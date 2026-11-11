Cultura

Francis Bacon, filósofo inglés: “Un poco de filosofía inclina la mente del hombre al ateísmo, pero la profundidad en la filosofía la lleva a la religión”

La potencia de una sentencia que atravesó cuatro siglos. Un recorrido por la vida de un hombre contradictorio, el libro que fundó un género en lengua inglesa y la vigencia de una idea que buscó reconciliar la razón con la fe

Francis Bacon
Francis Bacon, filósofo inglés: “Un poco de filosofía inclina la mente del hombre al ateísmo, pero la profundidad en la filosofía la lleva a la religión”
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Fue Francis Bacon quien en 1625 escribió una frase con claridad quirúrgica: “Es cierto que un poco de filosofía inclina la mente del hombre al ateísmo, pero la profundidad en la filosofía lleva la mente de los hombres a la religión”. Para comprender el peso real de estas palabras es necesario traducir su vocabulario al presente. En la Inglaterra de principios del siglo XVII, el término “filosofía” —y más específicamente “filosofía natural”— era el nombre que recibía lo que hoy llamamos ciencia.

El libro se llama Ensayos o consejos civiles y morales. En el párrafo que sigue a esa célebre línea, Bacon desarrolla su argumento: cuando la mente humana comienza a estudiar la naturaleza y descubre las llamadas “causas segundas” —es decir, los mecanismos físicos e inmediatos que explican por qué cae una piedra o cómo gira un planeta—, suele detenerse allí. Al ver que los fenómenos tienen explicaciones materiales, el intelecto se conforma y cree que no necesita ninguna instancia superior.

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Pero el pensador inglés sostiene que ese es apenas el primer peldaño. Cuando el investigador avanza y contempla toda la cadena de causas encadenadas entre sí, descubre un orden tan vasto y coherente que resulta imposible explicarlo por el mero azar. Para Bacon, mirar de cerca y en detalle conduce inevitablemente a reconocer una inteligencia ordenadorae, algo que está más allá de lo terrenal. La incredulidad, en su visión, no era producto del exceso de saber, sino de quedarse a mitad de camino.

Cubierta del libro Ensayos de Francis Bacon con un retrato histórico sobre fondo rojo, enmarcada por laterales desenfocados de la misma imagen.
"Ensayos", de Francis Bacon, libro editado por Galaxia Gutenberg (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francis Bacon fue una de las figuras más fascinantes y paradójicas del Renacimiento tardío. Fue parlamentario, filósofo, escritor y alcanzó el cargo de Lord Canciller de Inglaterra bajo el reinado de Jacobo I, tras haber servido también durante la era de Isabel I. Su ambición intelectual no conocía límites: se propuso nada menos que reorganizar todo el saber humano. A diferencia de la tradición medieval, que repetía las verdades de los libros antiguos, Bacon impulsó el método empírico e inductivo.

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Por ese motivo, la historia lo reconoce como uno de los padres de la ciencia moderna, junto a figuras como Galileo Galilei y René Descartes, por haberse basado en la observación directa, la experimentación y la comprobación. Sin embargo, su vida pública terminó en escándalo. En 1621 fue acusado de corrupción y de aceptar sobornos como juez, lo que provocó su caída en desgracia, una breve reclusión en la Torre de Londres y su retiro definitivo de la política. Ese ostracismo le permitió volcarse a la escritura.

La frase de hoy aparece en el capítulo Sobre el ateísmo, dentro de la edición definitiva de Ensayos o consejos civiles y morales, publicada en 1625, apenas un año antes de su muerte. La importancia de este libro en la historia de la literatura y el pensamiento occidental es monumental. Inspirado en los Ensayos que el escritor francés Michel de Montaigne había publicado décadas antes en Francia, Bacon adaptó el formato al idioma inglés y lo dotó de un estilo propio: breve, aforístico, pragmático y directo.

"Retrato de Francis Bacon", de Paul Van Somer
"Retrato de Francis Bacon", de Paul Van Somer

La obra tuvo una gestación lenta que acompañó toda su madurez. La primera versión, aparecida en 1597, contaba con apenas diez textos breves. En 1612 amplió la colección a treinta y ocho piezas, y en 1625 entregó la edición final con cincuenta y ocho capítulos, donde Sobre el ateísmo ocupa el decimosexto lugar, seguido inmediatamente por Sobre la superstición. En ambos textos queda claro que Bacon despreciaba tanto la negación ciega de lo trascendente como el fanatismo irracional.

A lo largo de obras fundamentales como El avance del saber, Novum Organum y la utopía científica La nueva Atlántida, Bacon sostuvo la doctrina de los “dos libros”. Según esta idea, Dios se había revelado a la humanidad de dos maneras distintas: a través de las Escrituras, que enseñan su voluntad moral y espiritual, y a través del Libro de la Naturaleza, que muestra su poder y su sabiduría mediante las leyes físicas del universo. Para el filósofo inglés, mezclar ambos planos era un error grave.

Si esa mezcla perjudicaba tanto a la teología como a la ciencia, lo importante era defender la autonomía de la investigación científica frente a los dogmas religiosos. El progreso técnico jamás destruyó su fe. Al contrario, creía que estudiar la naturaleza con rigor era una forma superior de rendir culto al creador, porque permitía descifrar los secretos de su obra. Hoy, la vieja sentencia de Francis Bacon no invita a dejar de pensar para creer, sino exactamente lo opuesto: pensar hasta las últimas consecuencias.

Francis Bacon con dieciocho años
Francis Bacon con dieciocho años (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es Francis Bacon?

Francis Bacon nació en Londres en 1561, en el seno de una familia aristocrática muy cercana a la corona británica, lo que le permitió formarse en el Trinity College de Cambridge y desarrollar una meteórica carrera política y jurídica. Tras servir como miembro del Parlamento durante el reinado de Isabel I, alcanzó la cima del poder bajo el mandato de Jacobo I, quien lo nombró Barón Verulam, Vizconde de San Albano y Lord Canciller de Inglaterra, el cargo judicial más alto del reino.

Sin embargo, su trayectoria pública se derrumbó en 1621 cuando fue acusado de corrupción y de aceptar sobornos, un escándalo que le costó una breve prisión en la Torre de Londres, una cuantiosa multa y la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos. Lejos de la vida cortesana, dedicó sus últimos años por completo a su ambicioso proyecto de reformar el conocimiento humano a través del método empírico e inductivo, sentando las bases de la ciencia moderna.

Entre sus obras más influyentes destacan El avance del saber (1605), Novum Organum (1620), Ensayos o consejos civiles y morales (1625) y la novela utópica La nueva Atlántida, publicada de forma póstuma en 1627. Su muerte, ocurrida en abril de 1626 en Highgate, estuvo marcada por su propia obsesión experimental: contrajo una neumonía fatal tras salir a la intemperie en pleno invierno para rellenar un pollo con nieve y comprobar si el frío servía para conservar la carne.

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