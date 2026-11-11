Teleshow

Fernanda Metilli recordó a sus padres en el 11/11: la razón detrás de una fecha particular

La actriz publicó fotos familiares en Instagram y explicó por qué el 11 se convirtió en un número especial

Fernanda Metilli conmemoró a sus padres en redes sociales a partir de la coincidencia del número 11 en sus fechas de muerte
Fernanda Metilli conmemoró a sus padres en redes sociales a partir de la coincidencia del número 11 en sus fechas de muerte
Guardar

Más de un año después de perder a sus dos padres, Fernanda Metilli eligió el 11 de noviembre de 2026 para recordarlos con una publicación cargada de emoción, apoyándose en la coincidencia numérica que une las tres partidas más dolorosas de su vida.

“11/11. Mis papás se fueron un 11. ‘La Mary’ el 11 de abril del 2025, ‘El Osvald’ el 11 de junio del 2025”, escribió la actriz y comediante en su cuenta de Instagram, donde la publicación acumuló más de 8.000 likes en pocas horas. “El número mágico 11. Con Fede los extrañamos mucho, los nietos también. Los honramos todos los días”, continuó, refiriéndose a su hermano Federico Metilli. El posteo también incluyó una mención a su tío Alberto, hermano de su madre, quien murió apenas 15 días después que su padre: “Deben estar los 3 juntos tomando café con leche y algún que otro vinito”.

PUBLICIDAD

El tío de la comediante, Alberto, perdió la vida apenas 15 días después de la partida de Osvaldo Metilli
El tío de la comediante, Alberto, perdió la vida apenas 15 días después de la partida de Osvaldo Metilli

La fecha elegida para el homenaje no fue casual. El número 11 se convirtió para Fernanda en una especie de marca íntima: su madre, María —“La Mary”—, falleció el 11 de abril de 2025, y su padre, Osvaldo, lo hizo exactamente dos meses después, el 11 de junio. Ambas pérdidas ocurrieron en un lapso de apenas 60 días, y el tío que cerró ese ciclo lo hizo pocos días más tarde. Para la humorista, la cadencia del número transformó el dolor en algo parecido a un símbolo.

La muerte de su madre fue la primera en llegar y, según ella misma contó en una charla con María Laura Santillán para Infobae, la más inesperada en su inmediatez. María se había enfermado durante 2024, mientras Fernanda estaba en temporada con el espectáculo Matilda. “Las últimas dos funciones fui a verla con la peluca pegada. Muy repentino todo y muy cruel”, describió la comediante meses después. Cuando su madre murió, Osvaldo ya llevaba años con secuelas de un ACV que le dificultaban la comprensión y la comunicación, y vivía en Tandil con cuidadoras. Dos meses después de quedar viudo, falleció también él, sin haber podido despedirse de su compañera de 65 años de otra manera que no fuera seguirla.

PUBLICIDAD

La madre de la actriz falleció el 11 de abril de 2025 y su padre murió dos meses después, el 11 de junio
La madre de la actriz falleció el 11 de abril de 2025 y su padre murió dos meses después, el 11 de junio

En el posteo que dedicó a su padre en junio de 2025, Fernanda había volcado ese mismo duelo con una mezcla de ternura y humor que la caracteriza. “Mi papá gordo, mi bebé Gordo Gigante, voy a extrañar jugar con vos”, escribió entonces. Y para explicar la partida de Osvaldo, recurrió a una imagen que ya circulaba dentro de la familia: “Ya sabemos, mamita, que fuiste vos… ‘Dale, Osvaldo, vení, así no jodemos a los chicos’”. La frase, atribuida imaginariamente a su madre, condensó en pocas palabras la idea de que fue María quien fue a buscar a su compañero de vida.

En aquel posteo, la actriz también agradeció públicamente al personal médico y de cuidados que acompañó a sus padres en la etapa final: las doctoras Magali Banegas y Paula Martínez, las enfermeras del piso 3 de la Clínica Chacabuco y el equipo de cuidadoras que nombró una por una: Clau, Vero, Aleandra, Edu, Pao, Sonia y Anahí. “Mi hermano y yo estaremos siempre agradecidos”, escribió. También reconoció el sostén de sus equipos de trabajo en 100 Bares y Las chicas de la culpa, que le permitieron estar presente con su familia en los momentos críticos.

