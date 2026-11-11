Sociedad

Quién es la joven que sufre de “piel de cristal” que el Papa León XIV pidió conocer en Córdoba

Julieta Maldonado fue una de las protagonistas de la ceremonia en el FAdeA cuando el sumo pontífice la llamó entre la multitud, la bendijo en la frente y le entregó un rosario

La joven de 28 años, conocida como “La Güera”, comparte en redes sociales su experiencia con esta enfermedad genética y trabaja para generar conciencia sobre la fragilidad extrema de la piel que provoca esta condición
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Julieta Maldonado, la joven cordobesa conocida en las redes sociales como “La Güera”, no tenía planeado protagonizar nada. Había llegado al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, junto a sus compañeros de trabajo para ver la llegada del Papa León XIV, sin más expectativa que un saludo lejano. Lo que ocurrió después fue algo que todavía le cuesta traducir en palabras.

Todo comenzó de manera completamente espontánea. Mientras los integrantes de su grupo buscaban ubicarla en un punto desde donde pudiera tener una vista más cercana del Pontífice, una de las personas a cargo de las vallas la llamó y le indicó que avanzara. Pasó un vehículo, y luego apareció León XIV. Maldonado lo saludó y creyó que ese breve instante ya era todo lo que podía esperar. Sin embargo, algo distinto estaba por suceder.

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Al retomar su lugar, notó que los integrantes del equipo de seguridad intercambiaban señas y señalaban en su dirección. Fue entonces cuando comenzaron a llamarla: el Papa quería conocerla. “¿Cómo que me llama el Papa?”, recordó que pensó, según contó al medio regional Cadena 3. Entre las miles de personas que se habían congregado en FAdeA ese día, el Pontífice había reparado en su presencia y había pedido expresamente por ella.

El encuentro la dejó prácticamente en blanco. Maldonado le pidió al Papa que bendijera algunas cosas que había llevado consigo, pero la respuesta que recibió la conmovió más que cualquier cosa que hubiera imaginado: primero iba a bendecirla a ella, porque era lo más importante. León XIV la tocó en la frente, la bendijo y le entregó un rosario. “No sabía el momento que estaba viviendo, tenía la cabeza en blanco”, relató. También recordó la sensación de sentir sus manos, que describió como frías y suaves.

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Julieta Maldonado, la joven cordobesa que convive con epidermólisis bullosa, conocida como "piel de cristal"
Julieta Maldonado, la joven cordobesa que convive con epidermólisis bullosa, conocida como "piel de cristal"

Después del encuentro, Maldonado permaneció en el lugar para participar de la misa junto a sus compañeros de trabajo, a quienes agradeció por haberla acompañado y por haber sido parte fundamental de que esa experiencia fuera posible.

Lo que hace aún más particular la historia es que Julieta estuvo muy cerca de no estar ahí. Cuando su jefa le propuso asistir a FAdeA para ver al Papa, tuvo dudas: el cansancio, el calor y el esfuerzo físico que implicaba la jornada pesaron en su decisión. Finalmente, optó por prepararse, levantarse temprano y aceptar la invitación. Una decisión que terminó cambiando su día de manera radical.

Julieta Maldonado convive con epidermólisis bullosa, una enfermedad genética poco frecuente conocida popularmente como “piel de cristal”. A través de sus redes sociales, comparte su vida cotidiana y busca dar visibilidad a los desafíos que implica vivir con esa condición. Su presencia en plataformas digitales también se caracteriza por transmitir un mensaje de autonomía, superación y amor propio a quienes la siguen.

Después de haber cumplido uno de sus grandes sueños, Maldonado quiso dejar un mensaje para su comunidad. “Mi mensaje es que sueñen, que sueñen a lo grande. Era como un sueño para mí. Yo veía al Papa muy lejanamente, pensaba que para conocerlo tenía que viajar”, expresó. Para ella, que León XIV llegara a Córdoba, que su jefa la invitara a participar de la jornada y que el propio Pontífice la llamara entre miles de personas fueron circunstancias que hicieron real algo que durante mucho tiempo solo había imaginado. “Anímense a soñar, pero con el corazón, sobre todo. Porque en algún momento llega”, concluyó.

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