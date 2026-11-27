Campaña vecinal con recolección de firmas para solicitar la reapertura del Cine Teatro Taricco, en el barrio de La Paternal

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Este fin de semana, el barrio porteño de La Paternal se convierte en escenario de una jornada cultural que busca darle nueva vida a un edificio abandonado desde hace más de medio siglo. Este sábado 28 y el domingo 29, vecinos y artistas se congregan frente al Cine Teatro Taricco (Avenida San Martín 2377), para recolectar firmas en apoyo a la iniciativa popular que reclama la expropiación y reapertura del histórico espacio cultural.

Las actividades, organizadas en el marco de la decimoséptima edición de La Gran Paternal —red autogestiva e independiente de artistas—, se desarrollan entre las 16 y las 20 en la puerta del edificio. La convocatoria lleva como lema “Luz, cámara, reapertura” y acompaña la campaña de recolección de firmas que necesita alcanzar las 40.000 adhesiones para que la iniciativa popular avance en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

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Gardel, Merello y Piazzolla en el Taricco

La historia del Taricco comienza en 1912, cuando Luis Juan Taricco abrió una panadería llamada La Guadalupe en ese mismo local. Su afición por el cine lo llevó a organizar proyecciones para los vecinos, hasta que en 1920 el espacio se transformó en el Cine Teatro Taricco, que durante décadas fue un punto de referencia cultural del barrio. Por su escenario pasaron figuras como Carlos Gardel, Tita Merello, Luis Sandrini, Astor Piazzolla y las hermanas Mirtha y Goldie Legrand, entre otros.

El cine cerró sus puertas a fines de los años sesenta. Con el tiempo, el edificio funcionó como supermercado —primero como Mínimax y luego como el Supercoop de El Hogar Obrero, que quebró a comienzos de los años 90— y desde entonces permanece abandonado. El inmueble fue declarado Sitio de Interés Cultural mediante la Resolución 442/2004, y al año siguiente la Legislatura porteña sancionó la Ley 1837, que lo declaró sujeto a expropiación. Sin embargo, los vecinos impulsores de la recuperación sostienen que el Poder Ejecutivo nunca cumplió aquella norma.

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Edificio del antiguo Cine Taricco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa popular llegó a la Legislatura en octubre

El 14 de octubre de 2026, vecinos y organizaciones sociales, culturales y barriales presentaron ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una iniciativa popular en el marco de la Ley 40, que regula ese mecanismo de participación ciudadana. El proyecto propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble, sus instalaciones, bienes muebles e intangibles originales, con el objetivo de restaurarlo y recuperarlo como espacio cultural con cine, teatro, biblioteca y una programación gestionada con participación vecinal. El trámite ingresó a la Mesa de Entradas Parlamentarias para su caratulación y seguimiento.

Según el representante legal de los vecinos, Norberto Zanzi, la Defensoría del Pueblo ya había pedido al Gobierno de la Ciudad que reactivara el espacio, en base a las resoluciones 0513/2012 y 1721/2021 y a más de diez normas. También mencionó tres informes técnicos de arquitectos de la Dirección General de Patrimonio que concluyeron que el edificio se encuentra en buenas condiciones estructurales.

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Proyecciones, danza, serigrafía y charlas

La programación de las jornadas combina arte, cultura y participación ciudadana. El sábado 28 incluye proyecciones ambulantes con sombras, una mesa de serigrafía abierta al público, una exhibición de mapa textil del proyecto Conjugar Comunidad, copias de placas de la Legislatura, una danza performance a las 18 y la performance Una noche en el Taricco a las 19.

El domingo 29 arranca a las 17:30 con La Mostra, seguida a las 18 por Vení que te cuento, a las 18:30 por el show en vivo del Dúo Codo a Codo, y a las 19 por una presentación de la Compañía De La Paternal. A las 19:30 está prevista una charla sobre la iniciativa popular a cargo de los impulsores del proyecto, y durante toda la jornada funcionará la mesa editorial de El Hueco Cultural. Las planillas para sumar adhesiones estarán disponibles en todos los estudios participantes de La Gran Paternal, que este año destina su decimoséptima edición íntegramente a visibilizar el reclamo vecinal por el Taricco.

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