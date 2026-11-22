La Habana concentró 38 de los 115 hechos documentados por el OCLE, seguida por Ciego de Ávila y Camagüey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documentó 141 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en 115 hechos durante octubre de 2026. La cifra igualó el registro actualizado de septiembre y superó en 120.3% las 64 violaciones contabilizadas en octubre de 2025.

El informe atribuyó el mayor peso de los casos al uso abusivo del poder del régimen, con 61 violaciones, equivalentes al 43.3% del total. Fiscalías, tribunales y el sistema penitenciario concentraron 52 de esas acciones, según el Observatorio, que registró una mayor utilización de procesos penales, medidas cautelares y sanciones carcelarias.

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Los presos políticos fueron el grupo más afectado, con 45 hechos, el 39,5% de los registros individualizados. Dieciocho casos estuvieron relacionados con las peticiones fiscales por sedición contra personas procesadas por la protesta del 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila. Siete de los acusados eran menores de edad al momento de esa manifestación.

141 violaciones a la libertad de expresión registradas por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión en Cuba durante octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fiscalías ganaron peso en los procesos registrados

La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila presentó el 19 de octubre conclusiones provisionales contra los 18 procesados por la protesta de Morón. Ese acto concentró los 18 hechos que el OCLE documentó en esa provincia durante el mes.

La Habana encabezó el registro territorial con 38 hechos, seguida por Ciego de Ávila, con 18, y Camagüey, con 13. La Seguridad del Estado fue la institución con más intervenciones, al figurar en 49 hechos, mientras que la Policía Nacional Revolucionaria participó en 30 y el sistema penitenciario en 24.

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El informe también consignó la condena a dos años de limitación de libertad contra la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente Laffita. El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este las declaró culpables del delito de actos contra la intimidad personal y familiar el 1 de octubre.

Según el OCLE, el juicio estuvo acompañado por un operativo que derivó en detenciones, vigilancia y restricciones de movilidad contra personas que buscaban acompañar a las acusadas o cubrir la audiencia.

La creadora de contenido Anna Bensi y su madre fueron condenadas a dos años de limitación de libertad en La Habana. (EFE/ Ernesto Mastracusa)

Periodistas denunciaron amenazas, presiones y castigos en prisión

La libertad de prensa reunió 22 violaciones en 19 hechos, la mitad de las registradas en septiembre. El Observatorio señaló que la baja numérica no implicó una reducción de la presión sobre periodistas independientes.

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El colaborador de CubaNet Adelth Bonne Gamboa acumuló cinco hechos durante octubre. El informe indicó que agentes le exigieron romper sus vínculos con ese medio y le mencionaron una posible condena de entre dos y diez años de prisión por propaganda contra el orden constitucional.

El periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, fue enviado a una celda de castigo en la prisión Kilo 7, en Camagüey, luego de que funcionarios aseguraran haber encontrado un objeto cortante entre sus pertenencias. Constantín denunció que el elemento fue colocado. El aislamiento también impidió que su abogada le tomara declaración, de acuerdo con el registro.

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Adelth Bonne Gamboa y Henry Constantín Ferreiro, dos de los periodistas independientes afectados por medidas y presiones documentadas durante octubre. (Cortesía: Facebook)

El OCLE incluyó además el caso del activista Oscar Echevarría Rubio, detenido junto con su esposa, Cleidys García, tras una protesta desde la azotea de su vivienda en Sancti Spíritus. La hija de ambos, Aitana Echevarría Rivero, quedó bajo prisión domiciliaria mientras avanza la causa.