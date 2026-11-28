El Festival Internacional de Cine Israelí en Argentina realiza en diciembre su quinta edición

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El Festival Internacional de Cine Israelí SERET llega a Buenos Aires para celebrar su quinta edición en Argentina con siete funciones consecutivas que se desarrollarán entre el jueves 3 y el miércoles 9 de diciembre en el Cinemark Palermo (Beruti 3399). Las proyecciones comenzarán cada noche a las 20:00 y todas las películas estarán subtituladas al español. La selección de esta quinta edición incluye comedias, dramas y documentales. La grilla de funciones es la siguiente:

Jueves 3 de diciembre – The Ring (2024, 110 min, drama/comedia): Escrita y protagonizada por el célebre comediante israelí Adir Miller, la película es un relato íntimo y emocionalmente intenso inspirado en la historia real de supervivencia al Holocausto de su propia familia. Dirigida junto a los hermanos Doron y Yoav Paz, fue una de las producciones israelíes más celebradas del año en festivales internacionales.

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Viernes 4 de diciembre – Bella (2025, 75 min, comedia): Un músico fracasado descubre que la única herencia que le dejó su padre es Bella, una paloma mensajera de raza y gran valor que ya regaló por error. Para recuperarla, emprende un viaje caótico por Israel y Cisjordania junto a su amigo de la infancia palestino Bilal y sus respectivas esposas. Codirigida por Zohar Shachar y Jamal Khalaily, la película fue el film de apertura de SERET en Londres 2026 y ganó el premio a Mejor Elenco en el Richmond International Film Festival.

Sábado 5 de diciembre – Pink Lady (2024, 106 min, drama): En una comunidad ultraortodoxa de Jerusalén, la vida de Bati se desmorona cuando descubre que su marido mantiene una relación con otro hombre. Mientras intenta ayudarlo a “curar” su homosexualidad, Bati comienza a interrogarse sobre sus propios deseos y su identidad. Dirigida por Nir Bergman, compitió en el Festival de Cine de Tallin (Estonia) y fue selección oficial en el Festival de Cine Israelí de París 2025.

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Domingo 6 de diciembre – Burning Man (2025, 103 min, drama): Un padre decide instalarse cerca de la base militar donde presta servicio su hijo, desplegado en el sur de Israel, y esperarlo. El film, escrito y dirigido por Eyal Halfon, ganó el Premio a Mejor Actuación en el Festival Internacional de Cine de Haifa 2025 para su protagonista, Shai Avivi, y obtuvo el Gran Premio como Mejor Película Israelí en el Festival de Cine Israelí de París 2026.

Lunes 7 de diciembre – Nandauri (2025, 93 min, drama): Marina es una exitosa abogada en Tel Aviv que construyó su vida alejándose de sus raíces georgianas. Cuando debe volver a su aldea natal en las montañas para gestionar la custodia de un niño abandonado, el regreso la enfrenta con un pasado que creía enterrado. Dirigida por Eti Tsicko e interpretada por Neta Riskin, la película ganó el premio mayor del Festival de Cine de Jerusalén y cinco premios de la Academia de Cine de Israel, incluidos Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Fotografía.

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Martes 8 de diciembre – A Letter to David (2025, 74 min, documental): El cineasta Tom Shoval construye una carta cinematográfica dirigida a su amigo David Cunio, protagonista de su ópera prima, quien fue secuestrado del kibbutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023 y permaneció 738 días cautivo en Gaza. Con material de audiciones, registros personales y narración directa, el film tuvo su premiere mundial en la Berlinale 2025 y ganó el Premio Ópiro (Academia de Cine de Israel) como Mejor Documental. Una versión extendida, con un final que el director prometió agregar solo cuando David regresara a casa, fue presentada en la Berlinale 2026.

Miércoles 9 de diciembre – The Ring (segunda función; ver descripción del jueves 3).

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial del festival: seret-international.org.

El afiche del Festival de Cine Israelí Seret en Argentina anuncia su quinta edición en Argentina

El festival cumple cinco años en Argentina

SERET International fue fundada en Londres en 2011 por tres mujeres israelíes: Odelia Haroush, Patty Hochmann y Anat Koren. Haroush, con base entre Tel Aviv y Londres, es miembro de la Academia de Cine de Israel y ocupa desde entonces el cargo de directora ejecutiva (CEO) de la organización. Hochmann, radicada en Israel, también integra la Academia de Cine de Israel y asumió la dirección artística del festival, rol que mantiene hasta hoy. Koren, periodista y editora israelí afincada en Londres, fue directora de operaciones durante la primera década del proyecto; luego dejó su cargo para incorporarse como productora de verificación de datos en Reuters y continúa al frente de Alondon, la revista en hebreo que fundó para la comunidad israelí en el Reino Unido. Desde su primera edición, el festival se presenta anualmente en países como Inglaterra, Alemania, Holanda y Chile. En Argentina, el debut tuvo lugar en 2022, cuando el evento se realizó simultáneamente en Buenos Aires, Mendoza y Rosario, con funciones presenciales y una plataforma online para todo el territorio nacional.

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Considerado el festival de cine israelí más grande del mundo, SERET es una organización benéfica, independiente y apolítica. La quinta edición en Argentina está bajo la dirección artística de Hochmann, y la producción local está a cargo del cineasta Alan Fischer, cofundador del festival en la región.

El cine israelí como puente entre culturas

“Hay tanta cultura, diálogo y conocimiento dando vueltas que necesitamos compartir ese contenido con el mundo”, declaró Hochmann al referirse a los criterios de selección de la programación. La directora artística suele destacar la elección de Bella como ejemplo de esa filosofía: “Esta película es una obra hermosa, pero lo que la hace verdaderamente notable es el espíritu detrás de la cámara. Es el resultado de una colaboración profunda y genuina entre árabes e israelíes. En un mundo que suele subrayar nuestras diferencias, Bella nos muestra lo que es posible cuando trabajamos juntos hacia una visión creativa común. Es una historia de cooperación y respeto mutuo”, afirmó Hochmann durante la apertura de la undécima edición del festival en Berlín.

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La programación aborda historias atravesadas por diferentes orígenes, tradiciones e identidades, con el propósito de acercar al público argentino a una cinematografía que ofrece perspectivas sobre la sociedad israelí contemporánea. El festival funciona, según sus organizadores, como un espacio de encuentro entre ambas culturas a través del séptimo arte. La palabra seret significa “película” en hebreo.