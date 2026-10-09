Claire Keegan, escritora irlandesa: “Para lo único que sirve pensar es para deprimirse; si quieres triunfar en la vida, hay cosas que debes ignorar para poder seguir adelante”

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En un mundo saturado de discursos sobre la empatía y la responsabilidad afectiva, la literatura de la escritora irlandesa Claire Keegan irrumpe como un balde de agua helada. No lo hace desde el panfleto ni desde la estridencia, sino desde la economía absoluta de la palabra. Nacida en Wicklow en 1968, Keegan se ha consolidado como la gran maestra contemporánea de la nouvelle, esa forma esquiva que no necesita de cientos de páginas para desarmar los mecanismos de la crueldad y el silencio humano.

Su obra cumbre, Cosas pequeñas como esas (publicada en español por la editorial Eterna Cadencia), es el escenario de donde se desprende una de las sentencias más brutales, cínicas y, lamentablemente, realistas de la literatura actual: “Para lo único que sirve pensar es para deprimirse. Si quieres triunfar en la vida, hay cosas que debes ignorar para poder seguir adelante”. No es un manifiesto, sino un escudo protector. En la ficción, la pronuncia Eileen, la esposa del protagonista, Bill Furlong.

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Es una noche de diciembre de 1985, en un pueblo irlandés castigado por el frío y la crisis económica. Furlong, un humilde comerciante de carbón y padre de cinco hijas, acaba de descubrir los maltratos inhumanos a los que las monjas del convento local someten a mujeres jóvenes y adolescentes —una clara referencia histórica a las infames Lavanderías de la Magdalena—. Perturbado, en la intimidad de la cama matrimonial, Furlong intenta compartir su angustia. Entonces Eileen responde eso.

"Cosas pequeñas como esas", de Claire Keegan

La respuesta de Eileen es un golpe seco al idealismo. No habla desde la maldad pura, sino desde el pragmatismo de la supervivencia. Para que su familia progrese, para que sus hijas tengan un futuro en una sociedad controlada por la Iglesia católica, es imperativo no mirar. El pensamiento, para Eileen, es un lujo peligroso que atenta contra el statu quo. Cosas pequeñas como esas no es solo una reconstrucción histórica. Le valió a Keegan la nominación al Premio Booker y el Premio Orwell de Ficción Política.

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La adaptación cinematográfica homónima, Small Things Like These, protagonizada por el actor Cillian Murphy, no hizo más que amplificar este interrogante universal: ¿cuánto de la comodidad de nuestras vidas actuales depende de las cosas que decidimos ignorar activamente todos los días? El libro funciona como un espejo incómodo para las democracias modernas, donde el individualismo y la cultura del “sálvese quien pueda” han normalizado la indiferencia ante el dolor ajeno bajo la premisa del éxito personal.

Claire Keegan ha construido toda su carrera en las antípodas de la sugerencia de Eileen. Para Keegan, escribir es precisamente el acto de negarse a ignorar. A través de sus otros grandes hitos literarios, como la conmovedora Tres luces (que inspiró la película The Quiet Girl) o su reciente volumen de relatos Bien tarde en el día, la escritora irlandesa demuestra que su motor creativo es la disección de aquello que callamos. La frase de hoy no valida el cinismo: nos está desafiando a llevarle la contra.

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Nacida en 1968 en el condado rural de Wicklow, Irlanda, Claire Keegan creció como la menor de una numerosa familia católica en una granja dedicada a la cría de animales

¿Quién es Claire Keegan?

Nacida en 1968 en el condado rural de Wicklow, Irlanda, Claire Keegan creció como la menor de una numerosa familia católica en una granja dedicada a la cría de animales, un entorno geográfico y cultural que marcaría a fuego la atmósfera de su literatura. A los diecisiete años se trasladó a los Estados Unidos para estudiar Ciencias Políticas y Literatura en la Universidad Loyola de Nueva Orleans, y más tarde regresó a Europa para completar maestrías en escritura creativa y filosofía.

Actualmente reside en la costa de Wexford, combinando la docencia en talleres literarios con la cría de caballos y una vida apartada del ruido mediático. Su trayectoria editorial es el perfecto ejemplo de que la calidad prima sobre la cantidad, habiendo publicado solo cinco libros en un cuarto de siglo. Irrumpió con fuerza con los cuentos de Antártida (1999) y Recorre los campos azules (2007), que le valieron distinciones de la talla del Premio Rooney de Literatura Irlandesa y el Premio Edge Hill.

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El verdadero salto global llegó con sus revolucionarias nouvelles: primero con Tres luces (2010), un éxito arrollador que fue llevado al cine bajo el título The Quiet Girl obteniendo una nominación al Oscar, y luego con Cosas pequeñas como esas (2021), obra finalista del Premio Booker. Su más reciente volumen publicado es Bien tarde en el día (2023/2024), reafirmando una carrera imparable que la consagra como una de las voces imprescindibles para comprender la complejidad social de nuestro tiempo.