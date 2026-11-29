La trama de "Un amor sin futuro", de Betina González, habilita una serie de reflexiones y citas sobre el amor y sobre el presente de las mujeres. (Alejandro Meter)

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Betina González escribe y enseña a escribir. Es magíster en escritura creativa por la Universidad de Texas, El Paso, doctora en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh, autora de colecciones de cuentos y de las novelas Arte menor (Premio Clarín 2006), Las poseídas (Premio Tusquets), América alucinada y Olimpia Como ensayista publicó los libros La obligación de ser genial y Cómo convertirse en nadie, además de La aventura sobrenatural, junto con Esther Cross.

En su novela más reciente, Un amor sin futuro, publicada por Tusquets, González cuenta un romance intenso y acaso inviable entre una mujer de 49 y un hombre de 21. Ella es docente universitaria y él es uno de sus alumnos. La novela está escrita en segunda persona, en este caso una variante del yo a la manera de espejo en el que se reflejan las contradicciones y deseos de la protagonista.

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La historia de esta pareja, intensa y apasionada en la intimidad y despareja para las convenciones sociales, es el centro de una trama que habilita una serie de reflexiones y citas sobre el amor y sobre el presente de las mujeres, aunque también hay una mirada amorosa sobre los jóvenes y los efectos dañinos y no siempre contemplados de la pandemia sobre sus vidas y sus ilusiones.

Semanas atrás conversamos con Betina a propósito de los temas de su nueva novela durante la grabación del podcast Vidas prestadas. Lo que sigue es una transcripción, ligeramente editada, de esa charla.

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— Me gustó mucho Un amor sin futuro. Me gusta la historia, por supuesto, pero también la voz, esa segunda persona, ese tono, y las cosas que dice. No sé si estoy de acuerdo con todas, pero me gusta.

— Yo tampoco sé si estoy de acuerdo. Está bueno no estar de acuerdo.

— Eso te iba a preguntar, pero primero me gustaría saber cómo surge la novela. Porque, por un lado, está esta historia de amor pero, por otro, hay una historia muy fuerte que tiene que ver con otra alumna de la narradora, Emily, que le suma otro ángulo a la mirada de esta mujer de casi 50 sobre los jóvenes, ¿no?

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— Surgió de muchos lugares. Primero, de la experiencia personal de la post pandemia, ¿no? El año 2022 para mí fue un año medio bisagra, medio como límbico. Porque todavía se creía que el mundo podía cambiar para mejor. Que íbamos a ser todos mejores, que la pandemia nos había enseñado cosas y que no íbamos a volver a esa normalidad, entre comillas, de la que se hablaba sino a nuevos vínculos, nuevas formas. Había como un poquito de esperanza. También, a la vez, acá en Buenos Aires estábamos todavía un poco confinados. No estábamos haciendo una vida normal. Entonces, esa experiencia que fue volver a dar clases presenciales, encontrarme con los alumnos y ver cómo a los jóvenes de entre 19 y 23, 24, que eran las edades que tenían mis alumnos, les había afectado el confinamiento. Y, claro, nos afectó a todos, pero yo creo que a esa generación les afectó de una manera muy profunda en cosas, por ejemplo, como darse cuenta de todo lo que habían dado por sentado y no tenían, cosas que podían perder en un minuto, y sin tener muchos elementos para procesarlo. Entonces, el sustrato de la novela es esta especie de penumbra, que por supuesto en la novela está exagerada. Porque escribir ficción es un poco exagerar algunos rasgos que una ve. Esta especie de penumbra en la que veía que vivían estos jóvenes y que, tal vez, todavía viven un poco porque estamos en un mundo complicado donde imaginarse un futuro mejor es difícil.

La novela "Un amor sin futuro", de Betina González, fue publicada por Tusquets.

— Bueno, si uno piensa en las cifras de suicidio entre los jóvenes, es demoledor.

— Están alarmantes.

— Por eso. Tu novela llega en un momento en el cual nos hace pensar también en aquello que no estamos mirando o no estuvimos mirando como corresponde.

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— Sí. Yo veo, sobre todo en Argentina, una especie de crítica exagerada sobre la juventud, como poniéndole todo el peso de una serie de decisiones sociales o de formas de imaginar el futuro o no imaginarlo. Entonces, me parece que esto viene de arrastre de la pandemia y también tiene que ver con la situación mundial.

