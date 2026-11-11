Fernanda Metilli recordó a sus padres en el 11/11: la razón detrás de una fecha particular

Fernanda Metilli conmemoró a sus padres en redes sociales a partir de la coincidencia del número 11 en sus fechas de muerte

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Más de un año después de perder a sus dos padres, Fernanda Metilli eligió el 11 de noviembre de 2026 para recordarlos con una publicación cargada de emoción, apoyándose en la coincidencia numérica que une las tres partidas más dolorosas de su vida.

“11/11. Mis papás se fueron un 11. ‘La Mary’ el 11 de abril del 2025, ‘El Osvald’ el 11 de junio del 2025”, escribió la actriz y comediante en su cuenta de Instagram, donde la publicación acumuló más de 8.000 likes en pocas horas. “El número mágico 11. Con Fede los extrañamos mucho, los nietos también. Los honramos todos los días”, continuó, refiriéndose a su hermano Federico Metilli. El posteo también incluyó una mención a su tío Alberto, hermano de su madre, quien murió apenas 15 días después que su padre: “Deben estar los 3 juntos tomando café con leche y algún que otro vinito”.

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El tío de la comediante, Alberto, perdió la vida apenas 15 días después de la partida de Osvaldo Metilli

La fecha elegida para el homenaje no fue casual. El número 11 se convirtió para Fernanda en una especie de marca íntima: su madre, María —“La Mary”—, falleció el 11 de abril de 2025, y su padre, Osvaldo, lo hizo exactamente dos meses después, el 11 de junio. Ambas pérdidas ocurrieron en un lapso de apenas 60 días, y el tío que cerró ese ciclo lo hizo pocos días más tarde. Para la humorista, la cadencia del número transformó el dolor en algo parecido a un símbolo.

La muerte de su madre fue la primera en llegar y, según ella misma contó en una charla con María Laura Santillán para Infobae, la más inesperada en su inmediatez. María se había enfermado durante 2024, mientras Fernanda estaba en temporada con el espectáculo Matilda. “Las últimas dos funciones fui a verla con la peluca pegada. Muy repentino todo y muy cruel”, describió la comediante meses después. Cuando su madre murió, Osvaldo ya llevaba años con secuelas de un ACV que le dificultaban la comprensión y la comunicación, y vivía en Tandil con cuidadoras. Dos meses después de quedar viudo, falleció también él, sin haber podido despedirse de su compañera de 65 años de otra manera que no fuera seguirla.

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La madre de la actriz falleció el 11 de abril de 2025 y su padre murió dos meses después, el 11 de junio

En el posteo que dedicó a su padre en junio de 2025, Fernanda había volcado ese mismo duelo con una mezcla de ternura y humor que la caracteriza. “Mi papá gordo, mi bebé Gordo Gigante, voy a extrañar jugar con vos”, escribió entonces. Y para explicar la partida de Osvaldo, recurrió a una imagen que ya circulaba dentro de la familia: “Ya sabemos, mamita, que fuiste vos… ‘Dale, Osvaldo, vení, así no jodemos a los chicos’”. La frase, atribuida imaginariamente a su madre, condensó en pocas palabras la idea de que fue María quien fue a buscar a su compañero de vida.

En aquel posteo, la actriz también agradeció públicamente al personal médico y de cuidados que acompañó a sus padres en la etapa final: las doctoras Magali Banegas y Paula Martínez, las enfermeras del piso 3 de la Clínica Chacabuco y el equipo de cuidadoras que nombró una por una: Clau, Vero, Aleandra, Edu, Pao, Sonia y Anahí. “Mi hermano y yo estaremos siempre agradecidos”, escribió. También reconoció el sostén de sus equipos de trabajo en 100 Bares y Las chicas de la culpa, que le permitieron estar presente con su familia en los momentos críticos.

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El posteo de este 11 de noviembre retoma ese hilo con varias fotos familiares en las que aparecen los tres: Fernanda, su padre y su madre, en todas sonriendo. Las imágenes contrastan con el tono íntimo y despojado del texto, en el que la humorista no elabora un discurso sino que simplemente anota lo que el calendario le recuerda.