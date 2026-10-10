Cultura

El Festival de Mar del Plata adelanta su programación: Adam Driver, Scarlett Johansson y la película que inauguró Cannes

Del 5 al 15 de noviembre, la edición 41 del encuentro cinematográfico tendrá proyecciones gratuitas de cine argentino al aire libre y reconocimientos para Natalia Oreiro y Alejandro Agresti

El Festival de Cine de Mar del Plata: esta será la programación fuera de competencia
El Festival de Cine de Mar del Plata: esta será la programación fuera de competencia
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El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata adelantó parte de su programación fuera de competencia, que incluirá estrenos internacionales, cine argentino con funciones gratuitas al aire libre y proyecciones dedicadas a quienes recibirán el Astor a la Trayectoria. La edición número 41 se realizará en Mar del Plata entre el 5 y el 15 de noviembre.

El 19 de octubre dará a conocer las películas elegidas para las cinco competencias oficiales y el resto de las secciones. El anticipo reúne títulos de autores consagrados, óperas primas y producciones que buscan formatos narrativos menos convencionales.

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Dentro de Panorama, la sección Autores presentará La venus electrique, de Pierre Salvadori, película inaugural del Festival de Cannes. La selección también incorporará Paper Tiger, la nueva película de James Gray, con Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller.

Imagen de Adam Driver en 'Paper Tiger'
"Paper Tiger", la nueva película de James Gray, con Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller

Desde Cannes llegará Gentle Monster, de la cineasta austríaca Marie Kreutzer, protagonizada por Léa Seydoux y con Catherine Deneuve en el reparto. Además, el programa contempla The Only Living Pickpocket in New York, de Noah Segan, con John Turturro, Giancarlo Esposito, Steve Buscemi, Jamie Lee Curtis y Tatiana Maslany.

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La nómina de Autores se completará con Rehearsals for a Revolution, de la realizadora iraní Pegah Ahangarani, distinguida como mejor documental en Cannes; la coreana Frosted Window, de Kim Jong-Kwan; la mexicana Se busca, de Kenya Márquez; y La revista del Cervantes: el documental, del argentino Gonzalo Demaría.

La sección Nuevos Autores incluirá Club Kid, primera película como director del comediante Jordan Firstman, quien también la protagoniza junto con Cara Delevingne. El filme sigue a un hombre habituado a la vida nocturna de Nueva York que descubre que tiene un hijo de diez años.

Siete personas, desde un bebé hasta ancianos, sentadas en el suelo sobre una manta beige con franjas azules, posan para un retrato familiar en un interior luminoso
La nómina de Autores se completará con "Rehearsals for a Revolution", de la realizadora iraní Pegah Ahangarani

También habrá un estreno mundial: The Stars, The Boy and The Piano, de la directora taiwanesa Hsie Chi-Wen, basada en la historia de un músico con autismo. La programación de este apartado incluirá Solidarity, del estadounidense Dustin Brown, con la actriz mexicana Elpidia Carrillo; Pacífico, de Riccardo Gabrielli, con Juan Pablo Raba y Marlon Moreno; y Fatima & Yolanda, de las brasileñas Renata Di Carmo y Marcela Mariz.

En Estados Alterados, el festival programará Helmut: The Ice and the Transitory Eternity, debut como director del pintor argentino Helmut Ditsch. El artista participa además como protagonista y compositor de la banda sonora, junto con Joaquín Berthold y la actriz alemana Jeanne Gorsaud.

Imagen de 'Club Kid'
La sección Nuevos Autores incluirá "Club Kid", primera película como director del comediante Jordan Firstman

La sección contará asimismo con Atlantic Rhapsody, de Zhong Kaifen, ganadora del Festival de Shanghái, y Recrucified, del griego Theo Papadoulakis. Esta última transcurre en un futuro distópico y adapta una obra de Nikos Kazantzakis, autor de Zorba el griego y La última tentación de Cristo.

El programa de cine argentino al aire libre tendrá funciones sin costo en Villa Ocampo. Entre las películas anunciadas figura La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, escrita por Benjamín Naishtat a partir de dos cuentos de Mariana Enríquez y elegida como candidata argentina a los premios Oscar y Goya.

Dos hombres mayores sentados en un banco de parque. Uno lleva boina, traje y sostiene un bastón, con expresión sorprendida. El otro sonríe, usa gafas y lee un periódico
"Parque Lezama", de Juan José Campanella, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

El ciclo también proyectará Parque Lezama, de Juan José Campanella, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco; El partido, de Santiago Franco y Juan Cabral, que ganó la Competencia Argentina de la edición anterior y el Astor a la Mejor Dirección; Lo dejamos acá, de Hernán Goldfrid, con Ricardo Darín y Diego Peretti; Pepita la pistolera, de Lucía Puenzo; y Yo, Narciso, de Adrián Suar, con Natalia Oreiro.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata organizará funciones especiales por los Astor a la Trayectoria que recibirán el compositor Emilio Kauderer, el director Alejandro Agresti y la actriz y cantante Natalia Oreiro. Para Kauderer se exhibirá Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain, película cuya música compuso. El homenaje a Agresti incluirá El acto en cuestión, mientras que la función dedicada a Oreiro será Gilda, no me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz.

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