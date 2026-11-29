Portada de "2001. El final de los principios" (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Algo me dice que se veiene una tormenta de las grandes”, dice un motoquero paseando por la ciudad. El paisaje es desolador: familias durmiendo en la calle, gente revolviendo la basura, ollas populares y piquetes.

Esa es la ventana por la que entramos al nuevo libro que Felipe Pigna hizo con Luciano Saracino e ilustraciones de Max Aguirre y Luis Czerniawski.

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Publicado por Planeta Comic, 2001. El final de los principios es una novela gráfica que reconstruye aquel estallido social y la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

Felipe Pigna

El libro propone volver sobre una crisis que combinó recesión, desempleo, restricciones financieras y conflictividad social. La narración sitúa en el centro las movilizaciones populares de aquellos días, cuando miles de personas salieron a protestar bajo el lema “Que se vayan todos”.

La obra de 88 páginas aborda uno de los episodios de mayor impacto de la historia reciente argentina. En diciembre de 2001, las protestas se multiplicaron en distintos puntos del país en medio de una situación económica y social que afectaba a amplios sectores de la población.

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El desenlace político llegó el 20 de diciembre, con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. El volumen recupera ese proceso y plantea una revisión de sus causas y consecuencias para interpretar debates que aún atraviesan a la Argentina.

La novela gráfica “2001. El final de los principios” recrea la crisis que desembocó en la renuncia de Fernando de la Rúa

El historiador Felipe Pigna encabeza el protyecto. Nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 1959, es profesor de Historia por el Instituto Nacional Joaquín V. González. A lo largo de su trayectoria publicó ensayos, biografías, libros destinados al público infantil y obras en historieta.

Entre sus títulos figuran Los mitos de la historia argentina, Mujeres tenían que ser, Evita, Manuel Belgrano. Vida y pensamiento de un revolucionario, Gardel, Calles, para perderse y encontrarse en la historia argentina y Los Güemes.

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Felipe Pigna, Luciano Saracino, Max Aguirre y Luis Czerniawski reconstruyen en viñetas las jornadas de diciembre de 2001

También participó en proyectos audiovisuales, entre ellos la serie documental Algo habrán hecho por la historia argentina. En 2024 publicó su primera novela, Conspiración en Londres, y en 2026 sumó 76. Una crónica del año que cambió nuestra historia para siempre.

Actualmente, Pigna conduce el ciclo Historias de nuestra historia en Radio Nacional, es columnista de las revistas Viva y Convivimos y de Radio con Vos. Además, dirige la revista Caras y Caretas y el sitio elhistoriador.com.ar.

Piquetes, ollas populares y la protesta callejera atraviesan las páginas de “2001. El final de los principios”

Este nuevo libro pone el foco en la acción colectiva de diciembre de 2001 y en la capacidad de organización social frente a la crisis. El relato vincula el colapso institucional con las demandas de quienes salieron a las calles para reclamar por sus derechos.

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A 25 años de aquellos acontecimientos, la novela gráfica incorpora ese período a la producción de Pigna dedicada a la divulgación histórica y a la reconstrucción de procesos políticos y sociales argentinos.

El libro vuelve sobre la crisis económica y social que llevó a miles de argentinos a reclamar “Que se vayan todos”

Pero Pigna no está solo. Lo acompañan Luciano Saracino, Max Aguirre y Luis Czerniawski. Saracino (Buenos Aires, 1978) es escritor y guionista de historietas, animación, televisión y literatura infantil y juvenil.

Publicó trabajos en revistas como Fierro, Comiqueando, La Cosa y Comic.ar, y escribió Historias del olvido, King Cop, Corina y el pistolero y El feo. También la miniserie televisiva Germán, últimas viñetas, sobre la vida de Oesterheld.

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Las ilustraciones de Max Aguirre y Luis Czerniawski ponen imágenes a uno de los episodios decisivos de la historia reciente

Max Aguirre nació en Hurlingham en 1971. Es ilustrador, historietista y humorista gráfico, con trabajos para medios y editoriales argentinas. Publica la tira diaria Genio y figura en La Nación y desarrolló series como Jim, Jam y el otro, Alina y Aroldo y Veinte verdades. Como autor, editó libros como Los resortes simbólicos y Jim, Jam y el otro.

Por último, Luis Czerniawski es dibujante e ilustrador argentino. Desde 2007 dicta clases de historieta e ilustración junto con Diego Greco en la escuela X-Arte, en Banfield, provincia de Buenos Aires. Participó de la serie Ghost Wolf: Nacido en nieve y sangre.

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