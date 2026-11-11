Batalla campal en un hotel: los videos de la cruenta pelea entre estrellas de UFC que terminó con un detenido

El luchador Merab Dvalishvili recibe una paliza de parte de un grupo liderado por Usman Nurmagomedov, primo de Khabib, y genera la reacción de

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Usman Nurmagomedov y su hermano Umar atacaron por la espalda a Merab Dvalishvili mientras el peleador georgiano concedía una entrevista en el vestíbulo de un hotel en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El episodio, registrado este miércoles en video y difundido masivamente en redes sociales, derivó en una pelea múltiple que dejó a Dvalishvili y a un acompañante con heridas visibles en el rostro.

El excampeón del peso gallo de la UFC se encontraba en la región para participar este fin de semana en un evento de Real American Freestyle (RAF), la compañía de lucha que organizó la entrevista en la que fue sorprendido. Según su propio relato, Usman Nurmagomedov y un grupo de acompañantes se abalanzaron sobre él desde atrás y comenzaron a golpearlo junto con un joven que lo asistía en ese momento.

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Usman Nurmagomedov y su hermano Umar atacaron por sorpresa a Merab Dvalishvili en Abu Dhabi durante una entrevista, lo que desató golpes y patadas frente a las cámaras

“Estaba haciendo una entrevista para RAF en el vestíbulo del hotel y Usman y sus amigos vinieron por detrás y empezaron a darme puñetazos a mí y a mi joven amigo”, relató Dvalishvili en un video publicado en sus redes sociales mientras recibía atención médica. El peleador agregó que el personal de seguridad del hotel intentó contenerlo, pero los atacantes continuaron con las patadas incluso cuando ambos ya estaban en el suelo.

“¿Qué tipo de luchadores son ustedes? ¿Qué tipo de hombre hace esto? Si quieren hablar o luchar, hagámoslo de verdad, solo dos de nosotros”, cuestionó el georgiano, visiblemente indignado, mientras se limpiaba la sangre del rostro. “Nos matamos, nos luchamos, nos peleamos, pero ustedes son chicos tontos, no son hombres reales”, sostuvo.

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Pese a la gravedad de las imágenes, Dvalishvili buscó llevar tranquilidad a su entorno: “Me siento bien, chicos. A todos mis amigos, mi familia, me siento bien. Soy un luchador”.

El mensaje de Ilia Topuria tras el salvaje ataque a su amigo Merab Dvalishvili

Ilia Topuria, excampeón de la UFC en dos divisiones y amigo íntimo del georgiano, fue el primero en difundir el video del ataque, aunque luego eliminó la publicación. El hispanogeorgiano calificó a los agresores de “cobardes” y advirtió que deberán “rendir cuentas” por lo ocurrido.

“Sois un grupo de cobardes y tendréis que rendir cuentas por lo que habéis hecho. Estáis muy lejos de ser hombres de verdad”, escribió Topuria en su cuenta de X. El peleador también informó que Usman Nurmagomedov habría sido detenido por las autoridades locales junto a varios de sus acompañantes tras el altercado, aunque ninguna fuente oficial confirmó la medida hasta el momento.

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“¿Y estos son los mismos que se atreven a predicar sobre humildad y respeto? Un puñado de cobardes absolutos. El honor, el respeto y la humildad no son palabras que prediques, son valores por los que vives, y no han demostrado ninguno de ellos”, agregó el excampeón en el mismo mensaje.

Merab Dvalishvili (Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images)

El enfrentamiento entre los clanes de Daguestán y Georgia no es un hecho aislado dentro de las artes marciales mixtas. La tensión entre ambas regiones, separadas por la cordillera del Cáucaso, se profundizó tras la invasión rusa a Georgia en 2008, que alimentó un fuerte sentimiento antirruso en territorio georgiano. A esto se suma una larga tradición compartida en deportes de combate y agarre, como el sambo y la lucha libre, que ha generado frecuentes cruces entre peleadores de ambas nacionalidades.

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Usman Nurmagomedov

Entre los Nurmagomedov y el grupo que integran Dvalishvili y Topuria existen, además, antecedentes deportivos directos. Merab Dvalishvili ya había derrotado a Umar Nurmagomedov en UFC 311, cuando el daguestaní se presentó como retador al título del peso gallo. El equipo que lidera Islam Makhachev, junto al retirado Khabib Nurmagomedov, protagonizó además varios cruces públicos con Topuria, tanto en redes sociales como en entrevistas.

Usman Nurmagomedov, campeón de peso ligero de la Professional Fighters League (PFL) y primo de Khabib, aún no firmó contrato con la UFC, aunque su nombre circulaba como posible rival futuro de Topuria. El incidente en Abu Dhabi podría afectar esas negociaciones, dado que la organización evalúa si corresponden sanciones disciplinarias contra los involucrados. Hasta el momento, ninguno de los campamentos de entrenamiento emitió un comunicado oficial para esclarecer los detalles del ataque.

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