El posteo de este 11 de noviembre retoma ese hilo con varias fotos familiares en las que aparecen los tres: Fernanda, su padre y su madre, en todas sonriendo. Las imágenes contrastan con el tono íntimo y despojado del texto, en el que la humorista no elabora un discurso sino que simplemente anota lo que el calendario le recuerda.

Temas Relacionados

Fernanda Metilli

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El dolor de Los Palmeras en el velorio de Marcos Camino: "Ojalá la gente lo recuerde de la mejor manera"

Sus compañeros lo despidieron este miércoles en el Molino, Fábrica Cultural, y prometieron continuar su legado tal como él siempre les enseñó

El dolor de Los Palmeras en el velorio de Marcos Camino: "Ojalá la gente lo recuerde de la mejor manera"

La playlist del Papa: las canciones y los artistas que sonaron durante la visita de León XIV a la Argentina

Desde “La llave” de Abel Pintos en el Cottolengo Don Orione de Claypole hasta “Solo le pido a Dios” de Luciano Pereyra frente a la Basílica de Luján, la música fue protagonista en cada jornada de la gira apostólica

La playlist del Papa: las canciones y los artistas que sonaron durante la visita de León XIV a la Argentina

Norberto Marcos debió ser internado tras llegar a un inesperado acuerdo con Fátima Florez: “El tema personal repercutió mucho en su salud”

Luego de tres años de batallas judiciales por propiedades y dinero, la humorista y su expareja habrían hecho las paces. Los detalles del arreglo

Norberto Marcos debió ser internado tras llegar a un inesperado acuerdo con Fátima Florez: “El tema personal repercutió mucho en su salud”

El regalo que emocionó a Jimena Barón durante la visita del papa León XIV: "Gracias por esto"

La actriz compartió el gesto que recibió a través de Mari, la madrina de su hijo menor, y expresó su alegría luego de la visita del pontífice a la Argentina

El regalo que emocionó a Jimena Barón durante la visita del papa León XIV: "Gracias por esto"

Profundo dolor en el velatorio de Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

El acordeonista es velado a cajón abierto este miércoles en la Fábrica Cultural, con la presencia de su familia, integrantes de la banda y seguidores llegados desde distintas ciudades

Profundo dolor en el velatorio de Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

AMÉRICA

Golpe a las pandillas en Honduras: capturan a cinco presuntos miembros de la 18 y la MS-13 con rangos dentro de sus estructuras

Golpe a las pandillas en Honduras: capturan a cinco presuntos miembros de la 18 y la MS-13 con rangos dentro de sus estructuras

Alrededor de 220 detenidos por violencia doméstica y maltrato familiar en Honduras durante 2026

Chile sumó una nueva región de infraestructura de Amazon Web Services tras una inversión de USD 4.000 millones

“Llenaron a Cuba de miseria”: La versión de “Dame hombro” que apunta sin filtro a Díaz-Canel y su clan

Casi ocho de cada 10 casos de neumonía terminaron en hospitalización en El Salvador

MALDITOS NERDS

‘Queen’s Domain’ vende 100 mil copias y recupera su inversión en cinco días

‘Queen’s Domain’ vende 100 mil copias y recupera su inversión en cinco días

Más de 500 streamers de ‘Phasmophobia’ ayudan a recaudar 230.000 dólares

‘Path of Exile 2′ suma ejércitos, fortalezas y asedios en su nueva liga

‘Warhammer 40,000: Dark Heresy’ estrena tráiler y confirma su lanzamiento

‘Maxton Hall’ estrena el tráiler de su tercera y última temporada

DEPORTES

Tiene 14 años, lo siguen desde Europa y es el jugador más joven del Mundial Sub 17: "No siento presión"

Tiene 14 años, lo siguen desde Europa y es el jugador más joven del Mundial Sub 17: "No siento presión"

El peculiar homenaje a Maradona que inaugurarán en Napoli: “Quiero que todos puedan tocar el pie de Diego”

Batalla campal en un hotel: los videos de la cruenta pelea entre estrellas de UFC que terminó con un detenido

La brasileña Norma Dumont anunció su sorpresivo retiro de la UFC tras perder con la argentina Ailín Pérez: los motivos

Los revolucionarios cambios que propone Rafa Nadal para mejorar el tenis: “Los jugadores pagamos las consecuencias”