— Vos sabés que en La tiranía del presente, el último libro del historiador francés experto en democracia Pierre Rosanvallon, un libro que todavía no se consigue en castellano, el eje es que la lucha de clases ya no se define solo por cuestiones económicas sino que a la par surge una lucha generacional, con esto de la presión sobre los jóvenes por el tema trabajo o vivienda. Y si vemos lo que estuvo pasando estas semanas en Francia, en España y en otros países europeos…

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— Fijate ahora cómo empezaron a despertarse en Francia y en Italia y a exigir educación y calidad de vida. Y un tema, la educación, que en la esfera política se venía dejando de lado como si la educación universitaria no sirviera más para nada, ¿no?

"La educación es un derecho, no un privilegio", dice el cartel que lleva una estudiante en una manifestación en París el 8 de octubre de 2026. EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH

— En nuestro país hay muchos que hoy piensan así.

— Lamentablemente sí. Existe este discurso. Pero los jóvenes se están dando cuenta de que aceptar eso es estar perdiendo algo y me parece que es un síntoma buenísimo. Entonces, la novela sale un poco de esto, de empezar a ver estos rasgos en los jóvenes, pero a la vez también ver jóvenes llenos de talento, con ganas de hacer cosas, y enfrentándose a una sociedad muy diferente a la que yo me enfrenté cuando era joven, porque los valores ya no son los mismos. Una sociedad que parece despreciar el arte, parece despreciar todo aquello que no te rinde, que no se puede monetarizar, no sirve. Pero hay una parte de esa generación que está en contra de ese discurso.

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— Ahora, tal vez en los lugares donde vos enseñás justamente lo que abunda es un público como éste que estás describiendo. Pero son también jóvenes muchos de los que eligieron el modelo que hoy estamos viviendo.

— Bueno, no sé si son todos nada más los jóvenes. Creo que no ganaron solo con los jóvenes.

— No, no digo eso. De ninguna manera. Lo que sí digo es que fue muy sorprendente que en su momento la rebelión que naturalmente tendía a irse para el lado de la izquierda o para el lado del progresismo, cambió de sentido y no solo acá tampoco.

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— Cocteau tiene una frase que me gusta mucho y es que “no hay que esperar gratitud de los jóvenes”.

— Es muy buena, sí.

— Porque lo que pasa es que, al ver unos modelos que a ellos no les cierran, bueno, hay un péndulo. Se van para el otro lado. Están en ese momento, probando.

— Una búsqueda.

— Es ensayo y error. Y están pudiendo reaccionar rápido, como estamos diciendo que está pasando ahora en Europa. Probamos esto, no nos gusta, vamos a otra cosa. Quizás parecen más desorientados que en otros momentos como generación porque no hay un discurso político que los nuclee, no hay nadie canalizando esto, pero a la vez eso puede ser algo positivo.

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— Exactamente. No da la sensación de que efectivamente haya alguien que los aglutine políticamente.

— No. Por supuesto que mi libro es una novela y una no es socióloga pero lo que una tiene como escritora de ficción es la capacidad de tomar algunos rasgos, algunas características, y con eso trabajar y ver a dónde se llega, digamos, con una historia. Entonces surge un poco de esa impotencia de ver lo que estaba pasando en ese año y también que yo quería escribir una historia de amor desde hacía mucho tiempo. Es decir, tenía una idea en la cabeza: quería escribir una historia de amor que sólo contara la parte del enamoramiento. No quería que fuera una crónica del desamor. Viste que muchas historias de amor empiezan con el amor y después empiezan los problemas. O sea, la trama avanza en una serie de obstáculos que casi siempre tiene un final infeliz, ¿no? Y a mí me pareció un desafío contar cómo se siente alguien cuando recién se enamora y que eso dure muchas páginas. No digo una novela de 200 o 400 páginas, pero sí que se pueda eso que logra la poesía, hacerlo en narrativa. Entonces se juntaron esas dos cosas y salió esta novela.

— Posiblemente esa segunda voz que tiene tu novela no fue original. ¿O sí?

— Sí, fue original.

Betina González: "Yo quería escribir una historia de amor desde hacía mucho tiempo. Pero no quería que fuera una crónica del desamor." (Alejandra López)

— ¿Empezaste escribiéndola así, así salió?

— Sí, la primera línea es la primera línea de la novela, cosa que no me había pasado mucho porque uno empieza por donde puede y después corrige mucho y el primer párrafo por ahí es otro. Pero esa primera línea empezó así en mi cabeza.

