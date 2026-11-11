"Nunca gané mucho dinero, así que todo pago es bienvenido", dice M. John Harrison, ganador del Booker Prize

El autor británico M. John Harrison, ganadora del Booker Prize por su novela 'The End of Everything'

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En la mañana del día siguiente a la ceremonia del Booker Prize 2026, M. John Harrison —conocido como Mike— atendió a The Times sin haber dormido y con la misma disposición a reírse de sí mismo que impregna su obra: a los 81 años, el escritor inglés acaba de convertirse en el ganador de más edad en la historia del premio más importante de la literatura en lengua inglesa, con su novela The End of Everything. “Fue una sorpresa”, dijo. “Una buena sorpresa, está claro. No esperaba ganar. No sé si alguien espera ganar estas cosas. Pero me alegra haber ganado.”

La distinción llega después de décadas en los márgenes del canon literario. Harrison se formó como editor en la revista de ciencia ficción New Worlds a mediados de los años setenta, publicó su primera novela, Los hombres comprometidos (The Committed Men), en 1971, y desde entonces construyó una obra inclasificable que transita entre la fantasía, la ciencia ficción y la literatura literaria sin pedir permiso a ningún género. “Las categorías no son inevitables, no existen de forma natural”, dijo al ser consultado por la costumbre de las librerías de catalogar sus libros en anaqueles distintos. “Las categorías son construcciones que el mercado y los lectores imponen sobre la literatura para poder procesarla. Pero la literatura no sabe que está en una categoría. La mezcla de categorías me parece simplemente un autor tomando lo que necesita para escribir el libro. No hay nada sagrado en eso.”

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El misterio como motor narrativo

The End of Everything —ambientada en una Inglaterra posterior a una crisis de origen incierto protagonizada por seres llamados los iGhetti— es, según el propio autor, el tipo de libro que divide al lector en dos campos. “O lo amas o lo odias”, afirmó. “Es como el Marmite. Los que lo abren de inmediato se vuelven consumidores de por vida. Los que no lo abren lo dejan en el estante y compran otra cosa. No puedo escribir para los dos grupos a la vez, así que escribo para los primeros.” Harrison reconoció que sabe que sus libros suelen considerarse difíciles o crípticos, pero lo atribuye a una convicción estética muy concreta: “Me sorprende porque personalmente me gustan los libros de difícil acceso; mantienen mi interés. Me obligan a prestar atención. Los de fácil acceso me aburren bastante rápido; siento que el libro me está subestimando.”

La clave de su método, explicó, está en sostener la tensión sin resolverla: “Alguien dijo que lo que cuenta es el misterio, no la solución. Lo que arrastra al lector a través del libro es el misterio. En el momento en que producís una solución, en el momento en que producís un cierre, es el final para ese libro. En cambio, si mantenés las posibilidades abiertas mientras ofrecés el mejor impulso narrativo que podés, conservás al lector. Esa es mi idea, en todo caso.”

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Esta poética de la ambigüedad atraviesa toda su bibliografía. La serie Viriconium (Caballeros de Viriconium, Tormenta de alas, Nocturnos de Viriconium e In Viriconium) fue publicada como fantasía; la trilogía Kefahuchi Tract —Luz (Light), Nova Swing y Espacio vacío (Empty Space)— como ciencia ficción; El curso del corazón (The Course of the Heart) y Climbers como narrativa literaria; y La tierra hundida ya vuelve a levantarse (The Sunken Land Begins to Rise Again), que ganó el Goldsmiths Prize en 2020, como una novela que, en palabras del jurado, “rompe el molde”. Para Harrison, todas pertenecen a una misma empresa: “El Goldsmiths y luego este premio fueron como un permiso”, señaló. “Permiso para escribir quién sos y lo que querés.”

La novela 'The End of Everything', de M. John Harrison, resultó elegida ganadora del prestigioso Booker Prize

Una vida de escritura en los márgenes

Harrison nació el 26 de julio de 1945 en Rugby (la ciudad donde nació el deporte homónimo), en el medio oeste de Inglaterra. Su padre, ingeniero, murió cuando él tenía 13 años. No disfrutó la escuela —solía hacerce la rabona con frecuencia— y la dejó a los 18. Trabajó brevemente en un establo de caza (“era aficionado a los caballos, aunque ahora no sé por qué. Son grandes, te pisan los pies”) antes de volcarse de lleno a la escritura. La decisión fue deliberada y sin red: “Decidí que si iba a ser escritor, tenía que intentar vivir de eso, tenía que ser mi trabajo, así que viví bastante al día sin empleo. Nadie debería seguir este consejo, pero si te ponés en una posición en la que escribir es todo lo que tenés para ganarte la vida, eso te concentra de una manera asombrosa.”

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Dos figuras marcaron su formación literaria. JG Ballard fue “una influencia enorme, especialmente entre los 16 y los 20 años, junto con TS Eliot”. De Ballard destacó una cualidad que claramente persiguió en su propia obra: “Escribía un ambiente, y vos lo sentías mientras leías. Al final, no sabías nada más que al principio, pero te quedaba un sentimiento, un mensaje visceral y emocional. Lo adoraba.” La otra referencia fue su amistad con el difunto Iain Banks: “Teníamos mucho en común. También teníamos mucho que no compartíamos; nuestros enfoques eran casi opuestos. Pero los dos adorábamos los autos. La diferencia era que él podía permitirse comprarlos.”

El dinero, en efecto, nunca fue abundante. El Booker trae aparejado un cheque de 50.000 libras, que Harrison recibió con pragmatismo: “Nunca gané mucho dinero, así que todo pago es un buen pago para mí.” ¿En qué lo gastará? “Quizás arreglemos parte de la casa, pongamos un techo decente.” Vive con su pareja, Cath Phillips, en una vivienda “muy antigua —de 1785 o algo así—” en Shropshire. No tienen hijos, aunque las sobrinas de Phillips “aparentemente saltaban por el living gritando cuando anunciaron mi nombre”.

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Pese al reconocimiento, Harrison mantiene una visión modesta de su propia obra. En su discurso de aceptación declaró que era “totalmente falto de confianza”, y ante la pregunta de cuál es el mejor libro que ha escrito, señaló Climbers —su novela de 1989 sobre escaladores en roca— sin titubear: “No espero igualar a Climbers porque es la mezcla perfecta entre un tema de nicho y un enfoque completamente humano.” Él mismo fue escalador durante años, hasta que lo dejó después de la pandemia, en una ruta en Stanage Edge, cerca de Sheffield, bajo la lluvia: “Ya no lo estaba disfrutando. Pensé: ‘Al diablo con esto.’ Es muy triste porque fue mi obsesión principal durante mucho tiempo.” Esa energía, dijo, migró por completo a la escritura.

Sobre la inteligencia artificial, Harrison fue cauto pero no alarmista. Contó que leyó dos reseñas de The End of Everything que le gustaron, “y luego me horrorizó descubrir que habían sido escritas por IA. ¡Las disfruté y pensé que eran muy precisas!” En cuanto al temido apocalipsis tecnológico, opinó: “Me parece una idea sobrevalorada. Me suena a ciencia ficción. Pero, ¿quién soy yo para saberlo? Hemos visto demasiado pero no hemos visto suficiente.”

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Cuando se le preguntó qué planes tiene, la respuesta fue tan sencilla como el título de su novela ganadora es enigmático: “Voy a seguir. Voy a seguir hasta que el señor Alzheimer venga a llamar a mi puerta.” Y volvió a reírse.