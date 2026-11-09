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‘La bola negra’ supera a ‘La odisea’ y se convierte en la segunda película más taquillera del año: ya está a un paso del podio histórico del cine español

Los Javis se enfrentan por partida triple a Tom Holland: tras superar a ‘Spider-Man: Brand New Day’ en espectadores y adelantar a ‘La odisea’ en recaudación, ahora aspiran a superar a ‘Lo imposible’

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Parece que por cada día que pasa, La bola negra acumula un nuevo récord en taquilla. Este lunes, el largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha inaugurado su séptima semana en cines españoles con un nuevo hito bajo el brazo. Si la pasada consiguió superar a Spider-Man: Brand New Day en número de espectadores, convirtiéndose en la película más vista de todo el 2026 con más de 5,5 millones de entradas vendidas, ahora ha adelantado a La odisea, de Christopher Nolan en ingresos de taquilla. Con 38,52 millones de euros, La bola negra es la segunda película más taquillera del año.

Así lo ha anunciado el analista Pau Brunet, autor del boletín sobre datos de taquilla Box Office, según datos de la distribuidora Elástica. Con esta cifra, la cinta de Los Javis ha superado a la protagonizada por Matt Damon sobre el épico poema de Homero, estrenada el pasado 17 de julio. Del primer puesto la separan apenas 1,5 millones de euros: la corona de la taquilla española de 2026 sigue en manos de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland —que también forma parte del reparto de La odisea—, con 40 millones de euros recaudados. Pero Brunet tiene buenas noticias para la marca España: La bola negra debería superar a Spider-Man en las próximas dos semanas.

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Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

De hacerlo, no solo se consagraría como la cinta con más recaudación del año, sino que, de alcanzar los 42 millones de euros, también superaría a otra película protagonizada por Holland, Lo imposible. Su debut como actor en la gran pantalla vio la luz en 2012 de la mano de Juan Antonio Bayona, cuyo estreno recaudó 42,4 millones de euros. Un poquito más lejos sí está la película más taquillera del cine español: Ocho apellidos vascos, de Emilio Martínez-Lázaro. Protagonizada por Dani Rovira y Clara Lago, alcanzó en 2014 más de 55,3 millones de euros.

A la caza de ‘Lo imposible’

En cuanto al número de espectadores, La bola negra también tiene por delante dos importantes marcas históricas. Según los datos difundidos por Brunet, las próximas metas de Los Javis son los 6,2 millones de entradas vendidas por Lo imposible y los 6,4 millones que consiguió Los otros (2001), el thriller de Alejandro Amenábar protagonizado por Nicole Kidman.

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Los actores, la británica Naomi Watts (d) y Tom Holland (i) junto al cineasta español Juan Antonio Bayona (c) durante el rodaje de "Lo imposible", en Alicante. (EFE)
Los actores, la británica Naomi Watts (d) y Tom Holland (i) junto al cineasta español Juan Antonio Bayona (c) durante el rodaje de "Lo imposible", en Alicante. (EFE)

Y es que el fenómeno de La bola negra no se limita a España. Desde su presentación en el Festival de Cannes, donde Javier Calvo y Javier Ambrossi fueron reconocidos con el premio a la Mejor Dirección, la película ha cosechado numerosos reconocimientos internacionales, incluidos los premios del público de los festivales de Toronto, San Sebastián y Londres. Además, ha sido seleccionada para representar a España en la carrera por el Óscar a la Mejor Película Internacional, a la espera de conocer si consigue finalmente una nominación. En tanto, tiene unas cuantas nominaciones al otro lado del charco: primero los Hollywood Music In Media Awards el próximo 18 de noviembre y 12 días después los Gotham Awards.

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