— Voy a leer en voz alta el comienzo. Dice: “Probaste con todo y al final siempre te morís. De monotonía. De estupidez. De entendimiento. Probaste leer, nadar, caminar durante horas por la ciudad helada que te dice ‘no, no, no’. A modo de antídoto, saliste con tipos que no te interesaban, los escuchaste quejarse de los hijos, el auto, la plata, la familia, esas cosas que vos tomaste la precaución de no tener.”

— Ese primer párrafo apareció primero y yo dije: chau, ¿qué hago con esto?

— Ahora, esa primera línea de “probaste con todo y al final siempre te morís” parece una letra de tango, ¿sabés? Ahora que lo leí me di cuenta.

— Me encantó, ojalá se pueda transformar en tango, o en cualquier canción digamos. Parece un gran logro cuando un artista logra que algo se sintetice, que las letras sean potentes. Te decía que sí, que empezó con esa segunda persona y fijate que ahora que leés el párrafo, lo que a mí me pasó ahí fue que hay como una especie de zoom sobre la protagonista, de esa voz que habla, que no se sabe muy bien, por supuesto es una voz desdoblada de ella misma, pero que parece venir del futuro. Entonces, eso me gustó porque era una segunda persona que, además, jugaba con saber más que el personaje.

— Claro, porque lo del futuro que decís es porque está hablando del pasado.

— Claro, exacto. Medio que ya sabe lo que pasó. Eso me permitía jugar con esa especie de intriga en la cual la protagonista va avanzando hacia lo incierto pero, a la vez, esta voz le advierte. Y también con lo que aparece después, que es un poco el coro social, el coro de voces de la sociedad. Por supuesto, la segunda persona no es fácil. Cuando empecé a escribirla dije. bueno, a ver si la puedo sostener. Sabía que iba a ser un libro breve. Y lo que me terminó de convencer fue que no solo es la segunda persona sino que la forma de la novela es muy fragmentaria y entonces aparecen también otras voces. De otros escritores, de las amigas de la narradora. También hay partes en tercera persona que rompen con esa voz. No es una voz que todo el tiempo está en segunda. Y, vos sabés, toda novela es ritmo, es encontrar ese ritmo de la voz, ese montaje, y fui probando esos fragmentos, haciendo experimentos más largos, más cortos. Al final me quedé con esta estructura de fragmentos cortos.

— Vayamos a la historia de amor en concreto: a esa idea de pensar que puede haber un hombre mucho más joven que la protagonista pero que tiene todo lo necesario para ser atractivo, incluso en su capacidad para razonar o en sus ideas, incluso en su talento artístico, todo para seducir a una mujer que, efectivamente, como le dice, podría ser su madre.

— Sí, era un desafío crear ese personaje. Fue una especie de cóctel de muchas ideas y de muchos personajes. Para empezar, tenía que ser, como decís, alguien muy inteligente, y los hay. Hay jóvenes muy inteligentes, pero que además le importaran las palabras, ¿no? Porque como ella se dedica a las palabras, el lugar de la seducción… no es que lo hubiera planeado, pero me di el gusto de escribir una novela que parece una novela epistolar.

— Aparecen muchos mensajes y mails que se intercambian.

— Sí, hay mensajes de cartas escritas, también de correos electrónicos, mensajes que él deja en las tareas. Había un juego de seducción que se tenía que poder dar en las palabras y ahí, como yo empecé a conocer el mundo del freestyle y del rap a partir de mis sobrinos, de los jóvenes que me rodean, se me ocurrió que ese universo se lo podía adjudicar a él, digamos.

— Claro, porque, al mismo tiempo, hay mucho de ese universo que no tiene necesariamente que ver con los alumnos o con el mundo de todos tus alumnos.

— No, para nada.

— Uno cree sostener conocer el mundo de los jóvenes a partir de las personas cercanas. Hijos, sobrinos.

— Sí, pero son singularidades al final. Cuando hablamos de los jóvenes siempre estamos generalizando y a mí me interesaba también poder contar alguna singularidad. Ninguna novela es una estadística. Un libro que me gustó mucho y que me sirvió después, cuando ya la tenía escrita y como para ver que no la había pifiado, es el libro de Walter Lezcano, Freestyle o el fin del rock (Interzona) que es sobre el freestyle, es un libro divino, contado por alguien que es profesor en un secundario y que se empieza a interesar por la música que hacen sus alumnos en el recreo, que es una música cantada, medio rimada, y que él no entiende nada porque no se parece al rock. Entonces hubo mucha afinidad con ese libro de Walter, en el sentido de “ah, qué extraña esta forma de comunicarse con la música”.

