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James Gunn hace balance de su etapa como director creativo de DC Studios tras su despido: “Ha sido duro, por decirlo suavemente”

El cineasta termina una etapa al frente de los estudios donde ha intentado relanzar la marca a través de películas como ‘Superman’, ‘Supergirl’ o la reciente ‘Clayface’

James Gunn deja la dirección creativa de los estudios DC. (Reuters/Mike Blake)
James Gunn deja la dirección creativa de los estudios DC. (Reuters/Mike Blake)
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James Gunn ha dejado la dirección de DC Studios junto a Peter Safran tras cuatro años al frente del sello, una etapa que ha definido como exigente por la carga corporativa del puesto y que cierra con su regreso a la dirección cinematográfica, aunque ambos mantienen proyectos vinculados al universo de superhéroes.

El relevo sitúa a Jeremy Latcham, veterano de Marvel, como presidente y director creativo de DC Studios. Según Variety, Skydance ha sustituido a Gunn y Safran después de una etapa de cuatro años en la que relanzaron la franquicia con Superman, Supergirl, Clayface y la serie de HBO Lanterns.

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Gunn ha difundido un extenso mensaje en redes sociales en el que agradece el respaldo de los seguidores y destaca su colaboración con Safran. El cineasta, que creció en Manchester, Misuri, ha recordado que dibujaba y escribía cómics propios que mezclaban personajes de DC Comics con creaciones suyas.

El director ha explicado que aceptó el cargo pese a sus dudas iniciales porque le ofrecía acceso creativo a personajes con los que había crecido. “Tener pleno acceso a estos personajes para hacer lo que quisiéramos ha sido un sueño hecho realidad”, ha escrito.

Por qué James Gunn deja la dirección de DC Studios

La parte más crítica de su despedida se centra en las exigencias de combinar la gestión de un estudio con el trabajo creativo. Gunn ha señalado que solo su entorno más cercano conocía hasta qué punto el periodo había sido difícil: “Mi tiempo en DC Studios ha sido duro, por decirlo suavemente”.

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El cineasta ha atribuido parte de esa experiencia a la vertiente empresarial del cargo. “No me gusta la naturaleza corporativa que a veces tiene el trabajo”, ha afirmado, al tiempo que ha agradecido a Safran que asumiera buena parte de esa presión.

James Gunn y Peter Safran
James Gunn y Peter Safran. (Reuters)

Gunn también ha descrito el coste personal de esos cuatro años. Ha dicho que, como director, podía tomarse breves descansos para desconectar, pero que el puesto le ha privado de ese tiempo para sí mismo y para sus seres queridos.

Su diagnóstico incluye una dificultad concreta: el ‘hiperfoco’ asociado a su TDAH le ha complicado repartir la atención entre los proyectos que le apasionaban, los que le interesaban menos y las obligaciones propias de dirigir un estudio. Por ello, ha asegurado sentirse “increíblemente aliviado y emocionado” ante la posibilidad de volver al cine sin esas responsabilidades ejecutivas.

La salida se ha producido después de que Skydance completara el mes pasado la compra de Warner Bros. Discovery, pese a que Gunn aparentemente había recibido garantías de continuidad. Latcham ha participado en numerosas producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, incluida la primera película de Guardianes de la Galaxia dirigida por Gunn, y ha sido considerado la mano derecha del presidente de Marvel, Kevin Feige.

Los proyectos de DC que Gunn y Safran conservan

El director ha enumerado entre los momentos más satisfactorios de su mandato el estreno de Superman y Clayface, la producción de Peacemaker, la lectura de los guiones de The People v. Gorilla Grodd y el proceso de realización de Man of Tomorrow. Sobre esta última película, ha afirmado que ha sido hasta ahora la mejor experiencia de rodaje de su vida.

Clayface presenta su tráiler.

También ha reservado sus elogios más explícitos para el equipo de DC Studios, los colaboradores, los repartos, los equipos técnicos y los aficionados. De Safran ha dicho que es “la persona más inteligente y competente que conozco” y “el mejor socio que alguien podría pedir”, además de un amigo.

La salida de ambos no implica una ruptura inmediata con DC. Gunn ha confirmado que Man of Tomorrow llegará a los cines este verano y que él y Safran han sido contratados para otro proyecto de DC que está escribiendo. Los personajes que ambos introdujeron en pantalla, ha añadido, continuarán dentro de la franquicia.

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