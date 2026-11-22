Un estudio del Ministerio de la Mujer reveló que el 43.8% de los participantes admitió conductas violentas hacia mujeres en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El 43.8% de los participantes de una consulta nacional en República Dominicana informó al menos una conducta violenta hacia una mujer durante el último año. La cifra surge de la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres: “Voces que aportan soluciones desde la población masculina” publicada en noviembre.

El dato equivale a 2,063 de los 4,707 hombres adultos que respondieron por completo las preguntas a un estudio del Ministerio de la Mujer que examinó 14 conductas de violencia verbal, psicológica, digital, física, sexual y económica.

PUBLICIDAD

Otros 2,343 participantes, el 49.8%, respondieron “nunca” a las 14 preguntas. En 301 casos, el 6.4% del total, no hubo información suficiente para determinar si existió o no alguna de las conductas evaluadas.

El estudio del Ministerio de la Mujer examinó 14 conductas de violencia en más de cuatro mil hombres adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento advierte que los resultados describen a quienes respondieron la convocatoria y no representan una estimación sobre todos los hombres de República Dominicana. La participación fue abierta, se difundió mediante instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, y no se realizó una selección al azar.

Los insultos fueron la conducta más reconocida

La conducta con mayor frecuencia fue el uso de insultos, palabras ofensivas o expresiones degradantes hacia una mujer. 1,553 participantes, el 34.5% de las respuestas válidas de esa pregunta, admitieron haber incurrido en dicha práctica al menos una vez durante el período analizado.

PUBLICIDAD

Además, 821 hombres, el 18.3% de las respuestas válidas, indicaron que recurrieron a insultos o expresiones degradantes algunas o muchas veces.

El segundo comportamiento más informado fue revisar comunicaciones sin permiso para controlar a una mujer. Esa práctica fue reconocida por 680 participantes, el 15.1% de las respuestas válidas. Golpear objetos o lanzar cosas durante una discusión ocupó el tercer lugar, con 641 casos y un 14.2%.

El envío de mensajes insistentes, ofensivos, amenazantes o de presión fue declarado por 177 participantes, equivalentes al 3.9% de las respuestas válidas en ese ítem.

El acto de golpear o arrojar objetos durante discusiones fue admitido por el 14.2% de los participantes válidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 600 participantes admitieron al menos una conducta de violencia física

El estudio agrupó seis conductas de agresión física. 622 hombres, el 13.2% informaron al menos una de ellas durante los últimos 12 meses.

Entre las respuestas válidas, los empujones durante una discusión o situación de enojo fueron la acción física más frecuente, con 370 casos, el 8.2%. Le siguieron sujetar, jalar, zarandear o sacudir a una mujer para detenerla, corregirla o imponerse, con 336 casos, el 7.4%.

PUBLICIDAD

Las bofetadas, los golpes con la mano o el puño alcanzaron 195 casos, el 4.3%. La agresión física mediante patadas u otras partes del cuerpo fue reconocida por 129 participantes, el 2.9%, mientras que 94, el 2.1%, declararon haber herido, intentado herir o atacado a una mujer con un objeto, un arma blanca u otro instrumento.

Más de 600 hombres encuestados informaron al menos una agresión física hacia mujeres durante los últimos doce meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los 4,193 participantes que respondieron las 14 preguntas, el 18.5% informó dos o más tipos de violencia. Las combinaciones más frecuentes fueron la violencia psicológica y digital, con 486 casos, el 11.6%, y la psicológica y física, con 434 casos, el 10.4%.

PUBLICIDAD

La agrupación psicológica y verbal incluyó insultos, amenazas y agresiones contra objetos. La categoría digital contempló la revisión de comunicaciones sin permiso y el envío de mensajes de presión, ofensivos o amenazantes.

La consulta aclara que estas combinaciones no implican que las conductas hayan ocurrido en un único episodio ni hacia la misma mujer. Tampoco permiten concluir que una forma de violencia derive necesariamente en otra.