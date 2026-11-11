Una testigo apuntó contra Nicolás Soria en el juicio por la desaparición de Loan: quiénes declararán este jueves

Nicolás “El Americano” Soria

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Una mujer que declaró este miércoles en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña afirmó que Nicolás “El Americano” Soria le habló de mala manera durante un episodio ocurrido en el hotel Despertar del Iberá, en 9 de Julio, y que su actitud le provocó miedo. El imputado siguió los testimonios y tomó apuntes durante la audiencia.

Verónica Robledo y Sandra Sánchez fueron convocadas para dar detalles de una visita que realizaron al hotel, donde se encontraban Camila Núñez, Macarena Peña y varios menores. Ambas habían sido citadas por su relación con las tareas que llevó adelante Prefectura en el establecimiento.

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La intervención ocurrió el 9 de julio de 2024, cuando una comisión llegó al hotel para identificar a las personas alojadas y constatar la situación de las dos mujeres y los chicos. Los agentes aguardaron la llegada del propietario para ingresar y realizar esa constatación, mientras otros efectivos quedaron apostados en el lugar.

Según publicó Diario Época, Robledo relató ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes el intercambio que tuvo con “El Americano” durante aquella visita al hotel y dijo que su comportamiento la intimidó.

Ya pasaron más de 40 audiencias en el juicio por la desaparición de Loan

En aquel operativo, Soria se presentó ante los prefectos como integrante de Interpol, aunque exhibió una licencia de conducir de Florida cuando le pidieron documentación. También estaban en el hotel otras personas que se presentaban como asesores de la Fundación Lucio Dupuy.

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La llegada de Prefectura derivó en discusiones y momentos de tensión. De acuerdo con la acusación, Soria y otros integrantes del grupo cuestionaron el ingreso de los agentes al establecimiento e intentaron interferir en las tareas de identificación.

El juicio continuará este jueves, desde las 08.30, con una nueva lista de testigos. Dos de ellos son integrantes de Gendarmería Nacional que participaron de rastrillajes y allanamientos realizados el 30 de junio de 2024: Gustavo Castillo y Teodoro Duarte.

También declararán cinco personas vinculadas con la inspección de la Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Se trata de la perito Abril Pizarro; Paula Antonella Altamirano, de la Sección Rastros de la Policía Federal Argentina; el chofer de esa fuerza Diego Terry; el sargento primero de Gendarmería Omar Acuña; y el subcomisario de la PFA Leandro Simón.

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La camioneta de Pérez y Caillava

La camioneta fue inspeccionada en el marco de las medidas ordenadas durante la investigación por la desaparición del niño. En ese vehículo, las pericias odorológicas realizadas por el equipo canino de la Policía de Salta arrojaron marcaciones compatibles con el olor de Loan.

En la lista también figura María Balbi, psicóloga del Cuerpo Forense del Poder Judicial de Corrientes que entrevistó a menores, y Jorge Luis Rómulo, convocado como testigo del allanamiento realizado el 9 de julio de 2024 en la comisaría de 9 de Julio.

Además, declarará Lisandro Nicolás Machuca, de Prefectura Naval Argentina, quien participó del allanamiento a la casa en Sauce perteneciente al ex comisario Walter Maciel, uno de los imputados en la causa.

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