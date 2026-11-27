De 'Ahora los suegros son ellos' a lo nuevo de Disney, estos son los títulos que aterrizan en cartelera esta semana

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Suegros, yernos, pianistas, leñadores y jóvenes brujas. Esta semana tiene todo tipo de perfiles e historias con las que cerrar el mes de noviembre a lo grande. Después de disfrutar de la nueva aventura de Los juegos del hambre o de la adaptación del éxito literario periodístico que fue El director, en esta ocasión es el turno de variopintos personajes que harán las delicias de los más cinéfilos.

El plato fuerte sin duda tiene nombre y apellidos: Robert De Niro y Ben Stiller, suegro y yerno que reciben a una tercera en discordia, Ariana Grande. No son los únicos invitados a la fiesta, pues Disney también hace acto de presencia con su última película, al igual que el regreso de Lisandro Alonso con su leñador Misael, el hit de terror que salió ovacionado de Sitges o el biopic sobre el legendario pianista de jazz Bill Evans.

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‘Ahora los suegros son ellos’

La Nueva Focker presenta su tráiler.

Ben Stiller y Robert De Niro vuelven a juntarse más de quince años después de Ahora los padres son ellos, aunque esta vez reciben a un nuevo miembro en la familia: Olivia Jones (Ariana Grande), la novia del hijo menor (Skyler Gisondo) de los Follen. Antigua negociadora para el FBI, Olivia visita a la familia para conocerla por primera vez y de paso celebrar el 80 cumpleaños de Jack (Robert De Niro), quien ha cambiado mucho desde la última vez. Sin embargo, Greg (Ben Stiller) no se fiará demasiado de la nueva invitada, y comenzará a investigarla con sospechas de que pueda estar manipulando emocionalmente a su hijo.

‘Sanguine’

Imagen de 'Sanguine'

Gran ganadora del pasado Festival de Sitges, Sanguine cuenta la historia de Margot, una brillante pero insegura estudiante de medicina, lucha por sobrevivir al ritmo frenético de sus prácticas en urgencias. Sin embargo, el agotamiento no es su mayor problema: una oleada de pacientes jóvenes ingresa con síntomas inexplicables que desafían toda lógica clínica. A medida que la frontera entre su diagnóstico y su propia realidad se desdibuja, Margot descubre con horror que su cuerpo está empezando a replicar la misma y misteriosa patología que intenta curar.

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‘La libertad doble’

Imagen de 'La libertad doble'

El director argentino Lisandro Alonso recupera la historia y el protagonista de una de las películas que lo pusieron en el foco como una de las grandes voces del cine argentino del nuevo siglo. Misael era un joven leñador cuya rutina fue filmada con gran liturgia por el cineasta, y ahora vuelve a empuñar el hacha aunque con una leve diferencia: hablar de los recortes y apuros que afronta Argentina 25 años después.

‘Todo el mundo quiere a Bill Evans’

Imagen de 'Todo el mundo ama a Bill Evans'

Fue uno de los grandes pianistas de su generación, aunque pocos conocen el duro momento que pasó cuando perdió a una de las personas más importantes en su vida. El actor noruego Anders Danielsen Lie (La peor persona del mundo) da vida al legendario músico Bill Evans en este biopic que se centra en los días que pasó sin tocar a consecuencia de la prematura muerte de Scott LaFaro, el contrabajista que lo acompañaba dentro del trío que tenían en la Nueva York de los años 60.

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‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’

Hechizo: Bienvenidos a Hexe (título original: Hexed) es el largometraje animado número 65 de Walt Disney Animation Studios. Se estrenará en cines a nivel mundial a finales de noviembre de 2026.

Tras una vuelta a sus orígenes con Hoppers, parece que Disney quiere mantener el éxito con su nueva propuesta, algo alejada de Pixar pero igual de emocionante. Billie, una adolescente impulsiva y poco convencional, desata accidentalmente unos poderes mágicos secretos y sale disparada de los suburbios hacia un reino mágico llamado Hexe, donde la reciben Ms. Quill y Elias Quire. A medida que se desarrolla el viaje de Billie, descubre misterios familiares que podrían cambiar para siempre el mundo mágico de las brujas.