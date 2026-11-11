Cultura

Guatemala y su cine emergente, protagonistas del festival Cinelatino en Francia

La muestra francesa, dedicada al audiovisual latinoamericano, se realizará del 12 al 21 de marzo con cerca de cien películas y competencias de ficción y documental en su programación anual

Festival Cinelatino Toulouse
Guatemala protagonizará la programación de la 39ª edición de Cinelatino en Toulouse como país invitado
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La próxima edición de Cinelatino, que se celebra desde hace cuatro décadas en Toulouse, en el sur de Francia, tendrá como país invitado Guatemala, cuya industria cinematográfica está en pleno impulso, afirmaron este martes los organizadores.

Después de México, Chile o Colombia, será Guatemala la que protagonizará gran parte de la programación de este certamen, uno de los festivales más importantes de cine latinoamericano en Europa.

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El país centroamericano, aunque está muy lejos de gigantes cinematográficos como Argentina, Brasil o México, está registrando cambios en su ecosistema institucional a favor del cine.

“Hay un verdadero impulso para profesionalizar el sector, para acompañar al sector. Actualmente está en discusión una ley sobre el cine”, explicó para esta agencia Marion Gautreau, presidenta del consejo de administración de la muestra francesa.

“Es un país en el que las cosas están empezando a moverse”, añadió.

La productora Pamela Guinea asistirá al festival como una de las figuras representativas de la cinematografía guatemalteca
La productora Pamela Guinea asistirá al festival como una de las figuras representativas de la cinematografía guatemalteca

Entre los invitados de esta edición figuran la cineasta y productora guatemalteca Pamela Guinea, con una quincena de largometrajes a sus espaldas, y que fue presidenta de AGACINE, una asociación que trabaja desde hace años por el desarrollo del sector en el país.

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A nivel internacional, desde hace una década empezaron a sobresalir nombres de cineastas guatemaltecos, como César Díaz, Cámara de Oro a la mejor ópera prima en Cannes en 2019 por Nuestras madres, o Jayro Bustamante, premiado en Berlín por Ixcanul (2015).

Sus obras abordan “tanto temas históricos como la cuestión del lugar de las comunidades indígenas”, comentó Gautreau.

La 39ª edición de Cinelatino, que se celebrará del 12 al 21 de marzo, contará con un centenar de filmes programados, como en 2026. Once de ellos competirán por el Flechazo a la mejor ficción, y otros seis para el mejor documental.

El año pasado, La reserva, ópera prima del mexicano Pablo Pérez Lombardini sobre la tala ilegal, ganó el premio al mejor largometraje.

El festival tendrá un emotivo recuerdo para Francis Saint-Dizier, fallecido el 24 de octubre, uno de los fundadores de la muestra y puntal hasta estos últimos años del evento.

Fuente: AFP.

Fotos: EFE/ Mariano Macz y archivo.

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