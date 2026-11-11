El Salvador

Casi ocho de cada 10 casos de neumonía terminaron en hospitalización en El Salvador

La Organización Mundial de la Salud señala que las vacunas pueden ayudar a prevenir la neumonía, una infección respiratoria aguda que puede afectar a personas de todas las edades

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ministerio de Salud reportó que el 76% de los casos de neumonía requirió hospitalización entre enero y octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Alrededor del 76% de los casos de neumonía registrados entre enero y octubre se asoció con hospitalizaciones, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud. En ese período se notificaron 8,623 casos y 6,594 egresos hospitalarios, además de una letalidad de 3,60%.

Los niños de uno a cuatro años concentraron la mayor cantidad de diagnósticos, con 2,786 casos. Les siguieron las personas de 60 años o más, con 1,958, y los menores de un año, con 1,523.

PUBLICIDAD

Varias semanas de 2026 registraron más de 200 casos de neumonía

En la última semana de octubre se reportaron 211 casos de neumonía. Durante el año también se registraron semanas con cifras superiores a los 200 diagnósticos: la primera semana de 2026 acumuló 263 casos, mientras que entre el 5 y el 11 de julio se contabilizaron 235.

La misma cantidad de casos fue registrada en la semana comprendida entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre. El Ministerio de Salud clasificó a ocho municipios como zonas de afectación moderada, entre ellos La Paz Este, San Salvador Este, Sonsonate Este y Ahuachapán Sur.

PUBLICIDAD

La neumonía es una infección respiratoria aguda causada con mayor frecuencia por virus o bacterias. Puede provocar enfermedades leves o potencialmente mortales en personas de todas las edades, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) la identifica como la principal causa infecciosa de muerte en niños a nivel mundial.

Día Mundial de la Neumonía – neumonía – Perú – noticias – 12 noviembre
La neumonía genera la acumulación de pus y líquido en los alvéolos pulmonares e interfiere con la absorción de oxígeno. (Freepik)

Los pulmones están formados por pequeños sacos llamados alvéolos, que se llenan de aire cuando una persona sana respira. Cuando una persona tiene neumonía, los alvéolos se llenan de pus y líquido, lo que dificulta la respiración y limita la entrada de oxígeno.

Octubre acumuló 102,418 infecciones respiratorias agudas

El Ministerio de Salud registró 102,418 casos de infecciones respiratorias agudas entre el 4 y el 31 de octubre, un período de cuatro semanas. Durante 2026 se contabilizaron tres picos de este tipo de infecciones: el primero ocurrió en la semana uno, con 38,357 casos.

El segundo se registró en la semana 26, entre el 28 de junio y el 4 de julio, con 34,942 casos. El tercero correspondió a la semana 21, comprendida entre el 24 y el 30 de mayo, cuando se notificaron 34,526 casos.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves, entre el 25 y el 31 de octubre se registraron 156 casos. Durante ese mes se contabilizaron poco más de 625, una cantidad menor a la reportada en septiembre, cuando se registraron alrededor de 817 casos.

La OMS y la OPS señalan agentes causales y medidas de prevención

Un hombre mayor con mascarilla quirúrgica recibe una inyección en el brazo de parte de personal médico con guantes azules
Las vacunas pueden ayudar a prevenir la neumonía, una infección respiratoria que puede ser causada por virus o bacterias.

La OMS indica que las infecciones que pueden causar neumonía generalmente se transmiten por contacto directo con personas infectadas. El organismo también señala que las vacunas pueden ayudar a prevenir la enfermedad.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la neumonía causó la muerte de 740,180 menores de cinco años en 2019. Cerca de 250,000 de esos fallecimientos ocurrieron en América Latina.

Diversos agentes infecciosos, entre ellos virus y bacterias, pueden causar neumonía. El Streptococcus pneumoniae, conocido como neumococo, es la causa más común de neumonía bacteriana en niños, mientras que el Haemophilus influenzae tipo b figura como la segunda causa de origen bacteriano.