— Una podría pensar que esa forma extraña de comunicarse con la música, tan diferente de pronto de la música con la que una se formó, puede generar interés. Pero hay otras cuestiones que tienen más que ver con el amor, con lo físico, con los vínculos, en donde claramenta aparecen marcas de otras culturas.

— Es otra cultura. Siempre lo digo cuando charlo sobre mis sobrinos o sobre chicos que conozco que parecen otra especie de humanos.

En octubre de 2025, Betina González, que también es docente, dictó un taller y dio una conferencia en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje PUCV, de Chile. (Foto de Instagram)

— Claro, por eso.

— Porque también se criaron con acceso a todo, una información enorme sobre todo, sobre todo sobre el sexo. Entonces, no se parecen a las generaciones anteriores. Su sensibilidad, inevitablemente, y su concepto de la intimidad, su concepto del amor, su concepto del sexo…

— La clandestinidad es otra cosa para ellos en términos del sexo, claro.

— Exactamente. Se la buscan en otro lado porque lo sexual no les parece clandestino ni prohibido. Nada. Entonces, ¿dónde está esto de la rebeldía, de “voy a hacer esto que me prohíben”? Bueno, en otros lugares. Y eso es interesante, también, como diferencia en la novela, porque al final la protagonista le lleva un montón de años pero el chico es re experimentado, tanto que se siente medio tonta frente a él, de a ratos.

— Eso tiene que ver también con la intimidad.

— Exacto.

— Hay algo entre quienes comparten su intimidad en la que el resto de las personas no tiene la menor idea, el resto es de palo.

— El resto es de palo y no tiene nada que ver. Hay un momento de la intimidad en la que ya no importa de qué clase social sos, qué estudiaste, qué edad tenés, de dónde venís, de qué ciudad, realmente no importa nada. Y eso también es lo que tiene el enamoramiento, el momento del amor. Por eso me interesaba quedarme con el momento del enamoramiento, ése donde todo es imprevisto, improbable, donde sentís que vas caminando sobre arena movediza pero a la vez es maravilloso, ¿no?

— Sí. Estaba pensando en los prejuicios que aparecen en la novela, Hay momentos que me parecían cinematográficos, sobre todo cuando ella va hacia el mundo de él. En general los chicos jóvenes quienes quieren hacerse los grandes cuando van al mundo de los más adultos. Suelen ser los hombres, en general, los que socializan con los más jóvenes cuando están con una mujer menor. Pero, en este caso, es una mujer más grande la que va a ese mundo y todo eso está como muy logrado. ¿Tenías prejuicios en relación a un tipo de vínculo como éste antes de escribir la novela? Si es así, ¿dejaste de tenerlo?

— Y bueno, una tiene un montón de historia amorosa encima. Igual, por ser una mujer de mi generación, los prejuicios los tenés. Porque te criaste en una sociedad donde onde te han dicho que eso está mal. Siempre el hombre tenía que ser el más grande de la pareja o estaba sancionado que una mujer saliera con alguien más joven. O sea que eso creo que ya estaba en mi cabeza, muy deconstruido pero estaba. Si me pongo a pensar en cuando era más chica, qué cosas pensaba, seguramente estaba menos deconstruida que ahora. Pero yo creo que esto le pasa a todas las mujeres de mi generación y más arriba también. O sea, como que a veces el feminismo lo tenemos claro en unas zonas en las que interactuamos, en una zona social y en otras, no tanto.

— Con el trabajo es más fácil.

— Con el trabajo es más fácil. Con otras cosas que vas viendo, con los lugares de poder viste, en las instituciones.

— Así es.

— Pero en las relaciones personales a veces haces agua, a veces te das cuenta que se te ocurren cosas que son más prejuiciosas que las de tu abuela de los años 20.

— (Risas) Sí, es verdad.

— Viste. Por eso yo volví a leer también los diarios de Anaïs Nin y pensaba: guau, qué libre era la gente en esas décadas, ¿no? Por lo menos en ese aspecto.

— O en ciertos círculos, como en el caso de ella, claro.

— Entonces me gustaba poner eso en discusión también desde el feminismo, de cómo pasa esto de que una puede ser más consciente del patriarcado en algunas zonas y en otras no.

— Además de narradora, sos ensayista. En Un amor sin futuro es posible leer también algo del orden del ensayo porque aparecen citas de otros autores, algo que le entrega letra a la protagonista y también a la narración. Es posible leer también mucha discusión sobre el feminismo y sobre el tema de la maternidad. Me interesa que hablemos un poco de eso.

