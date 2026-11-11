Deportes

Batalla campal en un hotel: los videos de la cruenta pelea entre estrellas de UFC que terminó con un detenido

Usman Nurmagomedov y su hermano Umar atacaron por sorpresa a Merab Dvalishvili en Abu Dhabi durante una entrevista, lo que desató golpes y patadas frente a las cámaras

El luchador Merab Dvalishvili recibe una paliza de parte de un grupo liderado por Usman Nurmagomedov, primo de Khabib, y genera la reacción de
Guardar

Usman Nurmagomedov y su hermano Umar atacaron por la espalda a Merab Dvalishvili mientras el peleador georgiano concedía una entrevista en el vestíbulo de un hotel en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El episodio, registrado este miércoles en video y difundido masivamente en redes sociales, derivó en una pelea múltiple que dejó a Dvalishvili y a un acompañante con heridas visibles en el rostro.

El excampeón del peso gallo de la UFC se encontraba en la región para participar este fin de semana en un evento de Real American Freestyle (RAF), la compañía de lucha que organizó la entrevista en la que fue sorprendido. Según su propio relato, Usman Nurmagomedov y un grupo de acompañantes se abalanzaron sobre él desde atrás y comenzaron a golpearlo junto con un joven que lo asistía en ese momento.

PUBLICIDAD

Usman Nurmagomedov y su hermano Umar atacaron por sorpresa a Merab Dvalishvili en Abu Dhabi durante una entrevista, lo que desató golpes y patadas frente a las cámaras

“Estaba haciendo una entrevista para RAF en el vestíbulo del hotel y Usman y sus amigos vinieron por detrás y empezaron a darme puñetazos a mí y a mi joven amigo”, relató Dvalishvili en un video publicado en sus redes sociales mientras recibía atención médica. El peleador agregó que el personal de seguridad del hotel intentó contenerlo, pero los atacantes continuaron con las patadas incluso cuando ambos ya estaban en el suelo.

“¿Qué tipo de luchadores son ustedes? ¿Qué tipo de hombre hace esto? Si quieren hablar o luchar, hagámoslo de verdad, solo dos de nosotros”, cuestionó el georgiano, visiblemente indignado, mientras se limpiaba la sangre del rostro. “Nos matamos, nos luchamos, nos peleamos, pero ustedes son chicos tontos, no son hombres reales”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Pese a la gravedad de las imágenes, Dvalishvili buscó llevar tranquilidad a su entorno: “Me siento bien, chicos. A todos mis amigos, mi familia, me siento bien. Soy un luchador”.

Comunicado de Ilia Topuria
El mensaje de Ilia Topuria tras el salvaje ataque a su amigo Merab Dvalishvili

Ilia Topuria, excampeón de la UFC en dos divisiones y amigo íntimo del georgiano, fue el primero en difundir el video del ataque, aunque luego eliminó la publicación. El hispanogeorgiano calificó a los agresores de “cobardes” y advirtió que deberán “rendir cuentas” por lo ocurrido.

“Sois un grupo de cobardes y tendréis que rendir cuentas por lo que habéis hecho. Estáis muy lejos de ser hombres de verdad”, escribió Topuria en su cuenta de X. El peleador también informó que Usman Nurmagomedov habría sido detenido por las autoridades locales junto a varios de sus acompañantes tras el altercado, aunque ninguna fuente oficial confirmó la medida hasta el momento.

“¿Y estos son los mismos que se atreven a predicar sobre humildad y respeto? Un puñado de cobardes absolutos. El honor, el respeto y la humildad no son palabras que prediques, son valores por los que vives, y no han demostrado ninguno de ellos”, agregó el excampeón en el mismo mensaje.

Merab Dvalishvili (Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images)
Merab Dvalishvili (Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images)

El enfrentamiento entre los clanes de Daguestán y Georgia no es un hecho aislado dentro de las artes marciales mixtas. La tensión entre ambas regiones, separadas por la cordillera del Cáucaso, se profundizó tras la invasión rusa a Georgia en 2008, que alimentó un fuerte sentimiento antirruso en territorio georgiano. A esto se suma una larga tradición compartida en deportes de combate y agarre, como el sambo y la lucha libre, que ha generado frecuentes cruces entre peleadores de ambas nacionalidades.

