 km/h. Por la tarde, la máxima llegará a 30°C y las ráfagas podrían ubicarse entre 13 y 22 km/h. Por la noche la condición climática variará ya que se podrían registrar tormentas aisladas marcadas con un leve descenso de la temperatura (24 °C de máxima).
En cambio el sábado concentrará los cambios meteorológicos más marcados. El SMN prevé entre 40 % y 70 % de probabilidad de tormentas durante la madrugada, con una temperatura mínima de 21 °C y chaparrones por la mañana.
PUBLICIDAD
Durante la tarde y hacia la noche, con cielo mayor y parcialmente nublado, el viento rotará hacia el sur y el este, mientras que la máxima prevista será de 28 °C. Esa modificación puede generar oleaje cruzado en el estuario, sobre todo durante la transición entre la ola formada por el viento del este y el nuevo régimen de circulación. La jornada de mañana finalizaría con 23°C.
El domingo amanecerá con una mínima de 17 °C, viento este de baja intensidad y un cielo cubierto por nubes. La primera parte del día aparece como el período más favorable para las actividades náuticas. Ya por la tarde la temperatura alcanzará los 26 °C.
PUBLICIDAD
Para el resto de la semana, de lunes a jueves, no se prevé la presencia de lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y 28 °C.
Alertas a corto plazo y 14 provincias afectadas por tormentas
El sistema de alertas tempranas del SMN mantiene advertencias amarillas y naranjas para distintas zonas del país durante el fin de semana.
Para hoy rige una alerta naranja por tormentas para el este de La Pampa (Parera), el sur de Córdoba (Colon, Ischilin, Totoral), gran parte de la provincia de San Luis (Gobernador Dupuy) y el oeste de la provincia de Buenos Aires (Carlos Tejedor - Gral Villegas - Pellegrini - Rivadavia - Trenque Lauquen).
PUBLICIDAD
También hay alerta amarilla para el noroeste de Río Negro, el centro bonaerense, San Juan, Catamarca, Chubut, Salta, Tucumán, Jujuy y Tierra del Fuego, esta última con advertencia amarilla correspondiente a fuertes vientos.
Los fenómenos indicados fueron detectados mediante radares meteorológicos. Se recomienda permanecer en construcciones cerradas, como casas, escuelas o edificios públicos, y alejarse de puertas y ventanas.
Si ingresa agua, hay que desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. También se debe evitar el contacto con artefactos eléctricos y el uso de teléfonos con cable, además de mantenerse lejos de zonas inundables y no entrar en calles anegadas.
PUBLICIDAD
Para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no se debe permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Al aire libre, hay que buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado; también retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar marquesinas, carteles publicitarios, árboles y postes.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD