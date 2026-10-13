Cultura

¿La escritura siempre es social?: Rocío Cortina y Gabriela Mayer presentan su libro epistolar

Las autoras argentinas acaban de publicar "Escribir (no) es un oficio solitario" por el sello Milena Caserola. Mañana, 14 de octubre, a las 18.30 en el Museo del Libro y de la Lengua, conversarán en público con la periodista Silvina Friera

Portada de libro celeste con el título Escribir no es un oficio solitario y los nombres de las autoras Rocío Cortina y Gabriela Mayer.
"Escribir no es un oficio solitario", obra epistolar de las autoras Rocío Cortina y Gabriela Mayer (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El intercambio de correos entre Rocío Cortina y Gabriela Mayer se convirtió en el punto de partida de Escribir (no) es un oficio solitario, un libro que reúne lecturas, recuerdos y escenas del trabajo cotidiano detrás de la escritura y la publicación. La obra recupera la tradición de la literatura epistolar a través de mensajes enviados en el siglo XXI. Las autoras comparten textos inéditos mientras avanzan con sus respectivos proyectos de ficción y convierten esa correspondencia en una conversación sobre escribir, corregir y sostener una práctica literaria.

La presentación de este libro editado por Milena Caserola será mañana, 14 de octubre, a las 18.30 en el Museo del Libro y de la Lengua, ubicado en la avenida General Las Heras 2555, en la Ciudad de Buenos Aires. Las autoras conversarán con la periodista Silvina Friera.

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El libro propone una mirada sobre la escritura que se aparta de la imagen del autor aislado. En los mails que intercambian, Cortina y Mayer ponen en común borradores, referencias de lectura, experiencias personales y las dudas que acompañan el trabajo de edición. La contratapa, escrita por Friera, señala que las cartas se construyen en contraste con la aceleración y la inmediatez de la vida contemporánea: “Escribir siempre implica robarle tiempo a la vida cotidiana”.

Rocío Cortina
Rocío Cortina

Rocío Cortina nació en Buenos Aires en 1985. Es licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y trabajó en periodismo escrito antes de dedicarse a la comunicación institucional. Desde hace diez años coordina talleres de escritura y lectura con perspectiva de género en su espacio La Transformación.

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Entre sus libros figuran Fiestas sísmicas (Textos Intrusos, 2016), Máscaras indestructibles (Ministerio de Cultura de la Nación, 2015), Muñeca azul (La colección, 2019), Zambullidas o la educación acuática (Editorial Milena Caserola, 2022) y Pases de magia o las amistades extraordinarias (Editorial Milena Caserola, 2024). También coordinó la antología All Inclusive, relatos de amor y desamor, publicada en 2017.

Gabriela Mayer
Gabriela Mayer

Gabriela Mayer es escritora y periodista, graduada en Ciencias de la Comunicación en la UBA. Publicó textos sobre cultura en medios nacionales e internacionales, entre ellos Infobae y la agencia de noticias dpa, y actualmente está a cargo del área de prensa del Goethe-Institut Buenos Aires. Su bibliografía incluye los libros de cuentos Todas las persianas bajas, menos una (Ediciones Al Margen, 2007), El pasado sabe esperar (Alción Editora, 2018), Sueños como cuchillos (Editorial Milena Caserola, 2022) y Nunca podemos descansar del todo (Editorial Milena Caserola, 2025).

Mayer recibió el primer premio del Concurso Leopoldo Marechal en 2008 por el relato “El jueves del sillón” y el segundo premio del Concurso de Cuentos Victoria Ocampo en 2015 por “La terraza”. Algunos de sus cuentos fueron traducidos al inglés, alemán y serbio, y también coordina talleres de escritura creativa.

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