— Sí. Viste que una a veces se siente desautorizada por otras mujeres. Porque yo no soy madre, ¿no? Entonces parece que no hubiera autoridad para hablar de ciertas cosas. Pero al ser una mujer adulta y también docente y ocupar lugares en donde se está en contacto con jóvenes, una es responsable de los hijos de otro.

— Por supuesto.

— De la educación, digo. Entonces, creo que todos igual estamos autorizados a hablar aunque no hayamos experimentado la maternidad, porque si no, no podríamos hablar de nada. Pero creo que durante los últimos años, vamos a decir la última década, hubo una especie de reificación de la maternidad. Hubo un boom de libros sobre la maternidad y hubo una reivindicación fundamental que me parece que hay que seguir peleándola, que es una reivindicación del tiempo de crianza. Está buenísimo. Ahora, si eso se da vuelta, si ese énfasis en reivindicar eso se da vuelta y se vuelve a santificar a la maternidad, a la madre como el ángel del hogar, que era lo que pasaba en los años 20 o 30, que la mujer tenía que quedarse ahí y llegamos a las tradwife, llegamos al otro espectro del arco político, es un problema, ¿no? Entonces siempre, en el feminismo nos ha pasado siempre que las armas son de doble filo, porque para el patriarcado es fácil es fácil darlas vuelta.

"En el feminismo nos ha pasado siempre que las armas son de doble filo, porque para el patriarcado es fácil es fácil darlas vuelta", dice Betina González. (Alejandro Meter)

— Sí, tan de doble filo, además, que por ejemplo nos empezamos a encontrar con que si siempre nos metían en las mesas redondas para hablar de la literatura femenina o la literatura de mujeres ahora lo que hacen es organizar mesas con temas de mujeres hablados por mujeres. Basta chicos.

— Sí. O si usaste la palabra menopausia en tu libro, ya es un libro solo para mujeres, ¿no? Y es muy fácil que el patriarcado tome esas etiquetas y las transforme en productos.

— Sí, sí, así funciona el mercado.

— Entonces, siempre es peligroso. Y una escribe con toda la cabeza, entonces, por más que no lo planeé, en la novela van saliendo estas cosas y las voy laburando, como bien decís, medio tejiendo un ensayo en torno al deseo, a la belleza y al amor. Más que nada, yo diría que es un ensayo en el que hay muchas preguntas, no es que la novela quiera resolver algo.

— Hay una película, La escuela de la carne, en la que la protagonista era Isabelle Huppert y se enamoraba de un escort, un hombre mucho más joven. Y su personaje era el de la mujer sufriente, por supuesto, algo que no se ve en tu novela.

— Bueno, es que lo que me pasó, ahí está, en varias citas de la novela, con novelas anteriores que leí que tenían esta misma dinámica, la mujer más grande siempre sufre. Siempre hay un momento en el que el pibe se decepciona, la deja. O como la novela de Lydia Davis, en la que, directamente, de entrada el chico quiere otra cosa, se acerca a ella por interés. La única novela que yo leí que me parece una bomba y que trata este tema desde otro lugar es la de Marguerite Duras.

— Claro.

— Pero esta tipa tuvo esa relación de muchos años, fue su última pareja con Yann Andréa, a la que le llevaba no se sabe cuántos años porque ella mentía sobre su edad, y en mi novela hay un pedacito citado de esa novela de Duras. Me encanta esa novela. La leí al final por las dudas porque una dice: a ver qué hizo Duras, tengo miedo de que ya no pueda escribir más. Hizo una cosa increíble que tampoco es una crónica; cuenta pedazos de la relación real con Yann Andréa y cruza esa historia con la historia de una institutriz y un nenito que se llevan casi la misma diferencia de edad. Entonces, hay algo de ese paralelo del cuidar al otro y también de no poder prometerle un mundo mejor, porque es la posguerra. La institutriz lo cuida pero a la vez tampoco puede decirle que todo va a estar mejor. Es un chico, un refugiado. Es muy espeluznante.

— Lo que pasa es que si uno sabe que Marguerite Duras además siendo una criatura estuvo con un hombre más grande.

— Tuvo las dos historias. Se dio el lujo de escribir los dos libros y escribirlos de una manera magistral.

— Maravillosa.

— Entonces hay que decir todo, también está ese libro. Pero lo que me pasaba con los otros libros, como el de Annie Ernaux o el de Lydia Davis es que me parecía que reproducían otra vez ese cliché, ¿no? Es el amor sin futuro.

— Es el amor sin futuro, exactamente.

