Cuba

“Llenaron a Cuba de miseria”: La versión de “Dame hombro” que apunta sin filtro a Díaz-Canel y su clan

La pieza musical menciona a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Manuel Marrero Cruz y Esteban Lazo Hernández, mientras atribuye al poder político la responsabilidad por la escasez y la falta de democracia

El actor y creador de contenido difundió una adaptación musical que nombra a Díaz-Canel, Marrero y Lazo mientras retrata el deterioro cotidiano que atraviesan numerosas familias.

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Una melodía nacida como improvisación callejera en Madrid volvió a circular en las redes con un sentido opuesto al original. El actor y creador de contenido cubano Adrián Rojas publicó una versión titulada “Tengo hambre”, una adaptación de “Dame hombro” que transforma el baile viral en una denuncia sobre la escasez de alimentos, los apagones, la pobreza y la falta de libertades en Cuba.

En 26 segundos, Rojas toma el ritmo asociado al artista dominicano Bulin 47 y al creador colombiano Kevin Wai, pero reemplaza la letra festiva por una escena doméstica: la falta de comida en la mesa y la interrupción de los “mandados”, como se conoce en la isla a la distribución de productos por la libreta de abastecimiento.

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El estribillo insiste con una idea sin metáforas: “Tengo hambre”. La repetición, ajustada al ritmo de la canción, convierte una queja cotidiana en el eje de un video que combina humor, hastío y acusación política. La adaptación apareció después de que “Dame hombro” se propagara en octubre por TikTok, Instagram y otras plataformas. Rojas aprovechó ese lenguaje reconocible para situar la discusión en la realidad cubana.

Una fórmula viral para denunciar la escasez y la falta de libertades

La letra parte de la ausencia de un alimento específico, el pudín, pero su planteo va más allá de una carencia puntual. El creador presenta el hambre como una experiencia persistente y la vincula con el deterioro económico que afecta a numerosos hogares cubanos.

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Adrián Rojas transforma un baile viral en una crítica al poder en Cuba (Composición fotográfica)
Adrián Rojas transforma un baile viral en una crítica al poder en Cuba (Composición fotográfica)

Luego dirige sus críticas a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Manuel Marrero Cruz y Esteban Lazo Hernández, tres de las figuras principales de la estructura estatal y partidista de la isla. La canción incluye también una alusión a “la China”, aunque ni Rojas ni las publicaciones que difundieron el video identificaron a quién corresponde esa referencia.

El contenido no formula una acusación judicial, sino una protesta política desde la sátira. Rojas atribuye a los dirigentes responsabilidad por la crisis económica y por la falta de democracia. También alude a “67 años de dictadura”, en referencia al período transcurrido desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959 y la continuidad en el poder del Partido Comunista de Cuba.

Su elección de palabras responde a una tradición cubana de crítica indirecta, ironía y doble sentido, aunque en esta ocasión el mensaje evita los rodeos. La canción expone una cadena de problemas que forman parte de la conversación pública dentro y fuera de la isla: alimentos insuficientes, inflación, deterioro de los servicios, apagones prolongados, falta de medicamentos y dificultades para expresar disenso.

Human Rights Watch, organización internacional de derechos humanos, informó este año que la crisis económica cubana restringe el acceso de la población a bienes y servicios esenciales, entre ellos alimentos, atención médica y electricidad. La organización también sostuvo que las autoridades mantienen mecanismos de persecución contra críticos, activistas, periodistas independientes y opositores.

El creador de contenido cubano cuestiona la crisis en Cuba que obliga a sus ciudadanos a sobrevivir e el día a día.

El reclamo por el hambre, en medio de denuncias crecientes sobre pobreza

El trasfondo social le da densidad al mensaje. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estimó en agosto que el 94% de la población vivía en pobreza extrema, según la metodología aplicada por esa organización. El mismo estudio indicó que cerca de ocho de cada 10 consultados había dejado de realizar al menos una comida por falta de dinero o alimentos.

Esas cifras no cuentan con una validación oficial del Gobierno cubano, que suele cuestionar los informes de organizaciones independientes. Human Rights Watch documentó en julio dificultades extendidas para acceder a comida, agua, electricidad, medicamentos y atención sanitaria. La organización recogió testimonios de residentes de La Habana que describieron apagones, desabastecimiento y el deterioro de viviendas y hospitales.

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