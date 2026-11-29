M. John Harrison ganó el Premio Booker a los 81 años y rechazó la etiqueta de representante de la ciencia ficción asignada por la organización

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La noche del 9 de noviembre, en Old Billingsgate, en Londres, un hombre de 81 años que publicó su primer relato en la revista Science Fantasy en febrero de 1966 recibió 50.000 libras y el Premio Booker por una novela sobre un recolector de objetos en la playa de la costa de Kent que saca del Canal de la Mancha algo que no puede quedarse. En cuestión de horas, la victoria ya tenía su titular. Gaby Wood, directora ejecutiva de la Fundación del Premio Booker, la calificó de histórica y describió a Harrison como “el primer ganador del Booker procedente del auténtico mundo de la ciencia ficción”. Entonces, Harrison tomó asiento en la rueda de prensa y rechazó ese papel. “No represento a una categoría”, dijo. “Soy yo mismo”.

Esa misma semana, Wood declaró a los periodistas que el Booker había eliminado la expresión “ficción literaria” de sus materiales con el argumento de que “toda ficción es literaria”. La intención es generosa, pero el momento resulta inoportuno. Una institución que acaba de eliminar una categoría no puede celebrar la incorporación de otra sin contradecirse a sí misma. “Primer ganador auténtico de ciencia ficción” es el lenguaje de un puesto fronterizo. Un premio que creyera que toda ficción es literaria no tendría necesidad de certificar los orígenes de nadie. La historiadora Mary Beard, que presidió el jurado, fue más concisa y fue más al grano cuando calificó el resultado como el reconocimiento de “lo que es evidente a simple vista: que se encuentran grandes libros en todos los géneros”. Lo que es evidente a simple vista no debería necesitar un comunicado de prensa, y cuando lo recibe, el comunicado suele indicar desde cuándo lo evidente dejó de ser controvertido.

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La historia del Booker con la ciencia ficción es larga y, por cierto, extraña. Los experimentos sirios, de Doris Lessing, el tercer volumen de su serie Canopus en Argos: archivos, llegó a la lista de finalistas en 1981, cuando el premio cumplía doce años. El cuento de la criada, de Margaret Atwood, fue finalista en 1986 y no ganó; al año siguiente ganó el primer Premio Arthur C. Clarke, y Atwood provocó un pequeño escándalo entre los lectores de ciencia ficción al afirmar que ella no escribía ciencia ficción. Nunca me dejes ir, de Kazuo Ishiguro, una novela sobre niños clonados criados para obtener sus órganos, fue finalista en 2005 y tampoco ganó. Atwood ganó finalmente en 2019 con Los testamentos, la secuela del libro que había sido descartado treinta y tres años antes, pero compartió ese premio con Bernardine Evaristo. El contexto mundial en el que se publicaba Los testamentos ameritaba que finalmente el Booker diera el brazo a torcer, pero entonces le compartieron el premio con otra autora. En 2009, Kim Stanley Robinson escribió un ensayo en New Scientist en el que se preguntaba por qué nunca había ganado una novela de ciencia ficción, y el debate que siguió se prolongó durante años en blogs y revistas; un crítico australiano, en un artículo publicado en Overland ese mismo octubre, enumeró los libros que, en su opinión, deberían haber ganado, y una novela de Harrison de 1997 figuraba entre ellos.

La novela 'The End of Everything' aborda la historia de un recolector que halla un objeto mutable con forma de bebé en la costa de Kent

Harrison lleva seis décadas rechazando el pasaporte que el Booker le ha sellado ahora. Se dio a conocer a finales de la década de 1960 a través de New Worlds, la revista en el centro de la Nueva Ola de la ciencia ficción británica, donde trabajó durante un tiempo como editor literario y escribió reseñas que se mostraban mordaces con las complacencias del género. En 2020, La tierra hundida ya vuelve a levantarse, una novela sobre un hombre de mediana edad que deambula por una Gran Bretaña marcada por el Brexit, donde algo está emergiendo de los ríos, ganó el Premio Goldsmiths, que premia la innovación formal; un miembro del jurado la calificó de “fantasía realista”.