— Como que siempre la mujer se quedaba esperando de esa relación más de lo que la relación podía dar. Y eso me parecía que puede ser, es una historia, pero es una historia que se había contado mil veces y a mí me parece que hay otras historias que se pueden contar.

— Pero vayamos un poco a Emily, el otro gran personaje. Esa es otra historia de amor.

— Es otra historia de amor. Y esa es la otra punta de la novela que no mencioné al principio y es que yo siempre quería escribir algo sobre el vínculo maestro-alumna, maestra-alumna, que también es un vínculo no tan explorado en este intercambio que hay. Porque realmente cuando lo que enseñás es un arte, no es una asignatura más teórica, te alimentás de esa energía del talento del otro. En un buen sentido.

— No de vampirizar.

— No, no en el sentido vampiro, porque también hay historias que cuentan lo vampírico.

— Obvio, obvio.

— Está esa novela de Muriel Spark que es The Prime of Miss Jean Brodie, donde hay envidia entre la docente y la alumna.

— Y, bueno, puede ser.

— Y se puede dar. Pero a mí me gusta incluir esta relación, este personaje de Emily, porque mostraba cuánto de enseñar es exponerse. Exponerse como persona, con tus creencias, con lo que vos sabés hacer y se lo estás mostrando a otro. Y cuánto es involucrarte también emocionalmente con el otro. Hasta dónde, en el sentido acá sí puramente amoroso de poder guiar a alguien más inexperto o inexperta, ¿no? Me gusta porque se forma un triángulo ahí de dos tipos de amores, que tienen cosas en común pero que son muy diferentes. Y me gustó poder contarlo, poder contar esta pregunta de qué hacer cuando te encontrás con alguien que tiene mucho talento.

— Alguien con mucho talento y que al mismo tiempo tiene al fantasma del suicidio dándole vueltas alrededor porque gente muy cercana se quitó la vida. Y es una edad, como veníamos hablando, muy complicada.

— Y muy vulnerable. Donde esa pregunta de para qué vivir, por qué hago las cosas que hago, está todo el tiempo. Uno lo sabe porque fue joven. Eso está todo el tiempo.

— Y una a esta altura también tiene ganas de decir: si esperaras un poco verías que esa desesperación puede apaciguarse.

— Claro. Pero hay una ansiedad enorme de tener las cosas resueltas rápido, ya. Yo creo que es mucho más acelerada esa ansiedad ahora en los chicos. Y en este personaje se ve bien, ¿no? O sea, tiene el talento pero no se da cuenta de que el talento, creo yo, y esto lo descubrí escribiendo la novela, el talento es un modo de vida. No es algo que vos vas a usar para otra cosa. El talento te salva como te salva el ser. Después ves si con el talento además podés hacer algo más.

— Me interesa eso que estás diciendo. Explicámelo un poco mejor. El talento es una forma de vida.

— Claro, porque hay una cosa contra la que yo lucho mucho también con los alumnos y que es creer: ah bueno, está bien, ¿está bueno lo que yo hago profe? Dale, lo mando a una editorial y saco ya algún libro. Como todos los pasos para el éxito. Y, en realidad, lo que yo estoy diciendo es otra cosa, que a mí me llevó décadas entender, y es que si vos tenés un talento, supongamos que escribís de una manera extraordinaria.

El ensayo "La obligación de ser genial", publicado por Gog & Magog, es uno de los libros más leídos de Betina González.

— Distinta, singular.

— Claro, algo singular, tenés una voz propia. Cultivar eso todos los días, levantarte, abrir la computadora y escribir, te sostiene frente al mundo, te sostiene desde un lugar que nadie te puede robar, un lugar donde está tu identidad. Y tu identidad no va a depender del trabajo que tenés mañana, de cuánta guita tenés, ni de la pareja, ni de los hijos, ni de la elección de lo que sea, sino de eso. Y eso es una verdad que una descubre después de años de luchar con esas preguntas.

— ¿Tuviste trabajos que no tuvieran que ver con la literatura?

— Sí, un montón. Hasta que me fui a Estados Unidos tenía trabajos que para mí eran esclavizantes. O sea, yo entiendo mucho lo que les está pasando a los jóvenes ahora porque haber sido joven en los 90 fue durísimo. Que me parece que igual no se compara, que ahora estamos peor, los chicos tienen menos oportunidades, paradójicamente. Porque tienen demasiadas voces encima. Yo sí fui desde telemarketer, moza en bares, hice todo. Hacía dos carreras en la universidad pública y a la vez trabajaba en oficinas, en donde podía. Y sentía eso que ellos sienten de que no van a llegar nunca.

