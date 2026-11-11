Casi ocho de cada 10 casos de neumonía terminaron en hospitalización en El Salvador

El Ministerio de Salud reportó que el 76% de los casos de neumonía requirió hospitalización entre enero y octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alrededor del 76% de los casos de neumonía registrados entre enero y octubre se asoció con hospitalizaciones, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud. En ese período se notificaron 8,623 casos y 6,594 egresos hospitalarios, además de una letalidad de 3,60%.

Los niños de uno a cuatro años concentraron la mayor cantidad de diagnósticos, con 2,786 casos. Les siguieron las personas de 60 años o más, con 1,958, y los menores de un año, con 1,523.

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Varias semanas de 2026 registraron más de 200 casos de neumonía

En la última semana de octubre se reportaron 211 casos de neumonía. Durante el año también se registraron semanas con cifras superiores a los 200 diagnósticos: la primera semana de 2026 acumuló 263 casos, mientras que entre el 5 y el 11 de julio se contabilizaron 235.

La misma cantidad de casos fue registrada en la semana comprendida entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre. El Ministerio de Salud clasificó a ocho municipios como zonas de afectación moderada, entre ellos La Paz Este, San Salvador Este, Sonsonate Este y Ahuachapán Sur.

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La neumonía es una infección respiratoria aguda causada con mayor frecuencia por virus o bacterias. Puede provocar enfermedades leves o potencialmente mortales en personas de todas las edades, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) la identifica como la principal causa infecciosa de muerte en niños a nivel mundial.

La neumonía genera la acumulación de pus y líquido en los alvéolos pulmonares e interfiere con la absorción de oxígeno. (Freepik)

Los pulmones están formados por pequeños sacos llamados alvéolos, que se llenan de aire cuando una persona sana respira. Cuando una persona tiene neumonía, los alvéolos se llenan de pus y líquido, lo que dificulta la respiración y limita la entrada de oxígeno.

Octubre acumuló 102,418 infecciones respiratorias agudas

El Ministerio de Salud registró 102,418 casos de infecciones respiratorias agudas entre el 4 y el 31 de octubre, un período de cuatro semanas. Durante 2026 se contabilizaron tres picos de este tipo de infecciones: el primero ocurrió en la semana uno, con 38,357 casos.

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El segundo se registró en la semana 26, entre el 28 de junio y el 4 de julio, con 34,942 casos. El tercero correspondió a la semana 21, comprendida entre el 24 y el 30 de mayo, cuando se notificaron 34,526 casos.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves, entre el 25 y el 31 de octubre se registraron 156 casos. Durante ese mes se contabilizaron poco más de 625, una cantidad menor a la reportada en septiembre, cuando se registraron alrededor de 817 casos.

La OMS y la OPS señalan agentes causales y medidas de prevención

Las vacunas pueden ayudar a prevenir la neumonía, una infección respiratoria que puede ser causada por virus o bacterias.

La OMS indica que las infecciones que pueden causar neumonía generalmente se transmiten por contacto directo con personas infectadas. El organismo también señala que las vacunas pueden ayudar a prevenir la enfermedad.

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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la neumonía causó la muerte de 740,180 menores de cinco años en 2019. Cerca de 250,000 de esos fallecimientos ocurrieron en América Latina.

Diversos agentes infecciosos, entre ellos virus y bacterias, pueden causar neumonía. El Streptococcus pneumoniae, conocido como neumococo, es la causa más común de neumonía bacteriana en niños, mientras que el Haemophilus influenzae tipo b figura como la segunda causa de origen bacteriano.

La OMS identifica al virus sincitial respiratorio como la principal causa de neumonía vírica. También señala que el Pneumocystis jiroveci está relacionado con neumonía en menores de seis meses con infección por VIH y origina al menos una de cada cuatro muertes por neumonía en lactantes seropositivos a VIH.

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La OPS indicó que la era de las vacunas marcó una diferencia en la historia de la enfermedad causada por neumococo y en la resistencia de esta bacteria.