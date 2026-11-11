La brasileña Norma Dumont anunció su sorpresivo retiro de la UFC tras perder con la argentina Ailín Pérez: los motivos

La peleadora tuvo su último combate frente a la argentina Ailín Pérez

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Norma Dumont anunció su desvinculación oficial de UFC tras ocho años en la organización, según confirmó en un extenso mensaje en video difundido en redes sociales. La peleadora brasileña, de 36 años y cuarta en el ranking de la división de peso gallo femenino, venía de perder frente a la argentina Ailín Pérez. Dejó la compañía con un registro de 9 victorias y 4 derrotas dentro del octágono, y un historial profesional global de 13-4.

“Paso para comunicar mi desvinculación oficial de la organización UFC. Quiero decir que estoy muy agradecida por todos estos años; fueron ocho años con ellos. Fue maravilloso para mí; fue donde hice mi carrera, donde construí mi situación financiera, cambié mi vida y la vida de las personas a mi alrededor”, expresó Dumont en su discurso.

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La decisión llega luego de que la peleadora encadenara dos derrotas consecutivas por decisión, ante Joselyne Edwards y ante la argentina Ailín Pérez. Este último resultado, registrado en septiembre en el combate coestelar de UFC Vegas 121 en Las Vegas, había generado una fuerte polémica: los tres jueces otorgaron tarjetas idénticas de 29-28 a favor de la argentina, un fallo que Dumont calificó entonces como “uno de los mayores absurdos que vi en las artes marciales mixtas” y que derivó en un cruce de declaraciones entre ambas peleadoras tras el anuncio de la decisión.

Norma Dumont, de amarillo, tuvo su última pelea frente a Ailín Pérez (Grosby)

Según relató Dumont, el proceso que derivó en su salida comenzó meses antes de esa pelea. “Aún tenía dos peleas en el contrato con la organización, pero desde antes de mi última pelea, cuando todavía faltaban tres peleas, ya tenía información de que probablemente el UFC no renovaría cuando terminaran esas peleas”, detalló.

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Esa certeza sobre la falta de renovación coincidió con un plan personal ya trazado junto a su pareja, el peleador Marco Túlio. “Ya había acordado con Marco Túlio que me retiraría a finales del próximo año, tal vez antes, porque queremos formar nuestra familia. Entonces pensé, ¿cómo voy a terminar mi carrera?”, relató Dumont, quien remarcó que consultó la situación con su representante y con su entrenador antes de tomar una determinación.

De ese intercambio surgió la conclusión de buscar una salida de la organización antes del vencimiento natural del contrato. UFC accedió al pedido sin inconvenientes. “Nos pusimos en contacto con ellos y me liberaron del contrato sin ningún problema. Todo está bien, todo en orden”, afirmó la brasileña, que extendió su agradecimiento a la entidad y a los aficionados de UFC por los ocho años compartidos.

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Con el vínculo con UFC ya resuelto, Dumont confirmó que recibió ofertas tanto de un evento de boxeo como de una organización de MMA que incluye la posibilidad de pelear por un título. La peleadora manifestó una clara inclinación hacia el boxeo como el camino elegido para cerrar su carrera deportiva. “Confieso que me inclino un poco más por el boxeo. Creo que sería una migración muy buena, una oportunidad increíble, y sentí de nuevo esa emoción. Creo que será genial y creo que me verán en el boxeo el próximo año”, sostuvo.

Dumont explicó que la variable económica también pesó en la decisión, dado el límite de tiempo que se autoimpuso para el retiro. “Ya había asumido el compromiso de retirarme el próximo año, así que solo me queda como máximo un año más de carrera, quizá incluso menos. Entonces, financieramente compensa”, indicó.

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Por el momento, la peleadora no reveló el nombre del promotor de boxeo ni de la organización de MMA que la contactaron, dado que las negociaciones continúan en carácter confidencial. Tampoco precisó fechas ni rivales posibles para su debut en la nueva disciplina. Dumont, quien cuenta entre sus victorias en UFC con triunfos sobre Ketlen Vieira, Irene Aldana y la excampeona de peso pluma Germaine de Randamie, cerró su mensaje con un agradecimiento a los fanáticos de la organización y aclaró que seguirá vinculada al ambiente de las artes marciales mixtas a través de su pareja y del equipo Chute Boxe.