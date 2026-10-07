¿Y si este año el Nobel es para una escritora argentina? Mariana Enríquez y Samanta Schweblin ya están en la lista

¿Y si este año el Nobel es para una escritora argentina? ¿Quiénes son las grandes favoritas? (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde hace años, César Aira es el autor argentino que está fijo en la lista de posibles candidatos al Nobel de Literatura. Irónico, consultado por La Nación, el escritor radicado en el barrio de Flores dijo: “Por suerte este año toca mujer, así que me dejan tranquilo”. Entonces aparece la pregunta: ¿Y si el Nobel de Literatura es para una escritora argentina?

La cuenta regresiva para el anuncio del Premio Nobel de Literatura siempre se vive como una mezcla de timba global y consagración académica. Este jueves 8 de octubre, cuando las puertas de la Academia Sueca se abran en Estocolmo para revelar al ganador, el mundo cultural fijará su mirada en los sospechosos de siempre. Sin embargo, en el mapa de las especulaciones hay un rumor que crece en el ámbito internacional, y no viene impulsado por la veteranía, sino por una irrupción estética demoledora: el auge insoslayable de las escritoras argentinas.

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“Por suerte este año toca mujer, así que me dejan tranquilo”, dijo Aira (Foto: Ale López)

Durante años, la gran esperanza blanca de las letras nacionales en las casas de apuestas internacionales ha sido el inagotable César Aira. El autor de las más de cien novelas breves vuelve a picar en punta en plataformas como Betsson con una cuota competitiva de 9.00. Pero su hipótesis es que este año, otra vez, no le tocará. Y dio su argumento. ¿Y si tiene razón? ¿Y si la Academia Sueca decide esquivar la tradición y premiar la renovación de una geografía que lleva 16 años de sequía —desde el galardón a Mario Vargas Llosa en 2010— poniendo el foco en el fenómeno del nuevo gótico y el surrealismo rioplatense?

Si de renovación y potencia estilística se trata, las listas de expectativas previas ya no pueden ignorar a dos nombres que reescribieron las reglas de la exportación literaria en la última década: Mariana Enríquez y Samanta Schweblin. Aunque los críticos suecos suelen mirar con recelo las candidaturas que promedian los 50 años por considerarlas “demasiado jóvenes”, ambas autoras pisan fuerte con un prestigio internacional blindado a fuerza de premios y traducciones.

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Mariana Enríquez cotiza este año con una cuota de 27.00. No es un número menor para una escritora que, con el terror social como bandera, conquistó los mercados anglosajón y europeo (Foto: Nora Lezano)

Mariana Enríquez cotiza este año con una cuota de 27.00. No es un número menor para una escritora que, con el terror social como bandera, conquistó los mercados anglosajón y europeo. El éxito global de Nuestra parte de noche —novela ganadora del Premio Herralde y el Premio José Donoso— la transformó en una autora de culto y de masas a la vez, devolviéndole a la literatura argentina una mística masiva que no se recordaba en mucho tiempo. Además, Netflix acaba de realizar una adaptación cinematográfica de sus cuentos con Mis muertos tristes y, que está siendo muy celebrada (y, como pasa cuando un fenómeno es visible, también criticada).

Por su parte, Samanta Schweblin se posiciona en las mediciones con una cuota de 32.00. La autora de Distancia de rescate llega al debate del Nobel impulsada por hitos recientes de un peso económico y simbólico descomunal, como la obtención del prestigioso Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana (dotado con un millón de euros) y el Premio O. Henry en los Estados Unidos. Su destreza para construir tensión psicológica y horror suburbano la convirtió en una de las voces más estudiadas y celebradas por la crítica europea actual.

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Samanta Schweblin se posiciona en las mediciones con una cuota de 32.00 (Foto: Europa Press)

La historia del Nobel de Literatura es, en gran medida, la historia de sus ausencias. América Latina solo ha obtenido el galardón en seis oportunidades, y la Argentina —cuna de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Silvina Ocampo— jamás ha levantado la medalla dorada. Si a esto se le suma que, de los 120 galardonados históricos, apenas 18 han sido mujeres, la posibilidad de una coronación femenina y argentina se lee tanto como un acto de justicia poética como una lectura atenta del mapa literario actual.

Las especulaciones terminarán el jueves a las 8:00 de la mañana (hora de la Argentina). Hasta entonces, las listas oficiales se mantendrán bajo el estricto secreto de 50 años que impone Estocolmo. Pero mientras los apostadores cruzan los dedos por los eternos candidatos como la china Can Xue o el australiano Gerald Murnane, la literatura argentina se permite una fantasía que ya no parece tan lejana. Porque si el Nobel premia la originalidad y el pulso de una época, el radar debería apuntar sin dudarlo hacia el sur.

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