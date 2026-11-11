Aparecieron dos Caravaggio: un lienzo olvidado en una galería de París y un retrato que se vendió por USD 4 mil como obra anónima

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Dos pinturas hasta ahora ajenas al catálogo de Caravaggio fueron atribuidas al maestro barroco durante el mismo fin de semana por los historiadores Maria Cristina Terzaghi y Gianni Papi. Una es Joven con un jarrón de rosas, localizada en París y fechada hacia 1596-1597; la otra, un retrato oscuro de un joven que había sido vendido como obra de la escuela toscana del siglo XVI.

Ambos hallazgos ampliarían el reducido conjunto de lienzos conocidos de Michelangelo Merisi, cuya producción no alcanza las 70 obras. Terzaghi dio a conocer su atribución después de identificar el cuadro parisino, conocido hasta ahora por copias y una descripción de época, mientras que Papi presentó su hipótesis el 7 de noviembre en una conferencia en Montepulciano, Italia.

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Joven con un jarrón de rosas

Terzaghi encontró el lienzo hace varios años en el fondo de una galería parisina y aseguró que lo reconoció de inmediato. La especialista, que en 2021 también identificó el Ecce homo hallado en Madrid, ubicó la pintura en los primeros años romanos de Caravaggio, cuando el artista tenía cerca de 25 años tras llegar desde Milán.

La composición muestra a un joven junto a una jarra de rosas. Según la hipótesis de la historiadora, perteneció a Giuseppe Cesari d’Arpino, conocido como Cavalier d’Arpino, artista y empresario que trabajó con Caravaggio hacia 1596 y reunió una colección que sería confiscada una década más tarde.

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"Joven con jarra de rosas"

“Me encontré ante este magnífico Giovane con caraffa di rose [Joven con jarra de rosas] en un día gris de invierno, en la trastienda de una galería parisina”, relató Terzaghi a La Repubblica. La experta sostuvo que el lienzo tiene una calidad superior a la de las cuatro reproducciones conocidas.

La procedencia de la obra se remonta al 1 de agosto de 1607, cuando Cavalier d’Arpino cedió su colección al Estado Pontificio para salir de prisión después de haber sido detenido por una pelea. El papa Paulo V recibió las piezas y se las entregó a su sobrino, el cardenal Scipione Borghese.

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El cuadro ya figuraba en los registros de la colección Borghese en 1693 y permaneció documentado entre sus propiedades al menos hasta 1831. La colección del cardenal constituye la base del actual museo de la Galleria Borghese de Roma, que conserva seis obras de Caravaggio.

Después de su salida de Italia, el rastro del lienzo se vuelve menos preciso. Fue subastado en París en 1909 como creación de un autor italiano anónimo, tras haber pertenecido a un librero cuya viuda lo puso a la venta. Un antepasado del propietario actual lo compró entonces sin conocer su posible autoría.

Se desconoce cómo llegó desde Italia a Francia y cuál fue su recorrido entre la salida de la colección Borghese y la subasta parisina. El Estado francés podría declararlo tesoro nacional para impedir su salida del país e interesarse en adquirirlo; entre sus posibles destinos figura el Museo del Louvre, que ya posee tres lienzos de Caravaggio.

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"Chico mordido por un lagarto", de Caravaggio

La jarra de flores contiene uno de los elementos que reforzaron la atribución. El reflejo del agua y del vidrio deja ver una ventana y la figura de otro joven, que podría ser un autorretrato del pintor. El detalle coincide con el relato de Giovanni Baglione, rival y biógrafo de Caravaggio, quien escribió: “Pintó una jarra de flores con las transparencias del agua y del vidrio, y con los reflejos de la ventana de una habitación, con las flores salpicadas de fresquísimo rocío”.

Terzaghi vinculó la composición, por su concepto y su forma, con Ragazzo morso dal ramarro (Chico mordido por un lagarto), una obra juvenil del artista. La historiadora planteó que, después del éxito de aquella pintura centrada en el tacto, Caravaggio pudo haber concebido una serie dedicada a los cinco sentidos: el joven con rosas representaría el olfato.

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Las últimas operaciones del mercado sitúan el valor potencial de la obra en al menos 30 millones de euros. Esa es la cifra que se considera pagada por el Ecce homo encontrado en España y por el Retrato de Maffeo Barberini, adquirido por Italia en marzo.

El retrato oscuro

La segunda atribución corresponde a un retrato oscuro de un joven que, según Gianni Papi, también sería de Caravaggio. La pintura había sido vendida años atrás como una obra de la escuela toscana del siglo XVI.

La segunda atribución corresponde a un retrato oscuro de un joven

Papi presentó su hipótesis el 7 de noviembre en una conferencia realizada en la Pinacoteca Civica de Montepulciano, en Toscana. El historiador no ofreció más precisiones hasta la publicación de las actas del encuentro, según Finestre sull’Arte.

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La obra había pasado por la casa de subastas Dorotheum, de Viena, en 2017. Fue adjudicada por 3.810 euros (USD 4.300), cuando todavía se la identificaba con la tradición pictórica toscana del siglo XVI.

La cantidad de obras desaparecidas de Caravaggio sigue siendo desconocida. Noah Charney calculó en su libro Museum of Lost Art que entre ocho y 115 pinturas del artista podrían haberse perdido.