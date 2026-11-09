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La reflexión de Arturo Pérez-Reverte sobre los perros: “Nadie que no haya convivido con ellos conocerá hasta dónde llega la lealtad”

El escritor se ha despedido este lunes de Sherlock, el teckel con el que ha convivido más de 15 años

Arturo Pérez-Reverte y sus teckel, Rumba y Sherlock. (Montaje Infobae. Imagen de Instagram)
Arturo Pérez-Reverte y sus teckel, Rumba y Sherlock. (Montaje Infobae. Imagen de Instagram)
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Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) había publicado una treintena de obras en 2014; ahora lleva más de 50, la última, La hipótesis más peligrosa, a la venta desde el pasado 20 de octubre. Ese mismo año, el escritor, periodista y excorresponsal dejó de lado las aventuras de sus personajes literarios para rendir homenaje a unos compañeros muy especiales: los perros. En 2014 publicó Perros e hijos de perra, una recopilación de artículos escritos entre 1993 y 2014 en los que dejaba claro su amor por estos animales de compañía. “Ningún ser humano vale lo que un buen perro. Cuando desaparece un perro noble y valiente, el mundo se torna más oscuro. Más triste y más sucio”, escribió el autor en una columna para XL Semanal publicada en 2012, que recoge también el libro.

De hecho, este mismo lunes el escritor se ha despedido de Sherlock, un teckel que adoptó en 2011 después de que lo criara un cazador de Segovia junto a sus cuatro hermanos. “Hoy es mi último día con Sherlock, después de casi dieciséis años juntos”, ha escrito a primera hora de la mañana en X. “Dentro de unas horas, el mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble”, ha añadido, para enlazar a dicho artículo.

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Rumba y Sherlock. (Instagram Arturo Pérez-Reverte)
Rumba y Sherlock. (Instagram Arturo Pérez-Reverte)

Sherlock ha sido su quinto perro, tal y como ha contado el propio autor, que llegó después de Sombra, un labrador negro con el que convivió durante trece años; Mordaunt: un cachorro de labrador y Rumba, otro teckel que llevó para hacerle compañía a Sherlock. “Elegí a Sherlock porque era el más tranquilo de sus hermanos. Me miraba sereno, flemático, con esos ojos grandes y negros. Como preguntándome qué pasa contigo, chaval, no se trata de que tú me elijas a mí, sino también de que yo te elija a ti, así que vamos a llevarnos bien. Y fue lo que hizo: elegirme”, añadió en el citado texto.

Una lección de amor y lealtad

De la misma manera, en un artículo publicado el 4 de octubre de 1998, el autor volvió a hacer mención a su fidelidad. “Respecto a los perros, nadie que no haya convivido con uno de ellos conocerá nunca, a fondo, hasta dónde llegan las palabras de generosidad, compañía y lealtad”, escribió el novelista, que en el artículo habla de la indignación de que esa fidelidad pudiera convertirse en un instrumento de maltrato.

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Una isla frente a la costa de Mallorca, trece huéspedes atrapados en un hotel por un temporal y una muerte que lo cambia todo. Así arranca esta nueva serie de misterio de Netflix, basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte.

En su artículo, describía cómo algunos animales eran obligados a pelear hasta la muerte para satisfacer a sus propietarios, precisamente porque estaban dispuestos a sacrificarse por ellos. “Hoy quería decirles a ustedes que malditos sean quienes hacen posible que todo eso ocurra, y malditos sean también los alcaldes, los policías municipales y los guardias civiles y todos los demás que lo saben y lo consienten. Y es que hay chusma infame, gentuza sin conciencia, salvajes miserables a quienes sería insultar a los perros llamar hijos de perra”, añadió.

Una reflexión que cobra especial significado este lunes, con la despedida de Sherlock. Como él mismo escribió en Perros e hijos de perra, “nunca conocí entre los seres humanos, como en los cinco perros que hasta hoy pasaron por mi vida, un amor tan desinteresado y tan leal”.

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