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La trayectoria de Harrison es la de un escritor que se ha enfrentado a todos los encasillamientos en los que se le ha metido. Antes del anuncio de este año, afirmó que había pasado cuarenta o cincuenta años intentando “cambiar el equilibrio”, como novelista y como crítico, entre lo que en el sector se denomina “género” y lo que se denomina “literatura”. A la luz de esa trayectoria, el titular sobre el género se lee como una pequeña recaída: el premio recompensó a un escritor por disolver una frontera y luego anunció la recompensa trazando de nuevo esa frontera. The Times, hay que reconocerlo, se dio cuenta de ello y lo describió como “sin hogar en lo que al género se refiere”. La condición de “sin hogar” describe mejor la posición de Harrison que la de ciudadano, y es desde esa posición desde la que escribe sus mejores libros.

El verdadero motivo de la victoria radica en otra parte, y comienza con un argumento que Harrison expuso en 2007 en su blog, que se convirtió en uno de los párrafos más citados y más criticados de la crítica moderna de la ciencia ficción. La construcción de mundos, escribió, es aburrida; convierte en algo literal el impulso de inventar; es “el gran paso pesado del nerdismo”. Cada momento de una historia de ciencia ficción, argumentó, debería representar el triunfo “de la escritura sobre la construcción de mundos”. Los lectores que habían crecido entre los mapas al principio de las novelas de fantasía y los apéndices de lenguas inventadas lo tomaron como un insulto, y algunos de ellos siguen enfadados por ello. La cuestión era más concreta y más dura que el insulto. Harrison se oponía a la ficción que explica su mundo de forma exhaustiva, porque la explicación exhaustiva es una fantasía de control, y porque el mundo real, aquel en el que realmente vivimos, nunca se le ha explicado a nadie.

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El diario The Times definió a Harrison como un escritor sin hogar respecto a las categorías fijas del sector editorial

The End of Everything es ese argumento convertido en novela. Algo le ha sucedido a Gran Bretaña, y nadie en el libro sabe qué. Phillip Tennent se gana la vida recogiendo lo que arrastra la marea en una de las localidades artísticas de temporada de la costa de Kent. El objeto que Tennent saca de las olas tiene más o menos la forma de un bebé y no deja de cambiar, y planea venderlo como su pasaje hacia el interior. Su tía Marnie, una artista de unos setenta años cuya memoria le falla, vive cerca de un avión estrellado y huye de su casa tras una violenta discusión con los vecinos. Un científico llamado Hampson lleva a cabo su propia búsqueda privada de inteligencia extraterrestre y es la única persona del libro que intenta seriamente explicar los seres que parecen estar detrás del desastre. Según Hitchings, se parecen un poco a tallos de ruibarbo. Producen lo que los personajes llaman “zonas defectuosas”, pliegues en la realidad donde las cosas dejan de tener sentido, y construyen edificios que se levantan y se derrumban. La ceniza cae como nieve. Las milicias se desplazan por el campo. Las familias acomodadas hacen cola en los muelles para marcharse. Al otro lado del agua, el continente ha desaparecido tras una niebla.

Nada de esto se explica. La propia guía de lectura del Premio Booker para esta obra pregunta a los lectores por qué Harrison ofrece tantas explicaciones contradictorias, lo cual es una forma educada de decir que la novela no resolverá la cuestión. Podríamos decir, de todos modos, que la verdadera catástrofe en la novela es la reacción humana: la gente niega lo que está ocurriendo y se lanza a proyectos sin sentido, y esa negación lo empeora todo. Harrison también resulta, algo inusual en él, divertido en un sentido satírico y, aunque el humor no aligera el libro, lo hace más reconocible, porque los personajes siguen comprando buen café y quejándose de los vecinos mientras el cielo se llena de cenizas, que es más o menos como la mayoría de nosotros hemos pasado los últimos años. Y eso es mucho la materia de la que está hecha la ciencia ficción, que finalmente llegó al Booker tal vez para romper la tradición de un género que solo gana premios que da el género. Le guste o no a Harrison, su obra navega por las aguas de la ciencia ficción y lo revolucionario es que su gran literatura desborda el género y la prueba está en que ya ni el Booker puede hacer la vista gorda y evitar premiar uno de los géneros literarios más complejos y bellos de la literatura y a uno de sus mejores exponentes. Y eso merece una celebración aparte.

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