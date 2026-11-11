Alrededor de 220 detenidos por violencia doméstica y maltrato familiar en Honduras durante 2026

La Policía Nacional pide a familiares y vecinos denunciar de forma anónima los casos de agresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante lo que va de 2026, la línea de emergencia 114 de la Policía Nacional de Honduras ha recibido 677 llamadas relacionadas con violencia doméstica y maltrato familiar. Las comunicaciones derivaron en 220 detenciones y 482 atenciones psicológicas en el mismo período, según la subinspectora Bessy Marín, portavoz de la unidad.

Del total de llamadas, 383 corresponden a violencia doméstica y 294 a maltrato familiar. Las autoridades mantienen diferenciadas las estadísticas para identificar la naturaleza de los hechos denunciados y dar seguimiento a las intervenciones.

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En cuanto a las detenciones, 115 personas fueron arrestadas por violencia doméstica y otras 105 por maltrato familiar. Los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Cortés concentran la mayor cantidad de reportes, según Marín.

La línea 114 cuenta con un equipo de profesionales en psicología que brinda acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia dentro de sus hogares o relaciones familiares.

Las 482 atenciones registradas incluyen intervenciones en momentos de crisis y procesos de seguimiento a las personas afectadas. La asistencia se presta tanto por vía telefónica como presencial, según las circunstancias de cada caso.

Las consecuencias de la violencia familiar no se limitan a las lesiones físicas. Las amenazas, la intimidación, el control y las agresiones reiteradas también pueden afectar la estabilidad emocional y la vida cotidiana de las víctimas. En muchos casos, quienes enfrentan estas situaciones pueden experimentar temor a denunciar, dependencia económica, presión familiar o preocupación por posibles represalias.

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Las 677 llamadas no representan necesariamente 677 víctimas distintas, ya que los registros corresponden a comunicaciones recibidas y no se detalló si existen reportes reiterados sobre una misma situación.

Denunciar también está en manos de familiares y vecinos

La Policía Nacional reiteró que la línea 114 funciona las 24 horas, los siete días de la semana. Las autoridades subrayaron que la responsabilidad de denunciar no recae exclusivamente en quienes sufren las agresiones: familiares, vecinos y amigos que tengan conocimiento de una situación de violencia también pueden comunicarse con la institución.

Las estadísticas oficiales desglosaron 383 avisos por violencia doméstica frente a 294 comunicaciones por maltrato familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa posibilidad resulta relevante en los casos donde las víctimas enfrentan dificultades para pedir ayuda por temor, amenazas o presión de la persona agresora.

Marín explicó que las llamadas son gratuitas y pueden realizarse de manera anónima, condición que busca reducir las barreras para quienes desean comunicar un caso sin exponerse directamente.

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El llamado de la institución cobra relevancia ante la proximidad de los 16 días de activismo contra la violencia de género, campaña internacional que promueve acciones de prevención, sensibilización y denuncia frente a las distintas formas de agresión contra mujeres y niñas.

Prevención y atenciones

La jornada comienza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y concluye el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Una ilustración conceptual aborda la violencia de género mediante sombras de un hombre y una mujer proyectadas en la pared de una habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia dentro del entorno familiar también puede manifestarse mediante amenazas, restricciones económicas, intimidaciones y agresiones psicológicas que, en ocasiones, permanecen ocultas durante largos períodos.

La falta de independencia económica, el temor a represalias y la presión del entorno cercano son algunos de los factores que pueden dificultar que las personas afectadas busquen ayuda o abandonen una relación violenta.

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La detección temprana de estas conductas resulta fundamental para evitar que los conflictos escalen y deriven en consecuencias más graves. Por ello, la participación de personas cercanas, el acceso a orientación especializada y la existencia de mecanismos de protección son elementos importantes para que las víctimas puedan romper el aislamiento y encontrar respaldo institucional.