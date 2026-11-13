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Tim Burton habló sobre sus películas icónicas y afirmó: “Me encanta el stop motion porque todo está hecho a mano”

El cineasta reflexionó, en una entrevista con Vanity Fair, acerca de la inteligencia artificial en la industria audiovisual y reveló los motivos detrás de su preferencia por esta técnica en El extraño mundo de Jack

Tim Burton defiende el valor de las técnicas artesanales en el cine frente a la expansión de la inteligencia artificial. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Tim Burton defiende el valor de las técnicas artesanales en el cine frente a la expansión de la inteligencia artificial. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
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La expansión de la inteligencia artificial en la producción audiovisual llevó a Tim Burton a destacar el valor de las técnicas artesanales en el cine. El realizador estadounidense relacionó esa reflexión con El extraño mundo de Jack, la película de 1993 construida mediante animación cuadro por cuadro, y con la colección cápsula que desarrolló junto con la firma española Loewe.

En una entrevista con Vanity Fair, Burton afirmó que el avance de la IA acentuó su valoración de los objetos, los decorados y las figuras elaboradas físicamente. El director no planteó un pronóstico sobre el uso de la tecnología en la industria, pero sí defendió la necesidad de conservar un vínculo directo con los materiales y los procesos creativos.

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“Cuanto más se avanza en esa dirección, más aprecio el lado humano de todo”, señaló el cineasta al referirse a la inteligencia artificial. “Creo que es algo muy importante para conservar en el mundo: lo táctil, no estar todo el tiempo frente a una pantalla”. Según sostuvo, ese componente humano es relevante “para la vida, el arte y cualquier cosa”.

Burton destacó el trabajo artesanal detrás de la animación cuadro por cuadro

El director volvió sobre una técnica central en su universo visual. “Me encanta el stop motion porque todo está hecho a mano”, afirmó en la conversación con Vanity Fair. También dijo que le gustaría que el público pudiera conocer de cerca las marionetas y los escenarios que intervienen en una película hecha con ese método.

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La animación cuadro por cuadro consiste en fotografiar objetos físicos tras pequeños cambios de posición. La proyección consecutiva de esas imágenes produce la sensación de movimiento. En El extraño mundo de Jack, el proceso demandó 227 marionetas y 109.440 fotogramas, según los datos difundidos por la publicación estadounidense.

Captura del tráiler oficial de El extraño mundo de Jack
La producción de El extraño mundo de Jack requirió 227 marionetas y 109.440 fotogramas bajo la técnica de animación cuadro por cuadro. (Captura de video)

La película fue dirigida por Henry Selick, producida por Burton y basada en un poema que el propio realizador escribió en 1982, cuando trabajaba como animador en Walt Disney Productions. Estrenada en 1993 bajo el sello Touchstone Pictures de Disney, la historia sigue a Jack Skellington, el líder de Halloween Town, quien intenta apropiarse de la celebración navideña.

La obra suele quedar asociada a Burton por su estética y por el origen de la historia, pero Selick estuvo a cargo de la dirección. La precisión resulta relevante para entender el recorrido de una producción que se convirtió en una referencia de la animación realizada con marionetas.

La entrevista también mostró el contraste que el cineasta establece entre las herramientas digitales y el trabajo físico que requiere construir personajes y escenarios a escala. Sin proponer una fórmula para la industria audiovisual, Burton subrayó la importancia del contacto con materiales concretos dentro de los procesos artísticos.

La colección de Loewe traslada a Jack Skellington y Zero al trabajo en cuero

La colaboración entre Loewe, Burton y Disney traslada esa conexión entre cine y oficio manual al terreno de la indumentaria y la marroquinería. Según detalló Vanity Fair, los directores creativos Jack McCollough y Lázaro Hernández retomaron elementos de la película para reinterpretarlos con cuero, plumas, tejidos y distintas texturas.

“Tomaron algo que significa mucho para mí y le dieron su propia vuelta”, explicó Burton sobre el trabajo de la marca. El cineasta se definió además como un “diseñador frustrado” y valoró que sus personajes fueran trasladados a un lenguaje distinto del cinematográfico.

La propuesta es la primera colaboración vinculada al cine que impulsan McCollough y Hernández desde que asumieron la dirección creativa de la firma, propiedad del grupo LVMH. Antes de este lanzamiento, Loewe había presentado colecciones inspiradas en películas del Studio Ghibli, entre ellas Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y El castillo ambulante.

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