— ¿Qué carreras hacías?

— Ciencias de la Comunicación y Letras.

— ¿Las dos?

— Tres años seguidos hice las dos en paralelo; después ya trabajar y hacer esas dos cosas era difícil, entonces dejé Letras. Sabía que quería más Ciencias Sociales.

— ¿Terminaste Comunicación? Mirá vos.

— Sí, me gustaba más la idea de estar en contacto con la realidad, o sea, no tanto la filología. Después lo hice en el doctorado. Pero en ese momento sentía que estar en contacto con gente me gustaba y que la escritura la podía manejar yo sola en mi casa.

— Y, para tu lengua literaria, lo de haber estudiado comunicación ¿te sirvió, te perjudicó, te costó sacarte tics, qué pensás?

— No, no creo que eso me haya influido tanto. Yo creo que influyó más la lectura. Porque además leía como una loca en mi casa, ¿no? Pero sí en cómo una piensa, porque vos estudias Ciencias Sociales, y acá quiero reivindicar a la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, te tenés que leer todo Marx, te tenés que leer tratados de economía, algo que en Letras no se hace tanto, ¿no? Y de repente tenés otra conciencia de tus privilegios y del rol que podés llegar a cumplir si alguna vez estás en un medio o sos un intelectual que tiene acceso a una voz.

— Hay algo con la bibliografía decís vos, con la formación que puede dar la carrera…

— En Ciencias Sociales.

— Que en realidad te sirve para la vida.

— Claro, yo sentí que me dio más herramientas que haberme quedado en ese momento estudiando solo Letras. Después, hacer el doctorado en Letras estuvo bien. Pero creo que elementos para la vida me dio muchísimos más, más allá de laborales también, hasta trabajé en consultoras políticas. O sea que entiendo muy bien lo que es decir: bueno, yo quiero hacer esto; quiero que esto que hago que es escribir o cantar, o lo que sea, ocupe la gran parte de mi día. Y tenés que esperar muchos años para que eso pase.

— Sí, sí, sí. Hablábamos de las diferencias, de cómo ve el mundo ciertas cuestiones, o la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con los hombres y con las mujeres. Lo mismo se ve distinto, y algo que puntualmente me gustaba es cuando se habla en tu novela de la palabra madurez. Leo: “La palabra madurez, que es como una lápida para las mujeres pero que se aplica de modo distinto a los varones, en realidad significa simplemente que algo alcanzó su desarrollo completo y por lo tanto está en su momento oportuno, en el mejor, listo para ser consumido o usado para mayor felicidad, quisieras aclararles, pero es como si las oyeras a las tres al unísono advirtiendo que todo lo que es perfecto sólo puede decaer, así que dejás el celular sobre la mesa y volvés a la biblioteca, el único lugar donde esta historia existe, existió, existirá”.

— Mujer madura, ¿no? Ese adjetivo. No es lo mismo que un hombre maduro. El galán, el galán sale ahí.

— Trataron de ponerle algo más sexual con lo de MILF y me parece espantoso.

— Ay, espantoso. Aparece en la novela, también. Aparte, la figura de la madre, ¿no? La asociación entre si tenés 50 y que ya sos madre. Es otra vez esa cosa de ponerte en un lugar.

— O que es la madre de tu compañerito.

— Exactamente. Que es un lugar medio mitificado, medio edípico. Hay que poder sacarse de encima esas cosas. Y otra cosa que no se dice mucho, por más que estamos hablando un montón desde el feminismo de llegar a los 50 y todo eso, no se habla del enorme sentimiento de libertad que te da ese momento de la vida. Me parece un momento re pleno para una mujer. Para mí no es un momento de depresión y de todo eso que se pone siempre en primer plano cuando se habla de esa etapa.

— Mirá, yo que soy más grande que vos, la verdad es que lo que tengo para decirte es que sí es deprimente, pero no creo que sea menos deprimente para los hombres, ¿sabés?

— Claro. Quizás en ellos no es algo tan puesto en escena.

— Sí. Creo que hay algo de la mirada social sobre las mujeres y sobre los hombres y algo de los mandatos sobre los hombres que, aun siendo grandes, en realidad no se pueden deprimir.

— Claro. Por algo no hay manuales para la andropausia. O millones de libros sobre el tema en las librerías.

— Vos decías recién que si una novela habla sobre la menopausia ya dan por supuesto de que es solo para mujeres. Desde siempre los objetos de interés de los varones, el mundo de los varones era el mundo de todos, el mundo de las mujeres era...

