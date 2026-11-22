Profesionales formados en diversas disciplinas científicas aplican métodos empíricos para transformar las convenciones de las artes visuales. (REUTERS/Vincent West)

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En el recorrido de hoy colapsa la frontera entre la razón, la estética y el arte, dando paso a nuevas expresiones que parecían imposibles de acercar. Laboratorios y estudios habitan en un mismo lugar.

Existe una vieja frontera imaginaria que pretende separar el pensamiento empírico de la creación artística: por un lado la fórmula, el microscopio o el código informático; del otro, la imaginación, la técnica y el lienzo. Sin embargo, las revoluciones visuales más profundas no han nacido del aislamiento bohemio, sino de mentes formadas en disciplinas como la botánica, la neuroanatomía, la ingeniería mecánica, la física teórica, la bioarquitectura y la ciencia de datos.

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Al cruzar el puente hacia el arte, estos creadores no lo hicieron para ilustrar conceptos técnicos en manuales de divulgación, sino para transformar las reglas de las llamadas artes visuales. Demostraron que la precisión empírica y el rigor metodológico no apagan la imaginación, sino que revelan poéticas e invisibilidades del mundo real que la intuición por sí sola jamás habría alcanzado; sumergirse en ese impulso es descubrir vinculaciones y similitudes extraordinarias.

Anna Atkins y la alquimia de la cianotipia

En 1843, Anna Atkins tenía 44 años. Botánica y química británica, revolucionó la historia visual al buscar un método irrefutable para registrar la morfología de las algas de las islas británicas, superando la imprecisión del dibujo a mano. Ese proceso químico de la cianotipia requería imprimir directamente los especímenes sobre papel impregnado de sales de hierro expuestas a la luz solar, produciendo así las Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions, considerado históricamente como el primer libro ilustrado con fotografías. Sus siluetas blancas sobre azul Prusia transformaron la taxonomía científica en una obra pionera del arte abstracto. Sus ejemplares originales se conservan hoy en el Victoria & Albert Museum de Londres, la Biblioteca Pública de Nueva York y el MoMA.

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Anna Atkins documentó la morfología de algas marinas en 1843 con el primer libro ilustrado mediante impresiones de cianotipia (Metropolitan Museum of Art)

La poética de la neurona según Ramón y Cajal

A sus 36 años, en 1888, el médico histólogo español Santiago Ramón y Cajal perfeccionó en su laboratorio de Barcelona la técnica de tinción cromosilvérica y observó lo que nadie había descifrado: el sistema nervioso se compone de células individuales independientes, neuronas, y no de una red continua.

Para demostrar la Doctrina de la Neurona, Cajal se convirtió en un artista consumado. Trazó miles de dibujos a tinta china cuyas ramificaciones dendríticas y conos de crecimiento no solo le valieron el Premio Nobel de Medicina en 1906, sino que anticiparon la estética del surrealismo y la abstracción orgánica. La ciencia tardó 50 años en confirmar con microscopía electrónica lo que Cajal dedujo dibujando. Sus ilustraciones se custodian en el CSIC de Madrid y algunas piezas se exhiben en el MoMA de Nueva York y el MIT Museum.

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Alexander Calder utilizó conceptos de resistencia aerodinámica y equilibrio cinemático para construir esculturas suspendidas que responden a las corrientes de aire (REUTERS/Brendan McDermid)

Alexander Calder y la escultura flotante

En 1931, Alexander Calder inventó los móviles, bautizados así por Marcel Duchamp. Graduado en Ingeniería Mecánica en el Stevens Institute of Technology, el estadounidense había ingresado al mundo artístico en 1923, a los 25 años, y a los 33 creó esas estructuras que cambiarían la tradición milenaria de la escultura estática.

Calder aplicó ecuaciones de momentos de fuerza, resistencia aerodinámica y equilibrio cinemático para construir estructuras suspendidas de acero y placas metálicas en colores primarios que, sin necesidad de motores, bailan impulsadas por las corrientes de aire y la gravedad. Sus obras forman parte de las colecciones permanentes del Centre Pompidou en París, el Whitney Museum, el MoMA de Nueva York y la Fundació Joan Miró en Barcelona.

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Theo Jansen y la biomecánica del viento

Tras estudiar Física Teórica en la Universidad Técnica de Delft, el artista holandés Theo Jansen inició a los 42 años la creación de una fauna sintética autónoma. Programó algoritmos genéticos en una computadora Atari de 8 bits para calcular la proporción matemática perfecta de 11 tubos —los llamados números sagrados— que podían reproducir la marcha orgánica.

De allí nacen las Strandbeests, bestias de playa: colosales esqueletos de PVC que caminan solos por las costas impulsados por el viento, almacenan aire a presión en botellas de plástico para resistir y detectan mecánicamente los cambios del agua de mar para no hundirse. Sus obras caminan en las playas de Holanda y se conservan en el Kunstmuseum Den Haag y el ArtScience Museum de Singapur.

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Refik Anadol procesó miles de obras de arte y datos de ecosistemas tropicales para generar proyecciones dinámicas con inteligencia artificial (REUTERS/Vincent West)

Neri Oxman y la arquitectura tejida por la naturaleza

Con formación en Medicina y un doctorado en Arquitectura e Ingeniería por el MIT, Neri Oxman asumió a los 34 años la dirección del grupo Mediated Matter y acuñó el concepto de Ecología de Materiales, fusionando la fabricación digital con la biología sintética. En Silk Pavilion II, programó un brazo robótico para tender una estructura de nylon sobre la que liberó a 17.000 gusanos de seda vivos, que completaron tejiendo una cúpula biológica continua. En Aguahoja, logró imprimir en 3D estructuras con cáscaras de camarón y pieles de manzana que se biodegradaron naturalmente al contacto con la lluvia. Sus creaciones se exhiben permanentemente en el MoMA de Nueva York, el Centre Pompidou de París y el SFMOMA.

Refik Anadol y las alucinaciones digitales de la materia

Científico de datos e investigador en UCLA, Refik Anadol fundó su estudio en Los Ángeles en 2014, a los 29 años, con el propósito de convertir datos masivos e invisibles en esculturas tridimensionales de luz y movimiento.

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Para su instalación Unsupervised en el MoMA, alimentó redes neuronales con 138.000 obras del museo a lo largo de 200 años. La obra proyectaba en una pantalla de ocho metros alucinaciones digitales fluidas que reaccionaban en tiempo real a los cambios de temperatura, luz y flujo de visitantes. En 2024 presentó el Large Nature Model, la primera IA entrenada con datos de ecosistemas tropicales. Sus obras habitan las colecciones del MoMA, la pantalla esférica Sphere en Las Vegas y el museo inmersivo DATALAND en Los Ángeles y Dubái.

Estas vanguardias artísticas nacen en las zonas de confluencia donde las herramientas de análisis empírico se ponen al servicio de la creatividad. Entre ecuaciones, reacciones químicas, tubos, tejidos de seda y algoritmos, todo se entrecruza en los procesos creativos, y los instrumentos técnicos abandonan su rol inicial para conformar la materia prima de la poética contemporánea.

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