La OMS identifica al virus sincitial respiratorio como la principal causa de neumonía vírica. También señala que el Pneumocystis jiroveci está relacionado con neumonía en menores de seis meses con infección por VIH y origina al menos una de cada cuatro muertes por neumonía en lactantes seropositivos a VIH.

La OPS indicó que la era de las vacunas marcó una diferencia en la historia de la enfermedad causada por neumococo y en la resistencia de esta bacteria.

Temas Relacionados

NeumoníaInfecciones respiratoriasVacunasOMSEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salvadoreño con TPS y problemas de salud no puede retirar su pensión tras 25 años de trabajo en Estados Unidos

José, quien perdió una pierna por complicaciones de la diabetes, depende de la ayuda de su familia para alimentarse después de recibir una notificación sobre la suspensión de sus beneficios del Seguro Social

Salvadoreño con TPS y problemas de salud no puede retirar su pensión tras 25 años de trabajo en Estados Unidos

Policía salvadoreña capturó a tres pandilleros, entre ellos el hijo de un homeboy de la MS, distintos puntos del país

La corporación informó que los procedimientos se realizaron durante las últimas 24 horas y que los capturados serán remitidos por pertenencia a organización terrorista, según los reportes oficiales difundidos este día

Policía salvadoreña capturó a tres pandilleros, entre ellos el hijo de un homeboy de la MS, distintos puntos del país

Paco Hidalgo, el mexicano que encontró en El Salvador un lugar para vivir, trabajar y pintar

Afectado por la fuerte contaminación de la capital azteca, Francisco Hidalgo decidió viajar junto a unos amigos exiliados; tres décadas después, el artista goza de un bienestar físico pleno y una vida renovada

Paco Hidalgo, el mexicano que encontró en El Salvador un lugar para vivir, trabajar y pintar

Caminar de noche sin miedo cambió la rutina de dos brasileñas en El Salvador

Gabrielle Galvao y Bianca Ferreira relataron a Infobae que perciben mayor tranquilidad en espacios públicos desde que llegaron al país por los trabajos de sus esposos en San Salvador y Usulután

Caminar de noche sin miedo cambió la rutina de dos brasileñas en El Salvador

Dominicano con alerta roja de INTERPOL fue capturado en el occidente de El Salvador

El procedimiento de rutina permitió identificar a Yohaniel Marrero mediante una consulta institucional, que además reveló su situación migratoria irregular en el país, según informó la Policía Nacional Civil durante el control

Dominicano con alerta roja de INTERPOL fue capturado en el occidente de El Salvador

TECNO

Gemini ya funciona en CarPlay: Google permite conversar con su IA en el auto desde el iPhone

Gemini ya funciona en CarPlay: Google permite conversar con su IA en el auto desde el iPhone

Aerolínea estadounidense prohibió que los asistentes de IA reserven vuelos en nombre de los pasajeros

Desactivar el rastreo no basta: televisores de Samsung, Roku y Vizio siguen enviando datos de usuarios

Hay personas descontentas con su iPhone Duo: cuáles son las razones

El DJ con IA de Spotify estrena voces en español y una opción para que deje de hablar

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa resuelve el conflicto legal por “Levitating” tras años de disputas

Dua Lipa resuelve el conflicto legal por “Levitating” tras años de disputas

Kaylee Hottle será reemplazada por su hermana en una próxima película tras su muerte

Angelina Jolie compra una propiedad en Connecticut tras vender su mansión en Los Ángeles

Miss Bulgaria queda fuera de Miss Universo 2026 tras un accidente: qué otros países no participarán en el certamen

El vello púbico de Russell Brand fue retirado de un museo de Londres tras su condena por abuso

MUNDO

Estados Unidos celebró los avances del diálogo entre Rusia y Ucrania, pero alertó que “no hay confianza” para alcanzar la paz

Estados Unidos celebró los avances del diálogo entre Rusia y Ucrania, pero alertó que “no hay confianza” para alcanzar la paz

El régimen de Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos en Europa si son utilizadas para bombardear su territorio

Murió Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos

Creyó que era la novia de Jimin de BTS y perdió más de 50.000 dólares en una estafa virtual

Insólito fenómeno en Capri: dos remolinos marinos envolvieron sus emblemáticos Faraglioni