— El mundito.

— Sí, o los pajaritos y las flores, como me dijo Sylvia Iparraguirre algunalas mujeres es justamente ocupar todos esos espacios. Hablar de todos los temas

— Claro, exacto. Exacto. Y también salir del lugar más problematizado. Como vos dijiste, me encantó lo que dijiste: los hombres decidieron que eso no les iba a pasar, que no se iban a permitir esa depresión.

— Pero es que siempre decidieron los hombres.

— Pero, bueno, envejecer es una cuestión de decisión en un punto.

— Sí, o el tema de envejecer bien, viste. En términos de mandatos, las mujeres tienen ese mandato muchísimo más fuerte.

— No, terrible. Qué es además envejecer bien.

— Y, porque lo que pasa es que, por ejemplo, hay como una mirada sobre la mujer que si de pronto sos joven y excéntrica, de grande sos la vieja loca.

— Ah, sí, la vieja de los gatos. Estás a un paso de la vieja de los gatos. Si te vestís medio raro.

— O sea: todavía nos queda muchísimo por aprender.

— Por supuesto.

— ¿Tenés respuestas lectoras?

— De lectoras y de lectores. Hablando de esto de que, bueno, si está esta palabra parece que va al público de las mujeres.

— Mi pregunta era por los comentarios de lectura, en realidad.

— Perdón, tengo de todo, pero lo que más me sorprendió igual a mí, porque también pensé “por ahí este libro va a ir más a las mujeres”, me pasaron dos cosas muy lindas. Parejas que los leen, que leen el libro juntos, de a dos. Yo encontré tres.

— Guau.

— Unos que me escribieron por Instagram, divinos los comentarios.

— ¿Jóvenes?

— Jóvenes, mucho más chicos de yo, ponele tendrán 40 o 30 y pico. Que lo leían un párrafo y un párrafo a la noche. Me encantó. Y que sentían que les hablaba...

— Leen tu novela en vez de ver una serie.

— Sí. Que sentían que el libro les hablaba del amor, no importaban las edades, nada, del amor. De lo que les estaba pasando a ellos, al uno con el otro.

— Me encanta.

— Ahora hace poco en Rosario una pareja que vino para que se los firmara también. Eso me gustó mucho. Y hombres que me escriben también, algunos conocidos…

— Muchos de ellos que se quedaron enamorados de alguna profesora, seguramente.

— Andá a saber.

— Algo de eso debe haber.

— Debe haber. Algún alumno también que está pensando: mmm, se habrá inspirado en mí. No, pero me pasó con colegas o con gente que no conozco tanto que me han mandado correos diciendo “me emocioné, me emocioné con el final”. “Estoy acá leyéndolo y casi se me pianta una lágrima”. Varones, ¿no? Entonces me gustó mucho recibir eso. Y de chicas y mujeres también, obviamente.

— Betina, ¿quién lee tus libros antes de que se publiquen?

— ¿Quién me lee? Esther Cross (risas). No es ningún secreto. Nos leemos mucho Esther y yo. Cuando estamos terminando textos en general lo compartimos.

— Es bueno tener mucha confianza en alguien, ¿no?

— Sí, es una tranquilidad si le gustó a Esther. Si Esther te dice “está bien”, yo digo: bueno, no la estoy pifiando tanto.

Betina González: "Cuando lo que enseñás es un arte, te alimentás de esa energía del talento del otro". (Alejandra López)

— Porque es tu lectora pero fue también tu coautora, entonces hay como un vínculo ahí, ¿no? Es muy interesante.

— Sí, es muy intenso. Y no es tan fácil encontrar a alguien en quien confíes tanto desde el punto de vista de la escritura y que, además, tenga un modo de leer y un modo de escribir tan diferente. Porque no es una persona con la que tenemos todas las afinidades.

— Pero tienen gustos parecidos en las lecturas.

— Y tengo otras lectoras también, dos amigas más, que no son escritoras pero están en la academia, en las que también confío mucho. Y eso es muy valioso. Por supuesto también mi editora, Paula Pérez Alonso, que es una editora de lujo. Una vez que le había leído a Esther y que tenía el borrador, confié mucho en la devolución de Paula porque tiene un ojo increíble para navegar los dos mundos, el mundo más literario, más de lo particular de un libro, y el mundo de “esto va a llegar a más lectores”.

— Y además también es novelista, escribe ficción.

— Como novelista es fantástica, también. Sí, estoy bien rodeada, digamos.