Usman Nurmagomedov
Usman Nurmagomedov

Entre los Nurmagomedov y el grupo que integran Dvalishvili y Topuria existen, además, antecedentes deportivos directos. Merab Dvalishvili ya había derrotado a Umar Nurmagomedov en UFC 311, cuando el daguestaní se presentó como retador al título del peso gallo. El equipo que lidera Islam Makhachev, junto al retirado Khabib Nurmagomedov, protagonizó además varios cruces públicos con Topuria, tanto en redes sociales como en entrevistas.

Usman Nurmagomedov, campeón de peso ligero de la Professional Fighters League (PFL) y primo de Khabib, aún no firmó contrato con la UFC, aunque su nombre circulaba como posible rival futuro de Topuria. El incidente en Abu Dhabi podría afectar esas negociaciones, dado que la organización evalúa si corresponden sanciones disciplinarias contra los involucrados. Hasta el momento, ninguno de los campamentos de entrenamiento emitió un comunicado oficial para esclarecer los detalles del ataque.

Temas Relacionados

deportes-internacionalUsman NurmagomedovMerab DvalishviliIlia TopuriaUFCMMA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La prueba secreta de un equipo de Fórmula 1 que encendió la interna de sus pilotos para 2027

Nikola Tsolov realiza dos días de tests con Racing Bulls en Hungría. Su nombre suena en lugar de uno de los actuales titulares

La prueba secreta de un equipo de Fórmula 1 que encendió la interna de sus pilotos para 2027

El juego de la butaca: Haas volvería a cambiar de piloto para el cierre del año en la Fórmula 1 tras el escándalo con Ocon

Rafael Cámara y Ryo Hirakawa luchan por quedarse con el lugar que quedó vacante en el tramo final de 2026

El juego de la butaca: Haas volvería a cambiar de piloto para el cierre del año en la Fórmula 1 tras el escándalo con Ocon

Josep Guardiola es el máximo candidato a dirigir una selección que está a punto de quedarse sin entrenador

Estados Unidos tiene en carpeta al estratega catalán si finalmente Mauricio Pochettino se marcha al Manchester United

Josep Guardiola es el máximo candidato a dirigir una selección que está a punto de quedarse sin entrenador

El ácido ida y vuelta entre La Volpe, Ruggeri y Bulos por el título que el técnico perdió con Boca en 2006: “Estuviste de vacaciones”

El ex director técnico del Xeneize protagonizó un cruce al aire con los panelistas

El ácido ida y vuelta entre La Volpe, Ruggeri y Bulos por el título que el técnico perdió con Boca en 2006: “Estuviste de vacaciones”

Sorpresa en el fútbol internacional por la convocatoria del nieto de la leyenda Johan Cruyff a una selección de América

Shea Cruyff-Beane fue llamado para representar al combinado juvenil Sub 18 de Estados Unidos

Sorpresa en el fútbol internacional por la convocatoria del nieto de la leyenda Johan Cruyff a una selección de América

MALDITOS NERDS

Más de 500 streamers de ‘Phasmophobia’ ayudan a recaudar 230.000 dólares

Más de 500 streamers de ‘Phasmophobia’ ayudan a recaudar 230.000 dólares

‘Path of Exile 2′ suma ejércitos, fortalezas y asedios en su nueva liga

‘Warhammer 40,000: Dark Heresy’ estrena tráiler y confirma su lanzamiento

‘Maxton Hall’ estrena el tráiler de su tercera y última temporada

‘Warhammer Blood Bowl’ se retrasa a 2027 para recibir más tiempo de desarrollo

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa resuelve el conflicto legal por “Levitating” tras años de disputas

Dua Lipa resuelve el conflicto legal por “Levitating” tras años de disputas

Kaylee Hottle será reemplazada por su hermana en una próxima película tras su muerte

Angelina Jolie compra una propiedad en Connecticut tras vender su mansión en Los Ángeles

Miss Bulgaria queda fuera de Miss Universo 2026 tras un accidente: qué otros países no participarán en el certamen

El vello púbico de Russell Brand fue retirado de un museo de Londres tras su condena por abuso

INFOBAE AMÉRICA

Casi ocho de cada 10 casos de neumonía terminaron en hospitalización en El Salvador

Casi ocho de cada 10 casos de neumonía terminaron en hospitalización en El Salvador

Canal de Panamá advierte que entre febrero y mayo de 2027 enfrentará la mayor presión sobre sus reservas de agua

Casi 600 kilómetros de devastación y un colapso que cambió el mapa para siempre: la historia del monte St. Helens

Qué pasa si alguien cae al agua desde un crucero y claves para poder sobrevivir

El presidente Bernardo Arévalo supervisa en Santa Rosa obras viales, educativas y sanitarias por más de USD 7,1 millones