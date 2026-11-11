Los revolucionarios cambios que propone Rafa Nadal para mejorar el tenis: “Los jugadores pagamos las consecuencias”

Rafael Nadal propuso una reforma estructural en el tenis profesional que incluye cambios en el ranking ATP y en el calendario de competencias (EFE/ Cati Cladera)

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El ex número uno del mundo Rafael Nadal sigue de cerca el deporte que tantas alegrías le dio y generó un impacto con sus declaraciones recientes acerca de una reforma estructural del tenis profesional en las que cuestionó tanto el sistema de clasificación vigente en el ranking como la distribución de superficies en el calendario ATP y la extensión de los torneos Masters 1000.

El español de 40 años explicó en una entrevista con AP News que el modelo actual del ranking —que contabiliza los puntos obtenidos en las últimas 52 semanas— genera una presión constante sobre los jugadores, que se ven obligados a competir incluso cuando no están en condiciones físicas óptimas para no perder posiciones en la clasificación. La solución que propone Nadal es ampliar esa ventana de cómputo: “Un sistema de clasificación basado en los resultados de los dos últimos años, en lugar de solo uno, daría a los jugadores un poco más de libertad para tomar mejores decisiones”, afirmó el manacorí. “Al mismo tiempo, cuando te lesionas, dispones de más tiempo para recuperarte sin que tu posición en el ranking se desplome rápidamente”, completó el ganador de 22 Grand Slams que se retiró del tenis profesional en noviembre de 2024.

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Rafa, que fue una de las figuras excluyentes del tenis en las últimas décadas, apuntó también al predominio de las superficies duras como uno de los factores que más inciden en la proliferación de lesiones en el circuito. Nadal, como voz autorizada para opinar, fue directo: “No conozco muchos deportes profesionales que se practiquen en superficies de este tipo. En el tenis jugamos la mayor parte del tiempo sobre pistas que son, por decirlo de alguna manera, muy agresivas para el cuerpo y las articulaciones. Y después pagamos las consecuencias”, señaló.

El ex número uno del mundo planteó extender el cómputo del ranking a dos años para reducir la presión sobre los tenistas (REUTERS/Isabel Infantes/File Photo)

El balear reconoció que, cuando estaba en activo, le resultaba difícil defender esa postura porque muchos podían interpretarla como un intento de sacar ventaja de su dominio en polvo de ladrillo, donde tiene el récord de títulos (63) en dicha superficie. “Cuando estaba en activo me resultaba difícil defender esta postura, porque mucha gente podía pensar que simplemente intentaba sacar partido de mi dominio en tierra batida o incluso en hierba, que creo que era mi segunda mejor superficie”.

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A ese diagnóstico se suma una crítica concreta sobre el formato de los torneos más importantes del circuito: “Creo que ampliar casi todos los Masters 1000 a dos semanas de duración ha sido un error”, aseguró Nadal, en unas declaraciones que completan su visión sobre los cambios profundos que considera necesarios para mejorar las condiciones del tenis profesional.

Nadal reconoció que evitó opinar sobre las superficies durante su etapa en activo para no favorecer su récord de 63 títulos en polvo de ladrillo (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Las reflexiones de Nadal sobre el circuito tienen un peso específico que pocos pueden igualar. El manacorí se retiró del tenis profesional en noviembre de 2024, tras disputar su último torneo en la Copa Davis de Málaga, con un palmarés que lo ubica como el segundo tenista masculino más ganador de la historia, detrás de Novak Djokovic. Sus 22 títulos de Grand Slam incluyen un récord imbatible de 14 coronas en Roland Garros —con un registro de 112 victorias y solo 4 derrotas en ese torneo—, además de 4 títulos en el US Open, 2 en Wimbledon y 2 en el Abierto de Australia. Suma también 36 Masters 1000, dos medallas de oro olímpicas —singles en Beijing 2008 y dobles en Río 2016— y un total de 92 títulos ATP.

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Sin embargo, su carrera estuvo atravesada de forma permanente por las lesiones: se perdió 16 torneos de Grand Slam por problemas físicos, y acumuló largas ausencias que él mismo atribuye, en parte, a las exigencias de un calendario que, según advierte ahora, el tenis todavía no ha sabido corregir.