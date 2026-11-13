Blake Griffin se convierte en analista y afirma: “El básquet evoluciona”

Blake Griffin regresó a la NBA como analista en la plataforma Amazon tras su retiro deportivo en 2024 (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

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El exjugador de la NBA Blake Griffin había asegurado que, una vez retirado, no seguiría vinculado al básquet. Sin embargo, a los 37 años, regresó al universo de la liga como analista y conductor, con una mirada que busca alejarse de la crítica personal hacia los jugadores.

Griffin, quien anunció su retiro en 2024 tras 14 temporadas y nueve operaciones, integra el ciclo de estudio NBA on Prime y conduce The Stepback with Blake Griffin, un programa semanal que aborda temas como el periodismo deportivo, el financiamiento público de estadios y el costo de los deportes juveniles.

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“Bueno, mirá quién resultó ser un mentiroso”, dijo entre risas al recordar aquella postura, durante una entrevista con GQ. El cambio, explicó, se produjo porque encontró una propuesta distinta en el desembarco de Amazon en las transmisiones de la NBA.

“Pensé que había demasiado negativismo a la hora de examinar a los jugadores”, señaló. “No necesito ir a la televisión y decirle a todo el mundo que el tipo que tiró 3 de 17 es malo en básquet. No lo es. Tuvo una mala noche”.

Griffin busca analizar la NBA sin trasladar el resentimiento de otras épocas

La postura del exala-pívot responde, en parte, a su propia experiencia como figura de Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets y Boston Celtics. Griffin fue blanco frecuente de cuestionamientos, tanto por su estilo de juego como por las expectativas que generó desde su llegada a la liga en 2009.

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El exjugador promueve un análisis televisivo enfocado en explicaciones tácticas para evitar las descalificaciones personales (Mandatory Credit: Raj Mehta-USA TODAY Sports)

El exjugador considera que la crítica forma parte de la actividad, aunque sostiene que el análisis debería explicar las causas de una actuación deficiente y no limitarse a descalificar. “Quizás puedo mostrar algunas de las cosas que pudo hacer de otra forma o algunas que hizo bien, aunque no haya sido su noche”, planteó.

Su objetivo es mantenerse atento a la evolución táctica y cultural de la NBA. Para ello, busca conversar cada año con entrenadores y gerentes generales. “El básquet evoluciona y uno tiene que evolucionar su forma de pensarlo”, afirmó.

Griffin recordó que, cuando aún estaba en actividad, no coincidía con el enfoque de algunos exjugadores convertidos en comentaristas. A su juicio, la señal de que debe abandonar el análisis llegará “el día en que esté amargado” o mire el deporte únicamente desde un punto de vista negativo.

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Griffin mantendrá conversaciones anuales con entrenadores y gerentes generales para seguir la evolución del básquet (Mandatory Credit: Bob DeChiara-USA TODAY Sports)

En ese sentido, explicó que ahora observa los partidos con una perspectiva más amplia. Como jugador, prestaba especial atención a las tendencias de sus próximos rivales y a las jugadas de los equipos. Frente a las cámaras, en cambio, sigue los emparejamientos, los ajustes tácticos y los momentos que ayudan a explicar el desarrollo de cada encuentro.

El retiro llegó después de una carrera marcada por lesiones y distancia familiar

Griffin se retiró a los 34 años, una edad que había previsto durante la primera etapa de su carrera. La decisión estuvo vinculada al desgaste físico acumulado y a la dificultad de sostener la distancia con sus hijos, que viven en Los Ángeles.

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En sus últimos años pasó por Detroit, Brooklyn y Boston. “Seguía disfrutando el juego, pero disfrutaba cada vez menos todo lo que venía con él”, contó. La necesidad de viajar y estar fuera de casa incidió de forma decisiva. “Verlos una vez por mes seguía siendo bastante duro”.

Las nueve cirugías acumuladas y la distancia de sus hijos determinaron el cierre de su carrera tras 14 temporadas (Mandatory Credit: Raj Mehta-USA TODAY Sports)

La exigencia física también tuvo un peso central. “Sentía que tenía que poner el mismo esfuerzo solo para practicar, recuperarme de esa práctica y prepararme para el partido del día siguiente”, relató. Aunque tuvo la posibilidad de jugar una temporada más, optó por cerrar esa etapa.

El ex All-Star mencionó una conversación con el actual entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redick, como uno de los episodios que le quedaron grabados. Redick le dijo que no sería “verdaderamente feliz” hasta retirarse. Griffin interpretó esa frase como una advertencia sobre la capacidad de la competencia profesional para absorber el tiempo, la energía y la atención de un atleta.

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Desde su retiro, valora especialmente poder asistir a los compromisos deportivos de sus hijos. “Estar presente es un regalo enorme”, expresó. Incluso describió con entusiasmo un viaje de cuatro horas, entre ida y vuelta, para presenciar un partido de fútbol americano juvenil de apenas una hora y media.

El recuerdo de Lob City y una crítica a las primicias sin comunicación previa

Griffin también volvió sobre su paso por los Clippers, franquicia en la que integró el equipo conocido como Lob City junto a Chris Paul, DeAndre Jordan y Redick. Pese a no haber conquistado un título, reivindicó el cambio que produjo aquel grupo en una organización que, hasta entonces, arrastraba una imagen negativa dentro de la liga.

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El exjugador reivindicó el cambio de imagen que el ciclo de Lob City aportó a Los Angeles Clippers (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)

“Lo miro con orgullo”, sostuvo sobre esos ocho años. “Tratamos de dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos”. El exjugador afirmó que sigue identificado con el equipo y con sus aficionados, aunque aclaró que no reclama un reconocimiento institucional por aquel ciclo.

También cuestionó que muchas decisiones deportivas se difundan antes en redes sociales que a los propios involucrados. Griffin se enteró por Twitter de que sería traspasado de los Clippers a Detroit en 2018, una situación que vinculó con el funcionamiento actual de la cobertura de fichajes.

“Siempre deberías saber primero lo que ocurre en tu vida antes que el resto”, afirmó. Aclaró que no rechaza la tarea de los periodistas especializados en primicias, pero pidió preservar el espacio para un periodismo deportivo con contexto y considerar el impacto que una información puede tener en la vida de los jugadores.

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Con The Stepback with Blake Griffin, el exjugador pretende trasladar esa idea a un formato de análisis guionado y documentado. Grabó 14 episodios para la primera temporada y espera que el proyecto pueda acercarse, en futuras entregas, a una periodicidad semanal y a temas más inmediatos de la actualidad.