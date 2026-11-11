Cambio climático, autoficción y la herencia de Jean Genet: las bases de The Melting, el próximo libro de Patti Smith

Patti Smith reveló detalles de su próximo libro The Melting durante un acto en el Teatro Cherry Lane de Nueva York. (REUTERS/Bing Guan)

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Patti Smith reveló nuevos detalles sobre The Melting, el tercer libro de su trilogía “M”, durante un encuentro con el autor Nelio Biedermann en el Teatro Cherry Lane de Nueva York, durante el pasado 5 de noviembre.

La escritora y cantante de 79 años describió la obra como un libro “muy irresponsable” que explora el cambio climático desde una óptica trágica y mística, y confirmó que se encuentra en las etapas finales de edición.

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El evento se realizó en el marco del ciclo BookTalk del teatro, en colaboración con la librería McNally Jackson Books, una serie de conversaciones que reúne a artistas y escritores para dialogar sobre sus procesos creativos. Smith y Biedermann compartieron el escenario en una charla que abarcó desde sus obras más recientes hasta las motivaciones que impulsan su escritura.

La obra aborda el cambio climático desde una perspectiva trágica y mística a través del formato de la autoficción. (REUTERS/Vincent West)

The Melting completa una trilogía que va de la memoria a la ficción pura

La obra en cuestión tiene sus raíces en la pandemia de COVID-19, período durante el cual Smith comenzó a publicar una prosa serializada con el mismo título en su cuenta de Substack. Ahora, ese material se transforma en un libro que, según explicó la autora, cierra un arco narrativo iniciado hace más de una década.

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“Creo que la mayor parte de mi trabajo está interconectado”, afirmó Smith en declaraciones recogidas por People. “Hice un libro llamado M Train, otro llamado Year of the Monkey, y The Melting es el tercero de la serie M. Hace mucho tiempo, cuando empecé a escribir, quería escribir tres libros que fueran de casi no ficción a casi completamente autoficción, porque siempre soy el personaje principal y siempre soy la narradora”.

El progresivo corrimiento hacia la ficción queda ilustrado con precisión en los propios términos de Smith: M Train (2015) fue un 75% verdadero; Year of the Monkey (2019), un 55%; y The Melting lo será apenas un 22%. Según declaró en una entrevista previa con el Shepherd Express en octubre de 2026, la nueva entrega “empieza en la pandemia y se desplaza hacia la ficción”, y la describió como “casi ciencia ficción, pero no del todo”.

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The Melting completa la trilogía literaria compuesta previamente por las obras M Train y Year of the Monkey.

La autoficción, el género preferido de Smith, aprendido de Jean Genet

Aunque Smith es reconocida internacionalmente por su poesía y sus obras de no ficción —entre ellos Just Kids, ganador del Premio Nacional del Libro en 2010—, la autora aseguró que la autoficción es su formato favorito. La influencia que señala como determinante es el escritor francés Jean Genet.

“Realmente lo entiendo de Jean Genet: la idea de tomar cosas de tu vida, referencias de tu vida, tu imaginación, pero sin la presión de tener que ser precisa o responsable”, explicó durante el evento, según People. “Este es un libro muy irresponsable, aunque se centra mucho en el cambio climático, pero de una manera más trágica y mística”.

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La referencia a Genet no es casual: el autor de El diario del ladrón construyó una obra en la que la frontera entre lo vivido y lo inventado es deliberadamente borrosa, un principio que Smith aplica con creciente libertad en cada nuevo título.

El origen del nuevo texto radica en una serie de prosas publicadas en la plataforma Substack durante la pandemia de COVID-19.

Bread of Angels y el contexto de una carrera literaria en expansión

El encuentro en el Cherry Lane Theatre también fue ocasión para que Smith hablara sobre sus memorias de 2025, Bread of Angels, una obra de no ficción más tradicional que narra su infancia en Nueva Jersey después de la Segunda Guerra Mundial, donde creció como la mayor de tres hermanos. El libro traza además sus vínculos con la familia, los artistas que admiró y su difunto esposo, el músico Fred Smith, fallecido en 1994 a los 46 años.

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“El libro pasó de ser uno sobre algo específico a un viaje a través de mi vida”, dijo Smith. “Pude arrojar un poco de luz sobre las personas que me ayudaron: por supuesto, mi esposo, el amor de mi vida, y simplemente las personas que me tendieron una mano”. La autora describió Bread of Angels como la “hermana” de Just Kids, obra con la que comparte una vocación por el retrato íntimo y la gratitud.

Por su parte, Biedermann, de 23 años, presentó su novela de 2026, Lázár, una historia multigeneracional sobre una familia aristocrática húngara. “Aunque el nombre Lázár aparece en la portada, en realidad el personaje principal de la novela no es esta familia, sino el tiempo y el paso del tiempo”, explicó el autor durante el diálogo, según recogió People.

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Smith señaló la influencia del escritor Jean Genet en su método para combinar elementos biográficos y ficción sin ataduras a la precisión. (Télam)

Smith cierra la edición de The Melting mientras prepara su próximo paso

Con la trilogía “M” a punto de completarse, Smith dejó una última pista sobre lo que aguarda a sus lectores. “Para aquellos a quienes les guste el aspecto ficticio de M Train, si logran descifrar de qué se trata, creo que les gustará el nuevo libro”, anticipó durante el encuentro en el Cherry Lane.

Tanto Bread of Angels como Lázár, los libros presentados en la velada, ya se encuentran disponibles en librerías. La fecha de publicación de The Melting —título en inglés cuya traducción al español y distribución en el mercado hispanohablante aún no fueron anunciadas— no fue confirmada de forma oficial.

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